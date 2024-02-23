欢迎来到苍茂谷，这里是Bloomburrow动物民宁静且生机勃勃的家园，也是万智牌首个完全由动物构成的时空。在这里，只要心存勇敢、好奇和责任，即使最微不足道的动物也能踏上伟大的冒险。与此同时，渴望简朴与和平的居民能享受宁静的生活。

然而，苍茂谷的和平受到了威胁，自然的微妙平衡遭到破坏，元素灾兽和巨型夜枭危及居民的安全。

动物民必须团结一心，共同守卫家园。

鼠民守卫玛贝尔不得已从母亲摇身成为英雄，她要率领一支冒险团出发，调查邻镇遭遇的混乱。

在冒险途中，一位来自远方土地的非凡伙伴加入了他们。

Bloomburrow中，勇敢的英雄要与势不可挡的灾兽展开较量，为恢复这片土地的脆弱平衡而努力奋战。

Mabel, Heir to Cragflame Cragflame（衍生物） Lumra, Bellow of the Woods

客座画家为补充包添趣带来多样性

从季节变化到田园景致，从幻想童话到观察笔记，Bloomburrow补充包添趣处理为该系列带来丰富性和收藏性。

季节对苍茂谷的生命循环至关重要，这点在全图季节基本地中得到了完美体现。

山脉（全图季节：春） 山脉（全图季节：夏）

山脉（全图季节：秋） 山脉（全图季节：冬）

特色牌框林地处理为牌框赋予了幻想童话插画风格，Bloomburrow的动物民呈现其上，其中5张由荣获大奖的客座画家David Petersen绘制。

Mabel, Heir to Cragflame

（特色牌框林地）

传奇画家Mitsuhiro Arita的作品令他成为有史以来最受欢迎的插画家之一，他为Bloomburrow创作了林间嚎吼卢玛拉无边框插画，完美捕捉到灾兽力量的原始性和毁灭性。

Lumra, Bellow of the Woods

（特色牌框无边框，Mitsuhiro Arita）

Bloomburrow的深处还藏有更多无边框牌张，包括展现部分稀有和秘稀灾兽的无边框观察笔记处理牌。

Lumra, Bellow of the Woods

（无边框观察笔记）

浮雕闪无边框动漫牌为补充包添趣增添了生态多样性，且只能从聚珍补充包中开出！

Mabel, Heir to Cragflame

（无边框动漫）

最后，幻想：无畏小动物特色牌框邀你一睹知名鹏洛客与生物踏足Bloomburrow时空时的情景！

Bloomburrow关键日期和详情

BLB系列符号

BLC系列符号 BLC系列符号

SPG系列符号 SPG系列符号

Bloomburrow系列代码：BLB

Bloomburrow指挥官系列代码：BLC

特别登场系列代码：SPG

网站：Bloomburrow

立即预订

Bloomburrow现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

Bloomburrow常规补充包展示盒

Bloomburrow聚珍补充包展示盒

Bloomburrow套装

Bloomburrow售前组合

Animated Army（红绿） Family Matters（蓝红白）

Peace Offering（绿白蓝） Squirreled Away（黑绿）

Bloomburrow入门套组

Byrke, Long Ear of the Law

（传统闪） Bria, Riptide Rogue

（传统闪）

Bloomburrow预览活动

万智牌 故事 ：7月2日

：7月2日 系列首次登场并开启预览 ：7月9日

：7月9日 牌图集合和预览完成时间 ：7月19日

：7月19日 上线《万智牌：竞技场》 ：7月30日

：7月30日 桌面版全球发售：8月2日

Bloomburrow赛事

本地游戏店的售前赛 ：7月26日至8月1日

：7月26日至8月1日 WPN游戏店体验日：8月2日

预订Bloomburrow

你可通过以下方式预订Bloomburrow产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。