Vivien Reid é uma arqueira mágica que busca honrar as lições do seu plano natal. Ela é a última sobrevivente de Skalla, um plano onde os defensores do progresso e os guardiões da natureza não conseguiram encontrar um equilíbrio. Ela trabalha incansavelmente para se certificar de que o erro do seu povo não se repita em outros cantos do Multiverso. Vivian se considera uma conservacionista e cultiva uma forte ligação com animais selvagens. O Arco Bestial, sua arma mágica, é capaz de preservar a força vital de feras prestes a morrer e de invocar poderosas encarnações espirituais para participar de batalhas.