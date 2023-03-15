破誓人是一种多人赛制，牌手会围绕他们最喜欢的鹏洛客构组套牌。每位牌手的套牌由总共60张牌组成，如下所示：

1个破誓人（一张鹏洛客牌）

1个标志性咒语（一张瞬间或法术牌）

58张主牌

牌手套牌中的每张牌（包括其标志性咒语）均必须符合其破誓人的标识色。除了基本地之外，同名牌只能在牌手的套牌中使用一张。可使用出自万智牌历史上所有系列的牌张。

标识色 套牌的标识色由破誓人的法术力费用中的符号以及其规则叙述中任何法术力符号决定。套牌中的所有牌上（包括你的标志性咒语）不得有未在破誓人上出现的法术力符号。可以使用无色的牌张。

统帅区 在每盘游戏开始时，你就可以使用你的破誓人和标志性咒语。当破誓人游戏开始时，你会将你的破誓人和标志性咒语牌面朝上放进统帅区。

牌手能从统帅区中施放破誓人，此时需支付其正常费用，且本盘游戏中此前每从统帅区施放过一次此破誓人，就需再多支付一份两点法术力的额外费用。如果你的破誓人将改变区域（例如从任何区域置入你的牌库、手上、坟墓场或放逐区），你可以改为将其移回统帅区。

如果你的破誓人在战场上且由你操控，则你可以支付你的标志性咒语的正常费用来施放它，且本盘游戏中此前每从统帅区施放过一次此标志性咒语，就需再多支付两点魔法力的额外费用。当你的标志性咒语结算时，你会将其放回统帅区，而非置入你的坟墓场。如果你的标志性咒语将要置入统帅区或堆叠以外的区域，你都必须改为将它置入统帅区。

进行多人自由互斗游戏 破誓人是自由互斗的多人游戏，通常由三到五位牌手进行。

牌手的起始总生命为20。游戏开始前，牌手会围成一圈随机就坐，并将自己的破誓人和标志性咒语牌面朝上放进其统帅区。牌手会依照顺时针方向依次进行各自回合。

在游戏过程中，牌手可以选择攻击任意其他牌手，不受桌上位置影响，同时也可以在同一个攻击阶段中选择攻击多位不同的牌手。永久物、咒语和异能也能以桌上的任何牌手作为目标（只要它们未明确说明作用于「你」就行）。当所有其他牌手都被淘汰时，剩下的牌手便告获胜。

如果你很想知道你最喜欢的鹏洛客与他人一决高下时会发生什么事，或是你正在寻找一种令人兴奋的全新套牌构组挑战，那么破誓人是很适合你的赛制。

欲了解有关破誓人赛制的更多信息，请访问：https://oathbreakermtg.org/.