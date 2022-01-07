万智牌持续健康发展的关键之一便是多样性。确保比赛牌手可以从多副具有竞争性的套牌中进行选择，这是至关重要的。为什么？如果只有一副实际可行的套牌可以使用，那么比赛将很快停滞不前，因为参赛牌手会被迫做出两种选择：使用这副套牌，或者使用一副专门克制它的套牌。此外，不同的牌手喜欢使用不同类型 的套牌。如果有很多可行的套牌可以使用，那么将会有更多的牌手参加更多的比赛。

为了帮助维持万智牌比赛环境的多样性和健康发展，我们的禁限牌列表系统由此成型。这些列表中列出了那些根本不允许使用或者只允许有限使用的牌张。

有几件事情请切记：第一，这些列表仅适用于构组赛制，对限制赛制不适用。第二，不同的赛制具有针对该赛制的禁用和限用列表，因此在近代赛中禁用的牌，在标准赛中可能仍能合法使用。

## 禁用牌张

如果某张牌出现在你所选的赛制的禁用牌列表中，则说明不管是在主牌还是备牌中，您都不能使用这张牌。如果您要在自己的套牌中加入该牌，那么就是您的套牌无法在该赛制的认证赛中合法使用。

使得某些套牌或游戏风格严重歪曲了游戏环境的牌张往往会被禁用。这是什么意思？如果这张牌合法，那么竞技性牌手就必须二选一：要么用这张牌，要么用自己的策略专门针对这张牌。

有些牌是因为在相应的赛制中过于强大而被禁用。虽然在这些系列发行之前会进行数百小时的严格测试，但由于万智牌非常复杂，所以几乎不可能准确预测出新牌与旧牌之间的所有互动方式。

Cards whose art, text, name, or combination thereof that are racially or culturally offensive are banned in all formats. This list is a work in progress. Click here for the list.