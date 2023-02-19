万智牌最伟大的战役即将迎来壮绝的结局！艾蕾侬和她的非瑞克西亚军队终于入侵了多重宇宙，攻入无数个时空。当非瑞克西亚大军威胁要同化或摧毁眼前一切之时，余下的守护者能否扭转局势？所有时空的命运危在旦夕。

是时候与多重宇宙其余的人一起参与这场激烈的战役，它遍及了每个你知道和喜爱的时空。率先一窥邪军压境的内容现已登场。

邪军压境是非瑞克西亚十多年来的阴谋的高潮，这一切会彻底改变多重宇宙。

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无数时空的命运悬而未决，但希望仍在——这些时空绝不会不战而降。

进军阿拉若 | 画师：Mathias Kollros

进军鞑契 | 画师：Darren Tan

进军山德拉 | 画师：Adam Paquette

我们造访过万智牌多重宇宙的众多时空，这次要和几乎所有这些时空中的最伟大英雄并肩作战。非瑞克西亚人全面入侵——不过现在意想不到的盟友加入了我们英雄的战斗，一起对抗非瑞人的猛攻。

他们都必须全力以赴，因为移行树在多重宇宙的每个角落都打开了传送门，尽管它看起来人畜无害……

或是我们熟悉的、极具毁灭性的……

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非瑞人拥有完成其伟大事业所需的一切。他们的烁油指尖几乎触及多重宇宙、他们拥有一支任何时空均前所未见的军队，且他们击败并完化了试图阻止他们的鹏洛客。

然而，一如既往，希望依然存在。

这是邪军压境。

邪军压境详情

邪军压境 邪军压境指挥官

邪军压境系列代码：MOM

邪军压境指挥官系列代码：MOC

网站：邪军压境

立即预定：可在 亚马逊 网购，还可以前往当地游戏店购买

邪军压境重要日期

邪军压境故事：3月16-28日

系列首次登场、视频预告并开启预览 ：2023年3月29日

：2023年3月29日 牌张预览 ：3月29日至4月4日

：3月29日至4月4日 完整牌图集合上线 ：4月5日

：4月5日 店内售前赛事 ：4月14日-20日

：4月14日-20日 上线《万智牌：竞技场》和万智牌线上版 ：4月18日

：4月18日 桌面版全球发售 ：4月21日

：4月21日 店内发售欢庆会赛事：4月21日-23日

您可以利用以下产品完化您的邪军压境收藏：

系列补充包

轮抽补充包

聚珍补充包

套装

售前组合

系列速战补充包

五副指挥官套牌

轮抽补充包展示盒

系列补充包展示盒

聚珍补充包展示盒

套装

速战补充包展示盒

售前组合

邪军压境有五副指挥官套牌。那个形状不同的盒子顶部的红色文字是什么？嗯，这也许不算什么。（这绝对是特别的东西——查看下方了解更多信息。）

威胁渐增（白黑）

铁骑冲锋（白蓝黑）

神兵集会（蓝红白）

呼叫后援（红绿白）

打造时间（绿蓝红）

竞逐时空回归！

随着非瑞人入侵整个多重宇宙，现在是竞逐时空的最佳时机！这种多人游戏的补充元素让你可以从一个地方穿梭到另一个地方，规则会根据你当前的战斗地点而改变。在多重宇宙中追逐非瑞人，或是为下一场指挥官战斗增添趣味。

每副邪军压境指挥官套牌均有十张不同的竞逐时空牌——五张新牌和五张重印牌。以下是即将登场的50张竞逐时空牌的预览。

提前了解补充包添趣

邪军压境是真正的多重宇宙之战，打开一包补充包时，感觉就像看到各个时空的景象。为此，我们加入了来自多重宇宙各处的角色，并且重新审视以往系列的牌框和特殊处理。

首先是多重宇宙传奇，它们是不可用于标准赛的奖励牌张，类似于斯翠海文：魔法学校的秘典或兄弟之战的复古神器。这其中包含标志性角色的重印牌，并用了其家乡时空的补充包添趣处理。

新牌张也开始涉足多重宇宙穿梭。来自多重宇宙各处的角色会以过往系列的补充包添趣处理来炫耀其故乡时空的特色——或是在一些情况下，它们会获得以往系列所没有的特殊处理。

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多重宇宙传奇

当然还有最好的一张。

此外，宽画和无边框鹏洛客牌也会回归。

赠卡

上面有两张牌还会具有赠卡版本。

如果你在当地游戏店参加售前赛，我们将用这些精美的赠卡继续庆祝万智牌30周年：

邪军压境售前赛带来更多内容

售前赛是让你率先获得万智牌最新牌张的途径，而邪军压境售前赛还有更多内容待您发现！除了系列中的闪戳记赠卡外，邪军压境售前组合还有一张用于指挥官游戏的传奇赠卡：

这些牌是邪军压境指挥官系列的一部分，不能用在售前赛中——但可以作为奖励来颂扬并展示在邪军压境中与非瑞克西亚的战斗（以及加入指挥官套牌或为下一副指挥官套牌提供灵感）。

秘室珍品

甚至秘室珍品也未能幸免于非瑞克西亚的入侵，并且也参与其中。有三款产品将与邪军压境相关，但我们今天只向您展示其中一款。以下是即将推出的秘室珍品产品中一些令人兴奋的牌张：

邪军压境：终战回响

是否很渴望知道这一切如何结束以及邪军压境终战回响有什么内容？这个只有50张牌的小型系列侧重于故事，展示邪军压境事件之后发生的事情。哪些角色活了下来、哪些人从此过上了幸福的生活、哪些人未能活着看到终局。

肯理斯皇室葬礼 | 画师：Manuel Castañón

这系列是为了那些对故事、角色和接下来发生的事情感兴趣的人而设的。邪军压境：终战回响是一个50张牌、可用于标准赛制的新系列，并会以五张牌的补充包的形式出售。我们说过万智牌将彻底改变，你会在这些牌和故事中看到这些变化。

邪军压境终战回响的故事将于5月1日展开，而预览将于5月2-3日进行。

在此期间，请尽量保持冷静，因为非瑞克西亚的邪军即将压境——多重宇宙的任何角落都不安全。

邪军压境将于2023年4月21日在全球的店家上市。立即在本地游戏店、亚马逊等线上零售商，以及其他出售万智牌的渠道预定。