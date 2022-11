Theros é governada por um panteão de deuses assombrosos. Os mortais estremecem diante deles. São aterrorizados por seus cruéis caprichos e temem sua ira. É um plano onde minotauros barbáricos habitam as cavernas e atacam os viajantes desprevenidos. Gigantes caminham sobre o mundo, drenando sua força da terra onde pisam. No mar, Krakens colossais rondam as profundezas e as sereias atraem os marinheiros à sua ruína. Ainda assim, em meio a todos esses perigos colossais, os mortais encontraram um meio de resistir. E é neste momento que se reconhece o verdadeiro herói.

Os humanos não só resistiram, mas também prosperam, pois Theros é um plano onde as civilizações são protegidas pelas muralhas das grandes pólis, e cada cidade-estado é um porto seguro contra os monstros ferozes que rondam os lugares selvagens de Theros. Meletis, a pólis do aprendizado, do progresso, da magia e da devoção aos deuses, é uma prova das conquistas da civilização humana. É cercada por vastos campos de centeio dourado e pelo Mar das Sirenas, e defendida pelo Exército Reverente. Na pólis de Ácros, nada é mais importante que a destreza militar. Os guerreiros acrosanos alcançaram um status quase mítico em Theros. A imponente fortaleza no penhasco de Ácros fica no centro de uma rede de postos avançados que protegem o resto de Theros, para o conforto de seus habitantes. Setessa, a pólis isolada envolta por anéis concêntricos de floresta, é altamente independente. Fortes vínculos conectam seus habitantes, e toda Setessa compartilha uma forte veneração pela natureza.