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BANNED AND RESTRICTED LISTS

万智牌持续健康发展的关键之一便是多样性。确保比赛牌手可以从多副具有竞争性的套牌中进行选择，这是至关重要的。为什么？如果只有一副实际可行的套牌可以使用，那么比赛将很快停滞不前，因为参赛牌手会被迫做出两种选择：使用这副套牌，或者使用一副专门克制它的套牌。此外，不同的牌手喜欢使用不同类型 的套牌。如果有很多可行的套牌可以使用，那么将会有更多的牌手参加更多的比赛。

为了帮助维持万智牌比赛环境的多样性和健康发展，我们的禁限牌列表系统由此成型。这些列表中列出了那些根本不允许使用或者只允许有限使用的牌张。

有几件事情请切记：第一，这些列表仅适用于构组赛制，对限制赛制不适用。第二，不同的赛制具有针对该赛制的禁用和限用列表，因此在近代赛中禁用的牌，在标准赛中可能仍能合法使用。

 

## 禁用牌张

如果某张牌出现在你所选的赛制的禁用牌列表中，则说明不管是在主牌还是备牌中，您都不能使用这张牌。如果您要在自己的套牌中加入该牌，那么就是您的套牌无法在该赛制的认证赛中合法使用。

使得某些套牌或游戏风格严重歪曲了游戏环境的牌张往往会被禁用。这是什么意思？如果这张牌合法，那么竞技性牌手就必须二选一：要么用这张牌，要么用自己的策略专门针对这张牌。

有些牌是因为在相应的赛制中过于强大而被禁用。虽然在这些系列发行之前会进行数百小时的严格测试，但由于万智牌非常复杂，所以几乎不可能准确预测出新牌与旧牌之间的所有互动方式。

Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.

限用牌张 - 禁用牌张

以下牌张禁用：

  • 肉钩大屠杀
  • 破镜奇谭
  • 召现绝望
  • 帮派劫库械

近代赛 - 禁用牌张

此赛制允许玩家使用第八版至今的牌张，让你可以深入了解万智牌的历史。

下列牌张为禁用牌：

  • Ancient Den
  • Arcum's Astrolabe
  • Birthing Pod
  • Blazing Shoal
  • Bridge From Below
  • Chrome Mox
  • Cloudpost
  • Dark Depths
  • Deathrite Shaman
  • Dig Through Time
  • Dread Return
  • Eye of Ugin
  • Faithless Looting
  • Field of the Dead
  • Fury
  • Gitaxian Probe
  • Glimpse of Nature
  • Golgari Grave-Troll
  • Great Furnace
  • Green Sun's Zenith
  • Hogaak, Arisen Necropolis
  • Hypergenesis
  • Krark-Clan Ironworks
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Mental Misstep
  • Mox Opal
  • Mycosynth Lattice
  • Mystic Sanctuary
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Ponder
  • Punishing Fire
  • Rite of Flame
  • Seat of the Synod
  • Second Sunrise
  • Seething Song
  • Sensei's Divining Top
  • Simian Spirit Guide
  • Skullclamp
  • Splinter Twin
  • Summer Bloom
  • Tibalt's Trickery
  • Treasure Cruise
  • Tree of Tales
  • Umezawa's Jitte
  • Up the Beanstalk
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Vault of Whispers
  • Yorion, Sky Nomad

特选赛 - 禁用牌张

近代赛让你可以已使用早至2003年的牌张，但特选赛却允许你使用魔法风云会20多年历史以来的任何系列中的牌！

以下牌张在特选赛中禁用：

  • 25张具有“诡局”此牌张类别的牌。点击此处查看完整列表
  • 9张含有“赢得赌注”内容的牌。点击此处查看完整列表。
  • Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.
  • Chaos Orb
  • Falling Star
  • Shahrazad

 

以下为限用牌，这代表下列的牌在你的主套牌和备牌合起来只能有一张：

  • Ancestral Recall
  • Balance
  • Black Lotus
  • Brainstorm
  • Chalice of the Void
  • Channel
  • Demonic Consultation
  • Demonic Tutor
  • Dig Through Time
  • Flash
  • Gitaxian Probe
  • Golgari Grave-Troll
  • Gush
  • Imperial Seal
  • Karn, the Great Creator
  • Library of Alexandria
  • Lion's Eye Diamond
  • Lodestone Golem
  • Lotus Petal
  • Mana Crypt
  • Mana Vault
  • Memory Jar
  • Mental Misstep
  • Merchant Scroll
  • Mind's Desire
  • Monastery Mentor
  • Mox Emerald
  • Mox Jet
  • Mox Pearl
  • Mox Ruby
  • Mox Sapphire
  • Mystic Forge
  • Mystical Tutor
  • Narset, Parter of Veils
  • Necropotence
  • Ponder
  • Sol Ring
  • Strip Mine
  • Thorn of Amethyst
  • Time Vault
  • Time Walk
  • Timetwister
  • Tinker
  • Tolarian Academy
  • Treasure Cruise
  • Trinisphere
  • Vampiric Tutor
  • Wheel of Fortune
  • Windfall
  • Yawgmoth's Will

薪传赛 - 禁用牌张

正如特選賽一般，你可以使用任何系列的牌。 不同之處是什麼？薪傳賽中所禁用的牌張較特選賽為多，使得這一賽制更為貼近新玩家。

在薪傳賽中，下列牌張為禁用牌：

  • 25张具有“诡局”此牌张类别的牌。点击此处查看完整列表
  • 9张含有“赢得赌注”内容的牌。点击此处查看完整列表。
  • Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.
  • Ancestral Recall
  • Arcum's Astrolabe
  • Balance
  • Bazaar of Baghdad
  • Black Lotus
  • Channel
  • Chaos Orb
  • Deathrite Shaman
  • Demonic Consultation
  • Demonic Tutor
  • Dig Through Time
  • Dreadhorde Arcanist
  • Earthcraft
  • Expressive Iteration
  • Falling Star
  • Fastbond
  • Flash
  • Frantic Search
  • Gitaxian Probe
  • Goblin Recruiter
  • Gush
  • Hermit Druid
  • Imperial Seal
  • Library of Alexandria
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Mana Crypt
  • Mana Drain
  • Mana Vault
  • Memory Jar
  • Mental Misstep
  • Mind Twist
  • Mishra’s Workshop
  • Mox Emerald
  • Mox Jet
  • Mox Pearl
  • Mox Ruby
  • Mox Sapphire
  • Mystical Tutor
  • Necropotence
  • Oath of Druids
  • Oko, Thief of Crowns
  • Ragavan, Nimble Pilferer
  • Sensei's Divining Top
  • Shahrazad
  • Skullclamp
  • Sol Ring
  • Strip Mine
  • Survival of the Fittest
  • Time Vault
  • Time Walk
  • Timetwister
  • Tinker
  • Tolarian Academy
  • Treasure Cruise
  • Underworld Breach
  • Vampiric Tutor
  • Wheel of Fortune
  • White Plume Adventurer
  • Windfall
  • Wrenn and Six
  • Yawgmoth's Bargain
  • Yawgmoth's Will
  • Zirda, the Dawnwaker

指挥官套牌- 禁用牌张

以下牌张在本赛制中禁用：

  • 25张具有「诡局」此牌张类别的牌。点击此处查看完整列表。
  • 9张含有「赢得赌注」内容的牌。点击此处查看完整列表。
  • Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.
  • Ancestral Recall
  • Balance
  • Biorhythm
  • Black Lotus
  • Braids, Cabal Minion
  • Chaos Orb
  • Coalition Victory
  • Channel
  • Emrakul, the Aeons Torn
  • Erayo, Soratami Ascendant
  • Falling Star
  • Fastbond
  • Flash
  • Gifts Ungiven
  • Golos, Tireless Pilgrim
  • Griselbrand
  • Hullbreacher
  • Iona, Shield of Emeria
  • Karakas
  • Leovold, Emissary of Trest
  • Library of Alexandria
  • Limited Resources
  • Lutri, the Spellchaser
  • Mox Emerald
  • Mox Jet
  • Mox Pearl
  • Mox Ruby
  • Mox Sapphire
  • Panoptic Mirror
  • Paradox Engine
  • Primeval Titan
  • Prophet of Kruphix
  • Recurring Nightmare
  • Rofellos, Llanowar Emissary
  • Shahrazad
  • Sundering Titan
  • Sway of the Stars
  • Sylvan Primordial
  • Time Vault
  • Time Walk
  • Tinker
  • Tolarian Academy
  • Trade Secrets
  • Upheaval
  • Yawgmoth's Bargain

环境赛制 - 禁用牌张

每个延伸系列的环境都有其自身的构组赛制，只允许使用在该环境系列中发行的卡牌。此外，每副套牌必须含有至少60张卡牌。

以下卡牌禁用：

  • Intangible Virtue (Innistrad-Avacyn Restored block)
  • Lingering Souls (Innistrad-Avacyn Restored block)
  • AEther Vial (Mirrodin block)
  • Ancient Den (Mirrodin block)
  • Arcbound Ravager (Mirrodin block)
  • Darksteel Citadel (Mirrodin block)
  • Disciple of the Vault (Mirrodin block)
  • Great Furnace (Mirrodin block)
  • Seat of the Synod (Mirrodin block)
  • Tree of Tales (Mirrodin block)
  • Vault of Whispers (Mirrodin block)
  • Skullclamp (Mirrodin block)
  • Lin Sivvi, Defiant Hero (Masques block)
  • Rishadan Port (Masques block)
  • Gaea's Cradle (Urza block)
  • Memory Jar (Urza block)
  • Serra's Sanctum (Urza block)
  • Time Spiral (Urza block)
  • Tolarian Academy (Urza block)
  • Voltaic Key (Urza block)
  • Windfall (Urza block)
  • Cursed Scroll (Tempest block)
  • Squandered Resources (Mirage block)
  • Amulet of Quoz (Ice Age Block)
  • Thawing Glaciers (Ice Age block)
  • Zuran Orb (Ice Age block)

穷人赛制: 禁用牌

以下牌张在这个赛制中禁用：

  • Aarakocra Sneak
  • Arcum's Astrolabe
  • Atog
  • Bonder's Ornament
  • Chatterstorm
  • Cloud of Faeries
  • Cloudpost
  • Cranial Plating
  • Daze
  • Disciple of the Vault
  • Empty the Warrens
  • Fall from Favor
  • Frantic Search
  • Galvanic Relay
  • Gitaxian Probe
  • Grapeshot
  • Gush
  • High Tide
  • Hymn to Tourach
  • Invigorate
  • Monastery Swiftspear
  • Mystic Sanctuary
  • Peregrine Drake
  • Prophetic Prism
  • Sinkhole
  • Sojourner's Companion
  • Stirring Bard
  • Temporal Fissure
  • Treasure Cruise
  • Underdark Explorer
  • Vicious Battlerager

先驱赛制 : 禁用牌张

下列牌张为禁用牌：

  • Balustrade Spy
  • Bloodstained Mire
  • Expressive Iteration
  • Felidar Guardian
  • Field of the Dead
  • Flooded Strand
  • Geological Appraiser
  • Inverter of Truth
  • Karn, the Great Creator
  • Kethis, the Hidden Hand
  • Leyline of Abundance
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Polluted Delta
  • Teferi, Time Raveler
  • Undercity Informer
  • Underworld Breach
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Veil of Summer
  • Walking Ballista
  • Wilderness Reclamation
  • Windswept Heath
  • Winota, Joiner of Forces
  • Wooded Foothills

Historic Banned Cards

The following cards are suspended:

  • No Current Suspensions

What Suspension Means

Suspending cards is our way to incorporate Magic's history of using bans and restrictions to address issues with the current meta while allowing greater flexibility to adjust as a digital-first format.

For gameplay purposes, a suspension works like a ban, in that the card will not be legal to use in the format while it is suspended. But unlike how we handle banning cards, we plan to use the flexibility that a digital format provides to move cards onto and off the suspension list on a regular basis. Suspension isn't a final verdict; it's an indication that we think this card may be causing issues, and we'd like to see what the meta looks like without that influence.

Suspension is also a temporary measure. Some may be returned to the playable pool (likely because we believe changes to the current Historic environment provides the appropriate answers or countermeasures), and the rest will move to being fully banned.

The following cards are banned:

  • Agent of Treachery
  • Blood Moon
  • Brainstorm
  • Channel
  • Counterspell
  • Dark Ritual
  • Demonic Tutor
  • Field of the Dead
  • Intruder Alarm
  • Land Tax
  • Lightning Bolt
  • Memory Lapse
  • Natural Order
  • Necropotence
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Ragavan, Nimble Pilferer
  • Sneak Attack
  • Spreading Seas
  • Swords to Plowshares
  • Thassa's Oracle
  • Tibalt's Trickery
  • Time Warp
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Veil of Summer
  • Wilderness Reclamation

Timeless Banned and Restricted Cards

The following cards are restricted, which means you can only have one of them in your main deck and sideboard combined:

  • Channel
  • Demonic Tutor
  • Tibalt’s Trickery

BRAWL BANNED CARDS

The following cards are banned in Brawl and cannot be included in your deck or used as your commander:

  • Agent of Treachery
  • Chalice of the Void
  • Channel
  • Demonic Tutor
  • Drannith Magistrate
  • Field of the Dead
  • Gideon's Intervention
  • Lutri, the Spellchaser
  • Meddling Mage
  • Natural Order
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Phyrexian Revoker
  • Pithing Needle
  • Runed Halo
  • Sorcerous Spyglass
  • Tainted Pact
  • Ugin, the Spirit Dragon

探险赛禁牌

下列牌张为禁用牌：

  • Expressive Iteration
  • Field of the Dead
  • Geological Appraiser
  • Karn, The Great Creator
  • Kethis, the Hidden Hand
  • Leyline of Abundance
  • Lurrus of the Dream-Den
  • Nexus of Fate
  • Oko, Thief of Crowns
  • Once Upon a Time
  • Teferi, Time Raveler
  • Tibalt's Trickery
  • Underworld Breach
  • Uro, Titan of Nature's Wrath
  • Veil of Summer
  • Wilderness Reclamation
  • Winota, Joiner of Forces

ALCHEMY BANNED CARDS

The following cards are banned:

  • No Current Banned Cards

Magic Online Banned and Restricted Policies

Formats unique to Magic Online have their own Banned and Restricted lists. Those lists are maintained on the format pages themselves. Use the links below to view any of those pages.

For formats that exist in tabletop as well as Magic Online, banned and restricted announcements are announced on Mondays by Tabletop Studio (R&D), and are effective on Magic Online at noon Pacific Time on the following day.

When a card is banned or restricted, players using the newly banned card in a league have until the Magic Online effective time to finish their league courses. At that time, any remaining players with newly illegal decks will be removed from the league with their entry option returned to their collection. If a card is unbanned or unrestricted, players can join existing leagues with decks containing those cards after the update.

MAGIC ONLINE COMMANDER

Build a 100-card singleton deck around a Commander, typically a single legendary creature.

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FREEFORM

All sets and cards are allowed in this 40-card minimum format.

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MOMIR BASIC

Decks must have exactly 60 basic lands and one “Momir Vig” Vanguard card.

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PLANESWALKER

Limited to gold-bordered cards, available in Magic Online Planeswalker deck packs.

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