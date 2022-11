p>No coração da selva exuberante de Ixalan há um tesouro além de qualquer imaginação. O Sol Imortal, guardado na cidade dourada, é um artefato de poder mítico que promete riqueza inimaginável, a força de um império, domínio sobre a natureza e vida eterna. Por séculos, ele foi quase esquecido, transformado em lenda, mas a lenda virou realidade e todas as raças de Ixalan procuram o Sol Imortal e o poder por ele prometido. E nada os impedirá de reivindicar esse poder.

Os tritões dos Arautos do Rio e os humanos do Império do Sol dividem o continente de Ixalan há eras, às vezes guerreando, às vezes em uma paz inquietante. Mas os forasteiros —primeiro os piratas caçadores de tesouros da Coalização Brônzea, e agora as frotas sinistras da Legião do Crepúsculo— interferiram nesse equilíbrio delicado de poder. E enquanto a Legião do Crepúsculo busca conquistar Ixalan, todas as quatro raças são levadas a procurar freneticamente pela cidade dourada e o tesouro que ela guarda.

Um mundo novo aguarda ser descoberto. Ruínas antigas do auge do Império do Sol agora podem ser encontradas, cobertas de vegetação e semi-soterradas, nas profundezas da selva. Fontes sagradas impregnadas de poder mágico brotam das encostas das montanhas. Covis escondidos guardam tesouros de piratas enterrados por capitães há muito esquecidos. Bravos exploradores de todas as quatro raças descobrem esses locais à medida que vasculham Ixalan em busca da cidade dourada.