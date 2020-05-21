双份稀有，双份闪卡，十分强大。

公布双星大师，一个充满强力，以及受欢迎牌张的重印系列。它们的数量实在太多，所以，我们不得不在每一包里放上两张稀有或秘稀牌！

老实说，选择这个时间点公布新产品有一些奇怪，但即便我们正在面对COVID-19如何改变世界的现实，也有一些美好的事情值得期待。我们觉得双星大师就是一件值得期待的事情。

所以，什么是双星大师？让我们来仔细瞧瞧！

双星大师

上市日期：2020年8月7日

332张牌

每盒24包

每包15张牌，每包内含 两张稀有牌 以及 两张闪卡 ！（是的，这些闪卡有可能会是两张额外的稀有牌。）

以及 ！（是的，这些闪卡有可能会是两张额外的稀有牌。） 每盒内含两张不闪的无边框特色盒顶赠卡

语言版本：英文、法文、德文、简体中文、以及日文

我们把一切与双星大师有关的东西都加了倍。加倍了稀有位，加倍了盒顶赠卡，加倍了轮抽中的首抽。

本着加倍您体验的精神，我们将聚珍补充包替换为了我们称之为VIP Edition的产品（仅限本产品）。随着发售邻近，我们将会公开更多细节，它里面装满了让人惊艳的玩意。

除了每包会有两张稀有牌和闪卡，每盒双星大师还会有两张（两张！）不闪的盒顶赠卡，它们的牌池范围是40张最受粉丝欢迎的牌张，并进行了精美的全图处理。

现在，让我们在某个流言开始之前就终结它，本系列不会重印找地地。我们知道我们之前曾说过我们今年还会重印找地地，我们保证会，但不会在双星大师。

不过，你们能够在双星大师里开出像是倍产旺季这样的酷牌（我们稍微研究了一下加倍的主题）。因为我们非常喜欢你，所以我们还会现在就向你们展示超棒的盒顶赠卡版本！

8月7日看似遥远，不过时间眨眼即逝。如果你能够坚持到7月中旬，我们将会回来并开始预览整个系列。