欢迎！本页面的内容能帮你了解你在玩万智牌时可能遇到的一些常见用语。你能从中找到诸如「敏捷」「放逐」等字眼的含义，搞明白「飞行」的作用；探索世界最棒集换式卡牌游戏时所遇到的一切问题，都能在这里快速找到答案！

# - F

（横置）

此符号意指「横置此永久物」（将它横转90度，表示已经利用过。）它会在起动费用中出现。如果某牌已横置，或若该牌是生物且仍受召唤失调影响，则你就不能支付 的费用。

X

当你在咒语或起动式异能的费用中看到 ，便意味着你可以自行决定 的数值。举例来说，取自明日此瞬间的费用是 。其内文注记着：「抓X张牌，然后弃一张牌。」当你施放取自明日时，你可决定X的数量是多少。举例来说，如果你选择一，则取自明日的费用会是 ，这样你就会抓一张牌，然后从你手上选择并弃掉一张牌。如果你选择八，则取自明日的费用会是 ，这样你会抓八张牌，然后从你手上选择并弃掉一张牌。

不灭

见于生物、神器和其他永久物的关键字异能。具不灭异能的永久物不会因伤害或注记「消灭」的效应而被消灭，但仍会受其他效应影响而进入坟墓场～例如将其防御力降至0者。

操控，操控权

你操控你所施放的咒语，以及进战场时属于你阵营的永久物。由你所操控的永久物所产生之异能，也是由你操控。只有你才能替由你操控的东西作决定。对由你操控的永久物而言，只有你才能起动上面的起动式异能。有些咒语和异能可让你获得某永久物的操控权。这在大部分的情况下，都表示要把这张牌从对手那边拿到你这边。

操控者

咒语的操控者是指施放该咒语的牌手。永久物的操控者是施放它的牌手～除非某咒语或异能改变了其操控者。

传奇

「传奇」属于超类别，因此你会在类别栏中看到它写在最前面，位于牌张类别之前。若某牌手同时操控两个或更多相同名称的传奇永久物，则该牌手必须从这些永久物中选择一个留下，并立即将其他的都置入其坟墓场。不同牌手可以操控同名传奇永久物。虽然所有鹏洛客都是传奇，但是你能同时操控同一位鹏洛客的不同版本（例如镜像法斯杰斯和奥术策士杰斯）。



对手

你在游戏中与之对抗的人，便是你的对手。若某张牌上注记了「对手」，则是指该牌操控者的任一对手。

额外费用

有些咒语上会注明其额外费用。施放这类咒语时，必须一并支付该牌右上角的法术力费用与其额外费用。

法术力

用来支付咒语和某些异能之费用的魔法能量，称作法术力。大多数法术力是通过横置地牌来产生。法术力的颜色共有五种： （白色）， （蓝色）， （黑色）， （红色）和 （绿色）。有些非基本地能产生 （无色法术力），这类法术力能用来支付未要求特定颜色法术力之费用。在回合与阶段之间，未使用的法术力会消失，所以你不能把某回合的法术力「保留」到后续回合使用。

法术力异能

能够产生法术力的异能。法术力异能可能会是起动式异能或是触发式异能。法术力异能不会进入堆叠，也不用等待结算～你会立即得到法术力。

法术力值

法术力费用中的法术力总数量（不论颜色）。举例来说，法术力费用为 的牌，其法术力值为5。法术力费用为 的牌，其法术力值为2。

反击（令咒语或异能没有效果）

反击咒语或异能，就会令其没有效果。如果某咒语被反击，它会被移出堆叠并置入其拥有者的坟墓场。一旦咒语或异能开始结算，就已来不及去反击了。地并不是咒语，所以不能被反击。

返照

这是见于瞬间和法术的关键字异能。具返照异能的咒语能够从坟墓场施放，此时须支付其返照费用。该咒语的效应会如常发生。利用返照来施放的咒语之后就会被放逐，无论它是正常结算还是被反击了都是一样。

放进战场

当咒语或异能要求你把某物放进战场时，你是将该牌放进战场区域。这与施放该牌不是一回事～你就只是将它放进战场，而不用支付其费用。

放逐，放逐区

有些咒语和异能会将战场上的永久物或其他区域中的牌放逐。被放逐的牌会被放在一个与游戏其他部份隔离开的游戏区域。除非有异能明确说明，否则你不能与在放逐区中的牌互动。

飞行

见于生物的关键字异能。具飞行异能的生物，只能被具飞行或延势异能的生物阻挡。

费用

费用是采取大多数行动所必须支付的东西。你必须支付费用来施放咒语或起动永久物上的起动式异能。有的咒语或异能还会要求你支付额外费用才能施放或起动。举例来说，村民仪式此牌除了其法术力费用之外，还要求你牺牲一个生物才能施放。如果你没有生物能牺牲，就不能施放。

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J - P

基本地

本游戏中共有五种类别的基本地： 平原、 海岛、 沼泽、 山脉、 树林。只要某个地具有平原此副类别，它就一定会具有「 ：加 」（白色法术力）此固有异能。类似地，横置其他类别的地也能得到对应的法术力：海岛产 （蓝色法术力），沼泽产 （黑色法术力），山脉产 （红色法术力），树林产 （绿色法术力）。如果有效应提及一张「基本地牌」，则它指的是类别栏中注记有「基本地」字样的牌（「基本」属于超类别）。其他的地则经常被称为「非基本地」。

践踏

见于生物的关键字异能。就算生物被阻挡，践踏异能也能让它将过量的战斗伤害对其所攻击的牌手造成之。如果你以具有践踏异能的生物攻击，且该生物被阻挡，则你需将它的战斗伤害分配给阻挡它的生物。如果它造成的战斗伤害足以消灭所有阻挡它的生物，你便可以将任意数量的过量伤害分配给它所攻击的牌手。如果某个具践踏异能的生物被阻挡，但当要分配伤害时，已没有阻挡它的生物（举例来说，你已利用某咒语消灭了阻挡生物），则其所有伤害都会分配给它所攻击的牌手。践踏不会作用于对鹏洛客造成的伤害，除非该生物具有「践踏鹏洛客」异能。



结附（于）

所有灵气都具有此关键字异能，且异能后会始终注明某类永久物，表明该灵气能够贴附的对象（举例来说，如「结附于生物」、「结附于地」等）。当你施放此灵气时，你必须指定该类永久物为目标。若灵气上的某异能提及「所结附的生物」（或「所结附的神器」，「所结附的地」，诸如此类），则其指的「此灵气正贴附的生物」。请参见本术语表中的「灵气」段落。

进战场

有些触发式异能的开头是「当[此永久物]进战场时，…」当有牌手将具此类异能的永久物放进战场时，该异能就会马上触发。有些异能也会在某些其他永久物进战场时触发。

警戒

见于生物的关键字异能。具警戒异能的生物攻击时不需横置。警戒异能并不会让已横置的生物或本回合刚进战场的生物能够攻击。

来源

伤害和异能都源自某咒语或永久物～该咒语或永久物便是该伤害或异能的来源。一旦某异能进入堆叠之后，此时再移除其来源，也不能阻止该异能结算。

离开战场

「离开战场」意指某永久物从战场区域移动到其他区域。它有可能是从战场上移回某牌手的手上，或是从战场上进入坟墓场，或是到了其他的区域。若是某张牌离开战场，稍后它又因某种原因回到战场上，则它便算是张新的牌。它不会「记得」过去在战场上曾发生什么事。

连击

见于生物的关键字异能。具连击异能的生物会造成两次战斗伤害。进到战斗伤害步骤后，先检查进行攻击或阻挡的生物中有没有具先攻或连击异能者。如果有的话，会在普通战斗伤害步骤前，先为它们额外产生一个战斗伤害步骤。在此步骤中，只有具先攻或连击异能的生物才会造成战斗伤害。之后才轮到普通战斗伤害步骤。其他进行攻击或阻挡的生物（仅限还存活者），以及具连击异能的生物，会在这第二个步骤造成战斗伤害。

灵气

灵气是见于结界的副类别，具有此副类别的结界能够贴附在永久物上。每个灵气上面都有个关键字「结附」，后面会注明它可以结附的类别～例如：「结附于生物」，「结附于地」等等。当你施放灵气咒语时，你须为其选择目标。当此灵气结算时，便会进入战场，并贴附在该永久物上。此灵气会一直留在该处，直到它被消灭，或是其所贴附的永久物离开战场为止。如果所贴附的永久物离开战场，则灵气牌便会进入你的坟墓场。

敏捷

见于生物的关键字异能。具敏捷异能的生物不会受到召唤失调影响。它受你操控时便能攻击。你也可以立即起动其上费用包含 的起动式异能。

你

「你」这字眼出现在咒语或异能上时，指的是此咒语或异能目前的操控者。

牌手

你和对手都是牌手。如果某咒语或异能让你选择「一位牌手」，则你可以选择自己。但若该咒语或异能上注明的是「对手」，你就不能这样选。

鹏洛客

鹏洛客是强力的盟友，你可以召唤他们前来助阵。鹏洛客牌与其他牌一样，在游戏开始时都洗入你的套牌中。你能在你的行动阶段中施放鹏洛客，就跟施放其他永久物一样。（请注意，鹏洛客并非生物。）一旦鹏洛客进到战场加入你这方，你马上就可以开始利用其异能。在你的每个回合中且仅限一次，对每个由你操控的鹏洛客而言，你可以在其上添加或移去若干忠诚指示物，来起动其异能之一。如果你操控鹏洛客，则你的对手可以选择是要攻击你还是你的鹏洛客（也可以利用不同生物同时攻击两者）。然后，如同你利用生物为自己进行阻挡一般，你也可以选择是否要让自己的生物去阻挡对你的鹏洛客进行攻击之生物。对鹏洛客造成的过量伤害，不会继而对牌手造成。当一个鹏洛客的忠诚降到零之后（无论是因为起动异能，还是受到伤害），它就会进到坟墓场。



辟邪

关键字异能，具此异能的永久物或牌手不能成为由对手操控之咒语或异能的而目标。

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Q - W

弃牌

弃（一张）牌，意指将一张牌从你手上置入你的坟墓场。若某个咒语或异能要求你弃牌，你可以自行决定要弃掉哪张～除非该咒语或异能指明是由其他牌手选择要弃的牌，或是你须「随机」弃牌。于你的回合结束时，若你的手牌数量超过七张，则你必须要弃牌，直到手牌只剩七张为止。

煽惑

关键字动作。如果你煽惑某生物，则该生物在其操控者的下一次战斗中，它若能攻击就必须攻击，且若能攻击除你以外的其他牌手，就必须如此攻击。该生物的操控者仍得决定其要攻击的对象。如果某生物因故被桌上所有牌手煽惑，则它仍然必须攻击，但其操控者可以选择任何对象攻击。

闪现

见于牌上的关键字异能。具闪现异能的咒语能在你能够施放瞬间的时机下施放。

伤害

伤害会降低牌手的总生命，还能消灭生物。进行攻击与阻挡的生物会依照其力量来造成伤害。部分咒语和异能也能直接造成伤害。生物、牌手和鹏洛客都会受到伤害。对牌手造成的伤害，会从其总生命中扣减去相应数值。若某回合中生物受到的伤害等于或超过其防御力，它便被消灭。超出生物防御力的那部分伤害，称作「过量伤害」。对鹏洛客造成的伤害，会从其忠诚中扣减去相应数值。



守军

见于生物的关键字异能。具守军异能的生物不能攻击。

死触

见于生物的关键字异能。如果具死触异能的生物向某生物造成伤害，无论数量多少，后者都会被消灭。死触对牌手或鹏洛客没有效果。

威慑

见于生物的关键字异能。具威慑异能的生物只能被两个或更多生物阻挡。

无色

地牌与大多数神器都是无色。「无色」不算是一种颜色。若某个东西要你选择一种颜色，你不能选择无色。

武具

武具是见于神器的副类别，具有此副类别的神器可以贴附在生物上。大多数武具牌都会具有「佩带」这一起动式异能，其后还会注明相应费用～举例来说，「佩带 」。佩带异能只可在你能够施放法术的时机下起动。当你起动佩带异能时，你选择一个由你操控的生物作为其目标。当该异能结算时，该武具神器便会贴附在该生物上。对该武具而言，此生物便是「佩带此武具」的生物。武具会一直贴附在该生物上，直到发生以下任一情形为止：（1）武具被消灭；（2）其贴附的生物离开战场或（3）你再度起动佩带异能将武具移到新的生物上。

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X - Z

牺牲

如果咒语或异能要求你牺牲某种永久物，则从战场上由你操控的该种永久物中选择一个，并将它置入其拥有者的坟墓场（这通常会是你的坟墓场，但有些咒语或异能会让你获得由对手拥有之牌张的操控权）。你只能牺牲自己操控的永久物。牺牲永久物与消灭它不是一回事。只有在有咒语或异能要求你如此作，或者这是某费用的一部分时，你才能够牺牲永久物。

洗牌

有些牌会指示你洗牌。这个关键字动作会让你随机化你牌库中的牌张，好让所有人都无从知晓其中的顺序。

系命

见于生物的关键字异能。如果某个由你操控且具有系命异能的生物造成伤害，则你会同时获得等量的生命。

先攻

见于生物的关键字异能。具先攻异能的生物能比不具先攻或连击异能的生物提前造成战斗伤害。进到战斗伤害步骤后，先检查进行攻击或阻挡的生物中有没有具先攻或连击异能者。如果有的话，会在普通战斗伤害步骤前，先为它们额外产生一个战斗伤害步骤。

在此步骤中，只有具先攻或连击异能的生物才会造成战斗伤害。之后才轮到普通战斗伤害步骤。其他进行攻击或阻挡的生物（仅限还存活者），以及具有连击异能的生物，会在这第二个步骤造成战斗伤害。

消灭

当一个永久物被消灭，你就把它从战场上移到其拥有者的坟墓场中。若生物承受了等于或超过其防御力的伤害，它便被消灭。也有许多咒语或异能会直接消灭永久物（而不曾对其造成伤害）。

延势

见于生物的关键字异能。具延势异能的生物可以阻挡具飞行异能的生物。请注意，任何生物都可以阻挡具有延势异能的生物。

颜色

万智牌中有五种颜色：白色，蓝色，黑色，红色和绿色。若是某个咒语或异能要求你选择一种颜色，你只能从这五种之中作选择。牌的颜色由其法术力费用决定。举例来说，费用为 的牌是蓝色，而费用为 的牌既是红色也是白色。

衍生物

有些咒语和异能会派出衍生物。衍生物也属于永久物，亦会受到所有作用于永久物的规则、咒语和异能的影响。不过如果你的衍生物要离开战场，则它会是先移到新的区域（例如你的坟墓场或你的手牌），然后便立即从游戏中消失。

拥有者

某张牌的拥有者，指的是利用包含该牌之套牌来开始游戏的牌手。即使对手操控了你的永久物，你依然是它的拥有者。（即使你将套牌借给朋友来用，这些牌在游戏中的「拥有者」也会是对方。）衍生物的拥有者是它进战场时操控它的牌手。

永久物

在战场上的牌或衍生物。永久物可以是神器、生物、结界，或地。一旦永久物进到战场上，则直到它被消灭、放逐、牺牲或因游戏规则规定的其他方式离开战场为止，都会一直留在该区域中。你不能平白无故地将某个永久物从战场上拿掉，就算是由你操控的永久物也一样。

再调度

在万智牌每盘游戏开始时，你从牌库抓顶端的七张牌。这是你的起始手牌。如果你因任何原因不满意自己的起始手牌，你都可以再调度。决定是否再调度的时机，是在已确定先手牌手之后，但双方还未进行任何行动之前。再调度的流程为，将你的手牌洗入你的牌库，然后重新抓一副七张的新手牌。如果你对这副手牌满意，就将其中一张牌置于你的牌库底。如果还是不满意，则可以继续再调度。你可以再调度任意次数，但在一盘游戏中，你每再调度过一次，就需将一张牌置于你的牌库底。

占卜

这个关键字动作能让牌手看到未来！「占卜N」意指你检视你牌库顶的N张牌。你可以将其中任意数量的牌置于你牌库底，然后将其余的牌以任意顺序放回你牌库顶。

战斗伤害

生物攻击或阻挡会造成战斗伤害。每个生物均是依照其力量来造成战斗伤害。此伤害会在战斗伤害步骤中造成。其他类型的伤害都不算作战斗伤害，就算该伤害是在战斗阶段其他步骤中造成，或是因生物异能而造成，也是如此。

指示物（置于永久物上的标记物）

某些咒语或异能会要求你在永久物上面放置指示物。此永久物受到指示物的影响，其功能有所更动；且只要其仍在战场上，同时上面仍有该指示物，就会一直受到影响。指示物通常会影响生物的力量和防御力，或是鹏洛客的忠诚。你可以用任何东西当作指示物：许多牌手觉得玻璃珠和骰子这类的东西比较趁手。



咒语

所有类别的牌（地除外）在你施放它时都是咒语。举例来说，渔猎龟本身是张生物牌。在你施放它时，它就是个生物咒语。在这咒语结算后，便成为生物。你只能在你的行动阶段中施放咒语～但「瞬间」是个例外：瞬间咒语随时都可以施放。

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