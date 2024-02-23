首次一窥Bloomburrow（斑隆洛）
欢迎来到苍茂谷，这里是Bloomburrow动物民宁静且生机勃勃的家园，也是万智牌首个完全由动物构成的时空。在这里，只要心存勇敢、好奇和责任，即使最微不足道的动物也能踏上伟大的冒险。与此同时，渴望简朴与和平的居民能享受宁静的生活。
然而，苍茂谷的和平受到了威胁，自然的微妙平衡遭到破坏，元素灾兽和巨型夜枭危及居民的安全。
动物民必须团结一心，共同守卫家园。
鼠民守卫玛贝尔不得已从母亲摇身成为英雄，她要率领一支冒险团出发，调查邻镇遭遇的混乱。
在冒险途中，一位来自远方土地的非凡伙伴加入了他们。
Bloomburrow中，勇敢的英雄要与势不可挡的灾兽展开较量，为恢复这片土地的脆弱平衡而努力奋战。
客座画家为补充包添趣带来多样性
从季节变化到田园景致，从幻想童话到观察笔记，Bloomburrow补充包添趣处理为该系列带来丰富性和收藏性。
季节对苍茂谷的生命循环至关重要，这点在全图季节基本地中得到了完美体现。
特色牌框林地处理为牌框赋予了幻想童话插画风格，Bloomburrow的动物民呈现其上，其中5张由荣获大奖的客座画家David Petersen绘制。
传奇画家Mitsuhiro Arita的作品令他成为有史以来最受欢迎的插画家之一，他为Bloomburrow创作了林间嚎吼卢玛拉无边框插画，完美捕捉到灾兽力量的原始性和毁灭性。
Bloomburrow的深处还藏有更多无边框牌张，包括展现部分稀有和秘稀灾兽的无边框观察笔记处理牌。
浮雕闪无边框动漫牌为补充包添趣增添了生态多样性，且只能从聚珍补充包中开出！
最后，幻想：无畏小动物特色牌框邀你一睹知名鹏洛客与生物踏足Bloomburrow时空时的情景！
Bloomburrow关键日期和详情
BLC系列符号
SPG系列符号
Bloomburrow系列代码：BLB
Bloomburrow指挥官系列代码：BLC
特别登场系列代码：SPG
网站：Bloomburrow
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Bloomburrow现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。
Bloomburrow预览活动
- 万智牌故事：7月2日
- 系列首次登场并开启预览：7月9日
- 牌图集合和预览完成时间：7月19日
- 上线《万智牌：竞技场》：7月30日
- 桌面版全球发售：8月2日
Bloomburrow赛事
- 本地游戏店的售前赛：7月26日至8月1日
- WPN游戏店体验日：8月2日
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