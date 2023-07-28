几十年来，神秘博士带领我们经历了无数穿越时空的冒险。为纪念这个经典剧集播出60周年，神秘博士加入了万智牌大家庭。我们为此推出了四副指挥官套牌，博士及其同伴、敌人等经典元素一个不落。套牌内含新加入万智牌的牌张以及拥有神秘博士主题插画的重印牌，让你利用套牌沉浸感受博士的世界。

TARDIS TARDIS（特色牌框）

这些套牌是精心打磨的集大成之作，以万智牌的形式重现了神秘博士的辉煌历史。设计师、文案和画师竭尽所能，只为用最好的方式将神秘博士的世界呈现出来，希望能激发神秘博士和万智牌爱好者的兴趣。

The Tenth Doctor The Tenth Doctor（特色牌框）

The Parting of The Ways 消灭

博士经历了无数冒险，遍历整个宇宙，使用每副指挥官套牌中的时空牌，你也可以穿越时空。这些牌上绘有神秘博士中的标志性地点，每副套牌内含十张新加入万智牌的时空牌，使用这些牌就能引发混沌以及前往不同时空。

Bad Wolf Bay TARDIS Bay

Fixed Point in Time

每副指挥官套牌内含可用于指挥官、薪传和特选赛的新牌。这些牌专为指挥官设计，旨在体现此热门赛制的趣味性和社交性。

部分新牌张、机制以及套牌主题已在巴塞罗那的MagicCon上公布。接下来，我们汇总了所有信息，敬请查看。Magic: The Gathering® – Doctor Who™闪亮登场！

Magic: The Gathering® – Doctor Who™系列详情

Magic: The Gathering® – Doctor Who™

系列代码：WHO

Magic: The Gathering® – Doctor Who™系列合法性：薪传、特选、指挥官

《MTG竞技场》赛制合法性：无法用于《MTG竞技场》

网站：Magic: The Gathering® – Doctor Who™

Magic: The Gathering® – Doctor Who™重要日期

拉斯维加斯MagicCon的TARDIS摄影活动（可获得赠卡） ：9月22日至24日

：9月22日至24日 系列首次登场 ：10月3日

：10月3日 预览 ：10月3日至6日

：10月3日至6日 播客Command Zone的游戏节目Extra Turns ：10月12日

：10月12日 全球发售 ：10月13日

：10月13日 发售欢庆会赛事：10月13日至15日

Magic: The Gathering® – Doctor Who™提供各色产品供牌手体验这个系列，其中包括四副指挥官套牌、聚珍补充包以及秘室珍品，所有产品均围绕神秘博士这个主题。至于产品里的具体内容，来看看以下部分预览信息吧。

出发吧！

在拉斯维加斯的MagicCon上和TARDIS合影！

参加MagicCon的爱好者注意了：TARDIS即将登陆今年九月举办的MagicCon。在此期间，参与本次展会的牌手有机会和这个经典的小蓝盒合影——说不定还能得到酷炫的赠卡。拉斯维加斯的MagicCon秉持了TARDIS的理念——内部规模比外面大。

Magic: The Gathering® – Doctor Who™指挥官套牌

Blast from the Past

Blast From The Past（绿白蓝）

1963年，博士首次与全球观众见面。这副套牌展现了神秘博士的早期历史，涵盖了此剧集从1963年到1989年的经典内容。Blast from the Past这副绿白蓝套牌由第四任博士领导。不过他并非孤身一人。其同伴也会加入套牌，为牌手带来万智牌机制——博士伙伴。

The Fourth Doctor The Fourth Doctor（宽画版）

Sarah Jane Smith Sarah Jane Smith（宽画版）

带上Sarah Jane Smith吧。她具有博士伙伴异能：她可以和任何生物一起成为你的指挥官，只要那个生物是博士。你可将博士和他的标志性同伴搭配在一起，也可以发挥想象力自创混搭组合。比如让第四任博士和Rose Tyler组队，怎么样？利用此异能，就能按照自己的意愿定制神秘博士套牌。为生动展现神秘博士的历史，Blast from the Past套牌加入了史迹机制。该机制最初于2018年推出，此次作为这副套牌的核心主题回归本系列，旨在鼓励你多多使用神秘博士中的传奇生物。

Time Lord Regeneration

有了史迹当然也不能缺少传纪，其同样作为核心主题回归神秘博士指挥官套牌。这些传纪牌通过精美插画和强力机制讲述了神秘博士经典剧集的内容。当然，衍生物也拥有符合系列的主题。

City of Death 珍宝

有关Blast from the Past套牌的更多信息，我们会在预览季期间公布。现在让我们穿越至未来，来看看下一副套牌。

Timey-Wimey

Timey-Wimey（蓝红白）

Timey-Wimey套牌中充满了飘忽不定的时间元素。第十任博士及其同伴Rose Tyler将作为主角出现在这副套牌中。他们为这副套牌赋予了时空操纵的主题，加入了时间旅行的核心机制。

The Tenth Doctor The Tenth Doctor（宽画版）

Rose Tyler Rose Tyler（宽画版）

时间旅行是本系列的全新机制，核心玩法是使用1994年首次推出的计时指示物进行游戏。不过本系列的玩法有所不同。通过时间旅行机制可以添加或移去计时指示物，还可以混搭延缓、消逝等其他有趣的万智牌机制。

The Parting of The Ways

这副套牌聚焦于第九，第十和第十一任博士的冒险之旅，展示了众多冒险中的角色、外星世界和精彩故事。

The Face of Boe The Face of Boe（宽画版） Four Knocks

Four Knocks（宽画版） The Eleventh Hour 1/1 人类

Timey-Wimey将博士经历的奇闻异事与万智牌相结合，并加入了时间旅行的元素。三位博士的倾情加入使得这副套牌充满神秘博士的彩蛋和隐喻，绝对令人拍案叫绝。

还有一位时间领主说不定也会现身。…

Paradox Power

Paradox Power（红蓝绿）

Paradox Power这副套牌内满是到处横飞的咒语，充分体现了时间的狂野本质。这副绿蓝红套牌中，随着第十三任博士和Yasmin Khan的到来，一切意想不到的事情都有可能发生。有了第十二任和十三任博士的加持，以及超负荷运转的悖论机制，指挥官玩法会变得更加精彩刺激！

The Thirteenth Doctor The Thirteenth Doctor（宽画版）

Yasmin Khan Yasmin Khan（宽画版）

利用悖论机制可获取特殊的能力：无论何时施放咒语，只要不从手上施放就行，所以你能混搭返照、弹回、延缓等异能！有这些强大工具为你提供支持，使用Paradox Power就能进行一场令人震撼且混沌狂乱的时空旅行。

The Foretold Soldier The Foretold Soldier（宽画版） The Flux

说起混沌，竞逐时空赛制也将加入本系列，并藉由TARDIS的力量赋予其鲜明的特色。TARDIS出现在每一副由博士领衔的套牌中，让你能穿行宇宙，寻找下一个冒险地点。

TARDIS

时空牌展示了神秘博士历史上的部分著名地点，有的受人欢迎，有的令人胆寒。当你乘坐TARDIS前往新地点时，最终会前往何处（或哪个时代），谁也说不好。

Bad Wolf Bay TARDIS Bay

Fixed Point in Time The Doctor's Tomb

Masters of Evil

Masters of Evil（蓝黑红）

有博士四处做好事，定有反派到处搞破坏。在这副蓝黑红套牌中，和博士在多次时空旅行中交过手的可怕敌手将作为登场主角。虽然神秘博士中的部分角色会在这副套牌中露脸，但主角依旧是戴立克、赛博人和法师的多个化身。这副套牌拥有选择恶行的机制，具体规则请看Davros, Dalek Creator这张牌。

Davros, Dalek Creator Davros, Dalek Creator（宽画版）

当你迫使对手做出邪恶的选择时，他们必须从两个选项中选其一，但不管选择哪一项都对你有利。使用这副套牌向对手施加压力的同时，你还可以利用博士最难招架的敌人，借用其力量收集资源。

Exterminate! 3/3 Dalek衍生物

博士过去曾与几个强大的敌人交过手，他们中的每一位都誓将时间领主打败。你会选择哪一个来指挥你的套牌呢？

Missy Missy（宽画版）

The Valeyard The Valeyard（宽画版）

使用这副指挥官套牌就能扮演博士最强大的敌人，你可自行选择！Masters of Evil在手，升级对局不用愁。

Death in Heaven Cyberman Reminder

Magic: The Gathering® – Doctor Who™聚珍补充包

Magic: The Gathering® – Doctor Who™聚珍补充包展示盒

为致敬神秘博士，仅推出指挥官套牌是远远不够的。我们将乐趣延伸至聚珍补充包，本系列中拥有特殊处理的牌、闪牌和插画牌均可从中开出。想看看吗？

TARDIS（特色牌框）

潮涌闪回归本系列，如此精美的牌千万别错过。打开聚珍补充包就有机会开到指挥官套牌中那些荟萃了角色、剧情瞬间等各种经典元素的牌，而且是潮涌闪。（竞逐时空的时空牌不会出现在聚珍补充包里，也不具有以下牌张处理：传统闪、蚀刻闪和潮涌闪。）

The Fourth Doctor（特色牌框） The Tenth Doctor（特色牌框） The Thirteenth Doctor（特色牌框）

本系列中的部分牌张还拥有特殊的TARDIS特色牌框版。这类牌功能上和指挥官套牌中的牌相同，但有全新插画，注重体现华丽的风格和令人惊叹的艺术效果，仅限聚珍补充包。历任博士（不论版本）均有TARDIS特色牌框版。…

…博士的忠实盟友也不例外。…

Sarah Jane Smith（特色牌框） Rose Tyler（特色牌框） Yasmin Khan（特色牌框）

…当然还包括那些令人胆寒的反派！

Missy（特色牌框） Davros, Dalek Creator（特色牌框）

聚珍补充包中还有可能开出特殊的限量编号博士牌。这类牌十分稀有且颇具风格，每张牌都印有独特的编号。每种牌各印制了500来张，且只能从聚珍补充包中开出。

The Fourth Doctor（限量编号） The Tenth Doctor（限量编号） The Thirteenth Doctor（限量编号）

限量编号博士牌仅提供英文版，但可以从任何语言版本的万智牌：神秘博士聚珍补充包中得到。非限量编号博士牌在机制上和限量编号版一样。可在产品包装上了解详情。图片为数字效果图，并非实际牌张。

全部内容介绍完毕！

Magic: The Gathering® – Doctor Who™将于2023年10月12日上市。你可通过以下方式预订产品：访问亚马逊等线上零售商网购，造访本地游戏店购买，或通过其他出售万智牌的渠道购买。神秘博士加入万智牌真是一件令人无比兴奋的大事，欲了解更多详情，请关注2023年10月3日的首次登场。

什么？你想再看一张牌？

这样会打破时间法则。

好吧，就一张。