Nicol Bolas, um dragão com 25.000 anos de idade, representa uma maior ameaça ao Multiverso do que quase qualquer outra criatura viva. Além de sua força dracônica natural, Bolas também é dotado de consideráveis poderes mágicos. Ainda assim, nem a sua força física e nem sua destreza mágica se comparam à grandiosidade de seu intelecto. Um estrategista com profundidade extraordinária, as maquinações de Nicol Bolas afetaram inúmeros planos, e, por vezes, as sementes de suas conspirações elaboradas permanecem latentes por décadas até finalmente darem frutos.