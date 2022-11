O Planeswalker adorador de dragões Sarkhan Vol é nativo de Tarkir, onde os dragões foram extintos muito antes dele nascer. Obcecado por sua fúria e majestade predatória, Sarkhan aprendeu o máximo que pôde sobre os antigos dragões de seu mundo, chegando a participar de um grupo infame de xamãs que veneravam os grandes predadores. Ele tinha um talento para a batalha e ganhou fama como guerreiro no clã Mardu, mas logo se cansou das brigas mesquinhas do campo de batalha.

Após uma vitória contra um clã rival, Sarkhan teve uma experiência que mudou sua vida:

O espírito de um dragão morto há muito tempo apareceu para ele, sussurrou uma magia em sua mente e sumiu para sempre. Com o encantamento da magia, um enorme dragão feito de fogo irrompeu do corpo de Sarkhan e invadiu a batalha, destruindo o campo de batalha com uma torrente de fogo. Fascinado, Sarkhan observou enquanto seus soldados e seus inimigos eram transformados em cinzas. Foi uma demonstração de fúria e poder supremos, que superava qualquer coisa que ele já vira. Isso acendeu uma paixão nele que nunca havia se manifestado antes e, junto com ela, a centelha de Planeswalker.— Do romance Alara Unbroken, de Doug Beyer

Depois disso, Sarkhan viajou de plano em plano, procurando um dragão ao qual pudesse dedicar sua vida. Em Jund, um dos fragmentos do plano de Alara, ele encontrou uma terra governada pelos tirânicos dragões avérneos e outros dragões poderosos. Lé, ele declarou lealdade ao dragão Planeswalker Nicol Bolas.

Desiludido por sua servidão ao vilão cruel e enganador que Nicol Bolas mostrou ser, totalmente diferente do que ele esperava de um dragão, Sarkhan enlouqueceu. Ele foi guiado de volta a Tarkir por uma voz em sua mente, uma voz que ele acreditava pertencer ao dragão espírito Ugin, morto havia muito tempo. No local em que Ugin morrera, com a ajuda da khan dos Jeskai, Narset, e ao custo da vida dela, Sarkhan encontrou o que sequer sabia estar procurando: uma forma de voltar no tempo ao instante da morte de Ugin nas mãos de Nicol Bolas e evitar a queda do dragão espírito. Instantaneamente tragado de volta ao presente, Sarkhan se viu em um mundo governado por poderosos soberanos dragões, um mundo em que tanto Ugin quanto Narset ainda vivem.

A Tarkir em que Sarkhan nasceu, um mundo que lhe parecia desolado sem dragões, se foi. Em seu lugar, há um mundo vibrante, no qual os dragões preenchem os céus. O próprio Sarkhan é agora absolutamente único, livre de uma forma que poucos são: um homem que jamais nasceu, um Planeswalker sem plano natal, um humano que pode assumir a forma de um dragão. E o mais importante: sua mente lhe pertence novamente, livre das influências tanto de Nicol Bolas quanto de Ugin.