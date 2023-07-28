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重返童话、骑士和巫婆的土地，一切尽在今秋发售的艾卓仙踪系列。谜影重重的奇幻时空艾卓有许多值得探索的内容！艾卓这个时空充满童话元素且自上而下设计，以其丰富的故事性和奇思妙想为人所称道，还结合有万智牌风格的惊喜。在本系列中，我们要走出风景优美的城堡，深入仙灵、巨人等生物聚居的幻野。
通过艾卓仙踪，你会首次得见非瑞克西亚大侵攻后，多重宇宙如今的模样。众英雄虽阻止了艾蕾侬的邪恶计划，但最终的结果十分惨烈。本系列将为各位完整呈现。你会遇到熟悉的朋友（还有敌人），探索艾卓时空中从未涉足过的角落，了解多重宇宙在遭受入侵后如何恢复生机。
本系列将于9月8日正式发售，完整故事目前还未上线，不过你能首次一览新系列中的部分插画、牌张和背景故事。事不宜迟，我们开始吧！
很久很久以前……
在我们初次造访艾卓时，这个时空的王室以及各司其职的成员让人印象深刻。艾卓的骑士形象深入人心。此次重游故地，情况却略有不同。艾卓依旧美丽辉煌，有辽阔迷人的草原和骁勇善战的英雄。
但这次，我们将前往城堡围墙之外的世界，深入神秘辽阔的幻野。这片笼罩在奥术魔法之下的神秘树林中生活着奇异的生物和野兽。艾卓仙踪系列会展现这片土地的神秘之处，吸引牌手探索蕴藏在幻野之中的秘密。
非瑞克西亚大侵攻期间，一种名为“恶邪倦眠咒”的诅咒降临到这个世界。起初，此咒让非瑞军队陷入沉睡，保护了这个时空免遭蹂躏。如今，诅咒开始影响艾卓的居民，成为了这个时空亟待解决的危机。
设计本系列时，我们想让大家在其中感受到无处不在的魔法要素。大到恶邪倦眠咒困住全民，小到只不过是仙灵的恶戏等。
恶邪倦眠咒由幻野仙王塔莱恩和三位女巫姐妹施加在这片土地上。施以此咒起初只是想保护这个时空免遭非瑞大军的毒手，但日益强化的咒语超出了他们的掌控。如今，艾卓居民惶惶不可终日，担心终有一天所有人都将陷入深眠，再也无法醒来。
艾卓仙踪的角色
故事要从仁慈仙王塔莱恩讲起。这位领袖不仅掌管着艾卓的所有仙灵，还默默保护着艾卓的居民。面对非瑞克西亚的入侵，塔莱恩被迫与三位女巫联手创造了“恶邪倦眠咒”，如今此咒也影响到了其子民。
噩梦丛生的地方，必有安梭苛的身影。整个王国笼罩在无尽噩梦之下，安梭苛决定不惜一切代价施展魔法，将噩梦的力量收为己用。
造访艾卓期间，我们还会遇到一些新面孔。凯澜就是其中之一，他承接塔莱恩的委托，去解开恶邪倦眠咒。身为至高仙廷领主，他临危受命，誓为其子民带来和平与救赎。
威尔和萝婉也会在本系列中登场，非瑞人的入侵导致这对双胞胎失去了双亲。在那之后，威尔和萝婉失去了他们的火花，并双双面临超越极限的挑战——为维护王国稳定而奋斗。
当然，本系列的故事发展少不了人见人爱的的姜饼爵士和勇敢饼人，他们一起组成了甜点英雄团体。
万智牌的新篇章就此展开
那些击退非瑞人侵攻的骑士——无论是已经变成雇佣兵，还是仍然坚持做英勇的骑士，都尊威尔为国王。萝婉虽不愿看到这样的景象，但也无法加以责怪。
——《Pure of Heart》，K. Arsenault Rivera著
随着恶邪倦眠咒不断侵袭艾卓居民，肯理斯双胞胎之间的矛盾也日渐升级。在另一处，一股出自幻野深处的古老力量召唤了一个具有仙灵血统的年轻人，此时他尚未领会成为英雄的意义。
艾卓仙踪的故事共有五篇，于8月8日正式发布，届时来探索这个童话故事的走向——一切尽在DailyMTG！
童话故事和补充包添趣
艾卓仙踪系列将奇幻角色通过同样精美的插画呈现给大家。我们的画家团队致力于创造栩栩如生的角色形象，给人一种从童话书中走出的感觉。他们为艾卓时空中许多深受喜爱的英雄和邪恶反派设计了插画。
艾卓时空深受喜爱，因此我们致力于设计出最符合系列特色的补充包添趣牌。本系列中满是无边框、特色牌框和闪牌，这些牌的设计灵感深受民间传说和奇幻故事的启发。我们为基本地设计了特殊的特色牌框版本，凸显艾卓幻野的迷人风采。
童话故事的魅力之一是历经紧张刺激的冒险，因此历险者牌将回归本系列。这类牌配有的童话书处理深受牌手喜爱，此次我们围绕幻野设计了更多精美的内容。部分牌拥有普通版和特色牌框两个版本，比如残忍噬惧怪。
你还能看到特殊的无边框版不息要塞和弄恶安梭苛，过些天还有特殊的全图撼月骑兵。这些无边框牌结合了噩梦主题的精美插画，最能体现安梭苛的个人特色。
魅附奇谭
为激起牌手的兴趣，同时展现这个时空的风采，我们为艾卓仙踪系列额外设计了不少内容。在每包艾卓仙踪补充包里，你都能开出一张魅附奇谭牌，这是不能用于标准赛的额外牌，类似于兄弟之战的复古神器牌，或是斯翠海文：魔法学校的秘典牌。想提前看一眼牌张样式吗？来看看税赋压身这张牌。
这些配有特殊童话书插画的牌精选自万智牌历史上深受欢迎的结界牌。牌张插画无一不体现艾卓美学。魅附奇谭牌共有63种，这些精美的结界牌既在轮抽中可用，也可加入牌张收藏。
以上内容只是冰山一角——我们会在8月15日的艾卓仙踪首次登场时分享更多内容。
补充包、指挥官套牌等各色产品
即将发售的艾卓仙踪将带来多种畅享童话乐趣的玩法。艾卓仙踪的轮抽、系列和聚珍补充包现已开放预订。无论是周五晚参加轮抽的爱好者还是特色牌框的收藏者，都能找到适合自己的玩法。
本系列还将推出两副艾卓仙踪主题的指挥官套牌，每副套牌内含100张牌！每副套牌均内含十张新加入万智牌的牌张、两张传奇闪牌以及一包聚珍补充包尝鲜包。这两副套牌，Fae Dominion和Virtue and Valor，将于2023年9月8日和艾卓仙踪系列一同发售。
顺便说一句，本系列不会推出速战补充包。不过，和之前速战补充包中新加入万智牌的标准赛合法牌张一样，你可从系列和聚珍补充包中开出主系列外标准赛可用的牌。我们会在之后公布这些新牌。
艾卓仙踪详情
艾卓仙踪系列代码：WOE
艾卓仙踪指挥官系列代码：WOC
艾卓仙踪魅附奇谭系列代码：WOT
网站：艾卓仙踪
你可以通过以下方式预订艾卓仙踪的产品：访问亚马逊网购，造访本地游戏店购买，或通过其他出售万智牌的渠道购买。
艾卓仙踪重要日期
艾卓仙踪预览赛事：
- 艾卓仙踪故事：8月8日至14日
- 系列首次登场并开启预览：8月15日
- 完整牌图集合上线：8月25日
- Loading Ready Run的售前预热赛：8月26日
- 《万智牌：竞技场》直播活动（此前为抢先体验活动）：8月31日
- Command Zone游戏节目Game Knights的艾卓仙踪指挥官游戏：9月6日
- 桌面版全球发售（以及入门套组）：9月8日
艾卓仙踪赛事：
- 本地游戏店的售前赛：9月1日
- 上线《万智牌：竞技场》：9月5日
- WPN游戏店体验日：9月8日至10日
- 周五认证赛：9月8日至11月3日
- 指挥官之夜：9月9日至11月9日
- 拉斯维加斯的MagicCon和万智牌世界冠军赛XXIX：9月22日至24日
- WPN店家冠军赛：9月30日至10月8日
- Alchemy: Wilds of Eldraine上市日期：10月10日
更多故事……
本次预览虽然内容丰富，但还有一些内容要跟大家分享。这可不是捕风捉影：持续关注DailyMTG，万智牌更多讯息很快会发布！
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