重返童话、骑士和巫婆的土地，一切尽在今秋发售的艾卓仙踪系列。谜影重重的奇幻时空艾卓有许多值得探索的内容！艾卓这个时空充满童话元素且自上而下设计，以其丰富的故事性和奇思妙想为人所称道，还结合有万智牌风格的惊喜。在本系列中，我们要走出风景优美的城堡，深入仙灵、巨人等生物聚居的幻野。

通过艾卓仙踪，你会首次得见非瑞克西亚大侵攻后，多重宇宙如今的模样。众英雄虽阻止了艾蕾侬的邪恶计划，但最终的结果十分惨烈。本系列将为各位完整呈现。你会遇到熟悉的朋友（还有敌人），探索艾卓时空中从未涉足过的角落，了解多重宇宙在遭受入侵后如何恢复生机。

本系列将于9月8日正式发售，完整故事目前还未上线，不过你能首次一览新系列中的部分插画、牌张和背景故事。事不宜迟，我们开始吧！

很久很久以前……

在我们初次造访艾卓时，这个时空的王室以及各司其职的成员让人印象深刻。艾卓的骑士形象深入人心。此次重游故地，情况却略有不同。艾卓依旧美丽辉煌，有辽阔迷人的草原和骁勇善战的英雄。