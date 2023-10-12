Skip to main content
Magic The Gathering Logo

MTG指挥官

指挥官赛

赛制枢纽

神秘博士指挥官套牌

套装内含全部4副神秘博士主题的指挥官套牌，你可选择加入喜爱的博士及其同伴的队伍，或和最强反派结盟对付博士！每副100张开盒即玩的套牌内含50张具有神秘博士主题和机制的全新牌张。

就在你的本地牌店

AMAZON
套牌数量
100
牌手数量
3 - 5
游戏长度
120分钟

为什么选这个赛制？

  • 多人游戏
  • 适合与好友对战
  • 牌张不会轮替

各式各样的玩法

桌面
与好友相聚，面对面游戏！畅玩桌面版，你就有机会近距离看到实体牌的特殊处理，例如特有的插画、闪卡和主题牌框。
立即查看
SpellTable
使用摄像头和好友进行万智牌私人游戏，也可与全世界的牌手匹配对战！现在有了最新的牌张扫描技术。
立即查看
MTGO
庆祝长达二十年的蓬勃发展！万智牌线上版可收集牌张，构组套牌，有大量牌张和赛制可供选择来与其他牌手对战。
立即查看

游戏规则/改动

这个赛制适合每盘游戏四人对战，套牌为99张牌+1张指挥官牌。本赛制的游戏时长约为牌手人数乘以20分钟。

指挥官赛制的要点是选出你心目中的英雄，并围绕它构组套牌。在这休闲式多人赛制中，你先选择一位传奇生物作为你的指挥官，然后围绕你指挥官的标识色和独特异能来构组套牌的其他部分。牌手的套牌里每种牌只能放一张，基本地例外，但是他们可以使用整个万智牌历史上的所有牌。

标识色

牌张的标识色由该牌的每个部分共同决定，这包括施放该牌的费用，以及内文叙述中出现的法术力符号。你指挥官套牌中的每张牌所使用的法术力符号必须与你指挥官上出现的法术力符号一致。可以使用无色的牌张。

统帅区

这是你的指挥官在游戏过程中上场之前待的地方。在游戏开始时，每位牌手将自己的指挥官面朝上地置于统帅区。牌手能从统帅区中施放指挥官，此时需支付其正常费用，且本盘游戏中此前每从统帅区施放过一次此指挥官，就需再多支付一份两点法术力的额外费用。如果你的指挥官要被置入坟墓场或放逐区，你可以改为把它移回统帅区。

指挥官伤害

如果一位牌手在游戏过程中受到了来自同一名指挥官总共21点或更多的战斗伤害，则该牌手输掉这盘游戏。就算指挥官发生了区域转变，依然会继续记录来自同一指挥官的此类伤害（举例来说，如果某位牌手获得了另一位牌手之指挥官的操控权，该指挥官此前已造成之伤害依然会继续记录）。

进行多人自由互斗游戏

如果你与三位或更多牌手一起进行指挥官游戏，你便是在多人自由互斗游戏中彼此对战。

游戏一开始时，每位牌手的生命值都是40，各将指挥官面朝上地置于统帅区，然后抓七张手牌。牌手会围成一圈随机就坐，依照顺时针方向依次进行各自回合。

在游戏过程中，牌手可以选择攻击任意其他牌手，不受桌上位置影响，同时也可以在同一个攻击阶段中选择攻击多位不同的牌手。永久物、咒语和异能也能以桌上的任何牌手作为目标（只要它们未明确说明作用于「你」就行）。

无论结果如何，指挥官为牌手提供了通过策略、牌技和大量构组套牌的乐趣来展示自己的工具。

欲了解有关指挥官赛制的更多信息，您可以访问：https://mtgcommander.net/

发现更多MTG

禁用和限用牌
牌张数据库
赛制枢纽

最新产品

September 8, 2023

艾卓仙踪

艾卓荒野重回深受歡迎的艾卓時空，親歷與眾不同的童話故事。在這個童話世界中，睡美人在睡夢中揮劍作戰，小紅帽手持十字弓，還有一隻八頭巨鵝在豆莖頂上等著你。魔法風雲會將與童話故事擦出不一樣的火花。

了解更多
August 4,2023

指挥官大师

开盒即可获得终极之力！大师系列中的牌张不会辜负牌手的期望，使用系列中的强力牌张和收集品加强你最喜爱的套牌，或构组全新套牌。该系列是指挥官牌手和收藏爱好者的终极梦想。

了解更多
May 12, 2023

邪军压境：终战回响

战斗获胜，但多重宇宙已不复昔日模样。许多幸存下来的鹏洛客失去了力量。使用邪军压境：终战回响中的常规牌和特色牌框牌（共50张），率领众人重建多重宇宙。

了解更多
April 21, 2023

邪军压境

集结多重宇宙各方力量，与邪恶势力交锋！在邪军压境中，和一众传奇英雄并肩作战！

了解更多
February 10, 2023

非瑞克西亚：万界归一

完化终将崛起！万智牌史上最强大反派艾蕾侬及其生化机械狂信者大军誓将荣耀之美传播至整个多重宇宙。彻底拜倒在非瑞克西亚的强大实力之下吧。

了解更多
我们使用必要的cookie来确保网站正常运行并收集匿名会话数据。您可以通过浏览器设置禁用必要的cookie。我们还使用可选的cookie以个人化推荐内容和广告，以及提供社交媒体功能并分析网站流量。 单击“好，我同意”代表您同意使用可选的cookie。 （了解更多有关Cookie的信息