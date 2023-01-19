本周末就是新春佳节！前往亚太地区的WPN店铺参与第二年的亚太地区联盟赛，欢庆兔年。

和去年一样，赠卡和联盟赛事为亚太地区专享，这个跨度为一年的赛事最适合和社群一起度过兔年。对于新牌手和回归牌手来说，现在加入即可体验2023年发售的、与标准系列相关的精彩赛事，切勿错过良机。

联盟赛总览

亚太地区联盟赛共五季，第一季的举办时间为2月10日至3月19日。以下是赛事的具体说明：

  • WPN店铺会在赛季期间举办亚太地区联盟赛
  • 联盟赛的赛制可选择现开赛补充包轮抽赛或配对方式为瑞士制标准赛

各赛季的兔年赠卡

兔年，正如其名，是休憩养生和动如脱兔的一年。亚太地区联盟赛的每个赛季都会提供精美赠卡来欢庆这一年。

（注：日本地区的WPN店会提供兔年赠卡，具体发放方式有所不同。请联系日本地区的游戏店来了解详情。）

赠卡种类和各赛季的比赛举办时间如下：

第1季（2023年2月10日-3月19日）：灵兔电池和食品衍生物

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第2季（2023年4月21日-5月28日）：漫游捣乱者快隐

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第3季（2023年6月23日-7月30日）：疾行靴

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第4季（2023年9月8日-10月30日）：空灵铠

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冠军赛季（2023年11月17日-12月10日）：能缰吞噬兽

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1月22日是跳入兔年的日子，一起欢呼吧！

想要了解你附近举办的其他赛事吗？请务必前往当地游戏店问询详情。