Ele não se lembra do seu nome, do seu passado, da sua família — nem mesmo se ele tem uma família. Ele decidiu chamar a si mesmo de Yanggu, que significa "o vale onde o sol nasce", por causa do primeiro lugar do qual ele se lembra: o Vale no Extremo Oriental. Ele viaja ao lado da planeswalker Mu Yanling e de Mowu, seu cão fiel, em busca de suas memórias do passado.