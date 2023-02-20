超大型时空和异象卡牌增添了随机性，为万智牌多人游戏带来不一样的乐趣！

共享的时空套牌： 先手牌手展示共享时空套牌的牌库顶牌。牌面显示的时空代表所有牌手当前所处的时空，其效应对所有人生效。在每位牌手的行动阶段，他们可投掷一个六面的时空骰来获取以下行动的机会：如果投掷结果为鹏洛客符号，则所有牌手必须时空换境并进入下一个时空——将当前的时空置于时空套牌的牌库底，并展示下一张牌。

如果投掷结果为混沌符号，该牌手必须触发当前所在时空的混沌异能。第一次投掷无需支付费用，如该牌手希望多次掷时空骰，则每次投掷必须支付 (1) 点额外费用——第二次投掷时要支付 (1) 点费用，第三次时支付 (2)点，以此类推。

单独的时空套牌：先手牌手展示自己套牌中的一张时空牌。之后如有人投掷出鹏洛客符号，则所有人移动至该牌手时空套牌牌库顶所展示的时空。其他规则保持不变。

——共享时空套牌的牌张数量至少为40张，或至少十倍于参赛牌手的数量，以较小的数字为准。

——共享时空套牌中异象牌的数量不能超过参赛牌手数量的2倍。

——单独的时空套牌内含至少10张牌，其中异象牌不能超过2张。不论是使用共享的还是单独的时空套牌，一副时空套牌内的时空或异象牌均不得同名。

——每盘游戏的时间约为50分钟。