本周末就是新春佳节！前往亚太地区的WPN店铺参与第二年的亚太地区联盟赛，欢庆兔年。

和去年一样，赠卡和联盟赛事为亚太地区专享，这个跨度为一年的赛事最适合和社群一起度过兔年。对于新牌手和回归牌手来说，现在加入即可体验2023年发售的、与标准系列相关的精彩赛事，切勿错过良机。

联盟赛总览

亚太地区联盟赛共五季，第一季的举办时间为2月10日至3月19日。以下是赛事的具体说明：

WPN店铺会在赛季期间举办 亚太地区联盟赛 。

。 联盟赛的赛制可选择现开赛、补充包轮抽赛或配对方式为瑞士制的标准赛。

各赛季的兔年赠卡

兔年，正如其名，是休憩养生和动如脱兔的一年。亚太地区联盟赛的每个赛季都会提供精美赠卡来欢庆这一年。

（注：日本地区的WPN店会提供兔年赠卡，具体发放方式有所不同。请联系日本地区的游戏店来了解详情。）

赠卡种类和各赛季的比赛举办时间如下：

第1季（2023年2月10日-3月19日）：灵兔电池和食品衍生物

第2季（2023年4月21日-5月28日）：漫游捣乱者快隐

第3季（2023年6月23日-7月30日）：疾行靴

第4季（2023年9月8日-10月30日）：空灵铠

冠军赛季（2023年11月17日-12月10日）：能缰吞噬兽

1月22日是跳入兔年的日子，一起欢呼吧！

想要了解你附近举办的其他赛事吗？请务必前往当地游戏店问询详情。