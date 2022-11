Jace Beleren talvez seja o mago mental mais talentoso do Multiverso. Capaz de ler pensamentos, apagar memórias, induzir o sono e mergulhar seus inimigos em ilusões, ele é um gênio estrategista de inteligência excepcional e curiosidade insaciável. Jace passou muitos anos sem se lembrar de nada em relação a sua infância. Embora essas memórias tenham sido restauradas, a busca pelo seu passado o deixou fascinado por mistérios e quebra-cabeças. Isso também o tornou cauteloso, vigilante e, em certos momentos, cerebral a um nível frustrante. Jace capta com facilidade as verdadeiras intenções daqueles que o cercam; no entanto, ele sabe que dessa forma coloca em risco a confiança de seus amigos e perde a capacidade de estabelecer as conexões genuínas que tanto deseja.