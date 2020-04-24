怪兽之王现已加入万智牌！

哥斯拉缓步迈过五道迷人景致，就在最新的Secret Lair Drop Series。 来看看粉丝们最爱的怪兽摩斯拉，拉顿，以及黑多拉的特别亮相！本产品包含五张日文闪全图基本地，并由Lars Grant-West，Jonas De Ro，Lucas Graciano，Grzegorz Rutkowski，以及Jenn Ravenna精心绘制插画。

The Godzilla Lands将限时预售24小时，且仅在secretlair.wizards.com线上预售。作为预售产品，产品将在准备好之后第一时间送出。预售将于五月7日上午9点（太平洋时间）开售，每套售价29.99美金。每位顾客限购15套。

现在，让我们来看看每套Secret Lair Drop Series: The Godzilla Lands里都有什么吧：

**[MTG Arena兑换]无法在以下区域进行：中国，香港，澳门，台湾，以及越南。

引人注目、独一无二的画风一直是Secret Lair Drop Series的最大特色，本品也不例外。现在，让我们来仔细看看这些作品，以及帮助这些极具才能的画家们创作出这些怪兽之王的艺术指导吧。

颜色：与白色法术力有关的地

场所：草原

动作: 一片辽阔，美丽的景象，低矮、起伏的丘陵覆盖着郁郁葱葱的草叶。画面中我们能看到两只巨大的怪兽：哥斯拉——怪兽之王——以及摩斯拉——一只巨大的、仁慈的，美丽的飞蛾——正在穿过这片场景，前往未知之地。彩蛋：在场景中的某处，我们会看到摩斯拉双胞胎，两只小小的仙灵，正在对摩斯拉歌唱——她们可能只是在丘陵上休息，或是在草地上盘旋；她们不需要被画得太大或是作为焦点。

焦点: 平原地貌

氛围: 连绵起伏、茂盛、美丽

颜色：与蓝色法术力有关的地

场所：岛屿或是海岸区域

动作：一片广阔，美丽的景象，充满着形状奇特的天然岩层之岛屿或是海岸区域。在场景中的某处，我们会看到怪兽之王哥斯拉，突然从海中浮起并咆哮着，导致海水翻腾成巨浪，冲向海岸。

焦点：岛屿或海岸线

氛围：被海浪淹没的美丽之处

颜色： ：与黑色法术力有关的地

场所：沼泽

动作：一片广阔的景象。远处，两只巨型怪兽正在进行一场激烈的战斗，怪兽之王哥斯拉和黑多拉——这是一个泥状的沼泽怪兽，有着类似绿色海藻的外貌，竖直方向的黄色眼睛上有着红色的虹膜。黑多拉向哥斯拉猛扑过去，而哥斯拉试图咬住并劈扫它，目前还不清楚谁会赢得这场战斗。

焦点：沼泽地貌

氛围：一片隐藏着许多秘密的神秘而阴暗的沼泽。

颜色：与红色法术力有关的地

场所：山峦

动作：一个陡峭的，锯齿状的山峰。它的一侧有着一个巨大的坑洞。拉顿——一只长着翅膀的恐龙状怪兽——正从洞中升起，在远处我们可以看到怪兽之王哥斯拉在咆哮着挑战拉顿。两只怪兽都不应该获得过多的关注，焦点尽可能放在山脉上。

焦点：山峰

氛围：险峻，狡诈，危险

颜色：与绿色法术力有关的地

场所：树林

动作：一片茂盛的远古森林，到处都是参天大树和巨大的蕨类植物。在场景的某处我们能够看到怪兽之王哥斯拉，正在冲破灌木丛，劈开密林——它横冲直撞并在觉醒中留下毁灭。

焦点：树林地貌

氛围：一片茂盛的远古森林

运送

和其他Secret Lair产品类似，我们想要确保每个人都能够获得产品。只要在限定的24小时内购买，你将能确保这位怪兽之王在你的套牌中现身。

与之前的Secret Lair产品不同的是，The Godzilla Lands只接受预定，这意味着产品将在预售结束之后才进行印制。产品会在准备好之后第一时间送出，我们预计您将在7月收到它，不过最终的时间将取决于我们的生产伙伴于何时能够恢复生产。

我们同样很高兴地宣布，我们已经扩大了我们在欧洲的运送范围，来更好地为欧洲以及英国地区提供服务，并改善全球粉丝的体验。为此，我们在Secretlair.wizards.com下增设了两个子商店，玩家会根据其所在的地区跳转到这些子商店。SecretLair.wizards.com/US将为北美和南美、以及亚太地区（未来有进一步扩展的计划）的玩家服务，而SecretLair.wizards.com/UK和SecretLair.wizards.com/EU将处理欧洲地区的事务，好让欧洲地区的顾客免去因国际运费和进口产生的额外费用。

新的欧洲网站还未上线，但会在Secret Lair Drop Series: The Godzilla Lands开售之前准备好。到那时，我们的网站会根据您所在的地区自动跳转到合适的网址。

美国站将能够运送到下列国家/地区：

美国（国内运送）

阿根廷

澳大利亚

加拿大

中国大陆

香港

日本

澳门

墨西哥

新西兰

韩国

台湾

越南

对于从美国站运输的国际订单，您当地的邮局或海关可能需要在货物抵达您所在的地区时加收额外费用。

欧洲站可运送至以下国家/地区（新增国家/地区以加粗显示）：

奥地利

比利时

波黑

保加利亚

克罗地亚

塞浦路斯

捷克共和国

丹麦

爱沙尼亚

芬兰

法国

德国

希腊

匈牙利

冰岛

爱尔兰

意大利

拉脱维亚

列支敦士登

立陶宛

卢森堡

马耳他

荷兰

北马其顿

挪威

波兰

葡萄牙

罗马尼亚

塞尔维亚

斯洛伐克

斯洛文尼亚

西班牙

瑞典

瑞士

英国

从欧洲和英国网站购买产品时，税前金额达到99欧元或89英镑，即可享受免除运费。

没有看到您所在的国家/地区？对于全球其他地区的玩家，我们正在积极努力将我们的业务向全球拓展，并遵守当地的法规，以保持积极的顾客体验，你们没有被遗忘。

和以往一样，我们有计划为Secret Lair Drop Series推出更多产品，而且每一款产品都会比上一款更别出心裁。关注此空间，访问secretlair.wizards.com并追踪@MTGSecretLair获得下一款Secret Lair 的最新消息!

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