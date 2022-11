Uma renomada Guerreira Poeta de Ixalan, Huatli é mestre em combates montados, com a capacidade de invocar dinossauros aliados e comandá-los em ataques de cavalaria devastadores. Depois de passar muitos anos presa em seu plano natal devido a um artefato mágico, Huatli foi libertada recentemente para explorar seus poderes como planeswalker. Contudo, ela já comprovou sua coragem e destreza defendendo inocentes de uma das ameaças mais mortíferas do Multiverso. Huatli sonha em voltar para casa com histórias de um universo maior, que enriquecerá as vidas do seu povo em Ixalan.