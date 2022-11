Para os sátiros do Vale de Skola, em Theros, os prazeres, as festanças e as travessuras são virtudes da mais alta ordem. Xenagos é a epítome desses ideais. Embora não seja o governante dos sátiros, Xenagos tem orgulho do seu papel de anfitrião das festanças. Quando sua centelha de Planeswalker se acendeu, ele ficou feliz com a oportunidade de levar seu hedonismo turbulento e despreocupado a planos distantes. Seu objetivo era descobrir todos os prazeres do Multiverso… mas, em vez disso, o que encontrou foi desilusão.