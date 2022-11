Quando a luz desvanece e a lua sobe em Innistrad, a humanidade torna-se presa universal. Alcateias de lobisomens são atraídos pela lua, e sua porção humana é despida com uma fúria animalesca. Famílias vampíricas mostram suas presas quando farejam sangue humano. Hordas de mortos-vivos cambaleiam por mansões e charnecas, guiados por uma fome inata de carne viva. Abominações criadas com a alquimia ganham vida nos laboratórios. Geists assombram as acuadas vilas humanas e aterrorizam viajantes nas encruzilhadas escuras que as separam. Demônios poderosos e diabos astutos tramam a queda da humanidade nas profundezas de Innistrad.

A humanidade de Innistrad vem fazendo o melhor que pode para combatê-los. Eles se aglomeram com suas tochas em punho na tentativa de purgar as abominações com o fogo. Eles treinaram guerreiros santos chamados de cátaros para contra-atacar os horrores sobrenaturais. Acima de tudo, eles se valem do poder da Igreja de Avacyn. O nome da igreja vem de sua poderosa líder, o Arcanjo Avacyn, que foi criada pelo Planeswalker Sorin Markov para a salvaguarda da humanidade, permitindo que coexistam com seus predadores.

Os últimos anos em Innistrad foram tumultuosos. Primeiro, o demônio Griselbrand prendeu Avacyn na Câmara Infernal com ele, enfraquecendo o poder dos ritos de invocação e diminuindo as defesas da humanidade contra os terrores da noite. Quando a situação estava pior, com exércitos zumbis marchando sobre a alta cidade de Thraben, a Câmara Infernal foi quebrada e Avacyn foi libertada. Entretanto, assim que Avacyn recuperou alguma paz e equilíbrio no plano, uma nova ameaça começou a arrastar Innistrad para a destruição.

A loucura varreu Innistrad e a esperança na proteção angelical de Avacyn tornou-se outro horror. Enfim Sorin Markov interveio, desfazendo sua amada criatura. Com o desfazer de Avacyn, a última proteção do plano também caiu, deixando a guarda do plano aberta para a entrada de intrusos de outros mundos...