O mundo urbano de Ravnica é um aglomerado de grandes salões, favelas decrépitas e ruínas antigas, com camadas intermináveis de construções e maquinações de suas guildas.

Dentre os incontáveis centros cívicos do plano, um se destaca por completo: a Cidade de Ravnica, uma metrópole tão vasta que seu nome acabou se tornando sinônimo do plano inteiro. É aqui, entre labirintos de ruas e torres góticas, que as guildas de Ravnica lutam pelo poder.

Cada uma das dez guildas domina duas das cinco cores de mana, resultando em culturas e funções dramaticamente diferentes.

A guilda militar Boros (vermelha e branca) acredita que a retidão é como fogo, que brilha com a luz da justiça. A guilda Izzet (azul e vermelha), liderada por um dragão, une magia elementar e tecnologia, o que faz de seus membros os mestres indiscutíveis das inovações.

Os membros exclusivos da guilda Selesnya (verde e branca) honram a abnegação, a ajuda mútua e a congregação espiritual, enquanto os que estão de fora os veem como cultistas da natureza que sofreram lavagem cerebral. Os adoradores da morte da guilda Golgari (preta e verde) controlam um grande exército de mortos vivos e a mão de obra do subterrâneo da cidade. A sigilosa Casa Dimir (azul e preta) é fonte de histórias de fantasmas sobre conselheiros necromantes, assassinos fantasmas e horrores obscuros que rastejam pelos esgotos.

Os Orzhov (branca e preta) têm uma hierarquia rígida de pompa e cerimônia, escravos dos negócios e do dinheiro. Os Gruul (vermelha e verde) são uma guilda de vagabundos, gangues e grupos de assaltantes, todos seguindo seus instintos primitivos.

Os membros do Senado Azorius (branca e azul) são os principais legisladores de Ravnica, em contraste com os Rakdos (preta e vermelha), liderados por um demônio, que adoram matanças e buscam o prazer. Em meio a todo esse caos político, os pesquisadores do Conluio Simic (verde e azul) trabalham engenhosamente para manter a natureza, inclusive modificando-a para sobreviver.

O poder de cada guilda tem sido mantido sob controle por um antigo acordo chamado Pacto das Guildas. Mas com o fim deste acordo, os conflitos se reacenderam.