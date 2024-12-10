什么是探险？

探险是《MTG竞技场》里的全新数字化体验——忠实于桌面版的无轮替赛制，使用《竞技场》中所有在先驱赛制里合法的牌张。

最少60张牌

套牌张数上限——250张

备牌数量：至多七张（一盘定胜负）或至多十五张（三盘两胜）

仅有数字版本的牌张不可用于探险

探险和桌面版赛制一样——既不会对牌张进行再平衡，也不会停用牌张。

除基本地（平原、海岛、沼泽、山脉和树林）外，你构组的主牌和备牌中，同名牌不能超过四张。

标准赛合法的扩展系列在数字版上市的当天便能在探险赛里合法使用。

以下牌张系列完全包括在探险赛里：

Outlaws of Thunder Junction

Murders at Karlov Manor

The Lost Caverns of Ixalan

Wilds of Eldraine

March of the Machine: the Aftermath

March of the Machine

Phyrexia: All Will Be One

The Brothers' War

Dominaria United

Streets of New Capenna

Kamigawa Neon Dynasty

依尼翠：腥红婚誓

依尼翠：黯夜猎踪

被遗忘国度战记

斯翠海文（不包括秘典——见后文）

凯德海姆

赞迪卡再起

2021核心系列

依克黎：巨兽时空

塞洛斯：冥途求生

艾卓王权

2020核心系列

火花之战

效忠拉尼卡

烽会拉尼卡

2019核心系列

多明纳里亚

决胜依夏兰

依夏兰

以下系列里印制的牌张如果出现在《MTG竞技场》的数字系列中，便可在探险赛中使用。

斯翠海文秘典——仅先驱赛合法牌张

幻灭时刻

阿芒凯

乙太之乱

卡拉德许

异月传奇

依尼翠暗影

守护者誓约

再战赞迪卡

万智牌：起源

鞑契龙王

龙命殊途

鞑契可汗

万智牌2015

尼兹之旅

天神创生

塞洛斯

万智牌2014

巨龙迷城

兵临古城

再访拉尼卡

注：这几个系列的先驱赛合法牌张在《MTG竞技场》未来的数字系列中上市后便在探险赛中合法。

《MTG竞技场》的数字系列包括：

史迹集萃1-5

速战

阿芒凯：重制版

卡拉德许：重制版

查看完整的万智牌规则