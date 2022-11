Nissa Revane é uma poderosa animista élfica capaz de despertar a própria terra para lutar ao seu lado. Sua ligação inata com a magia primitiva do Multiverso confere a ela um profundo respeito por todas as vidas e sistemas que a suportam. Apesar de seu temperamento afável e bondoso, ela luta com persistência e ferocidade em defesa do mundo natural, onde quer que ele esteja em apuros.