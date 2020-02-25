公布Secret Lair Drop Series: International Women's Day 2020
威世智为庆祝国际妇女节而感到自豪——这是一个纪念女性社会、经济、文化，以及政治成就的全球性节日！
为了实现这一目的，我们精心挑选了万智牌史上最强大且最有影响力的女性角色，由我们最优秀的插画家们：Mila Pesic, Livia Prima, Cynthia Sheppard, Anna Steinbauer, and Magali Villeneuve为她们带来全新的无边框插画。事实上，所有为此产品灌注心血的人——从画家，创意总监，出品人，包装设计——全部是女性。
每售出一份产品，威世智便将向International Women's Day's所选的慈善机构World Association of Girl Guides and Girl Scouts捐赠25美金。
与之前的Secret Lair产品相似，International Women's Day将限时销售24小时，且仅在secretlair.wizards.com线上销售。产品将于三月8日（国际妇女节）上午9点（太平洋时间）开售，每套售价$49.99美金，每位顾客限购15套。
什么是国际妇女节？
国际妇女节（3月8日）是庆祝女性社会、经济、文化、以及政治成就的全球性节日。这一天还呼吁采取行动，加速实现妇女平等。
了解更多信息，请访问InternationalWomensDay.com
想要了解更多关于WAGGS的信息，请访问InternationalWomensDay.com/WAGGGS
每套Secret Lair Drop Series: International Women's Day 2020将包含：
- 西塞船长（Magali Villeneuve作画）
- 奈拓族的莫伦（Cynthia Sheppard作画）
- 仙儿女王欧娜（Mila Pesic 作画）
- 悟道大师娜尔施（Livia Prima作画）
- 刚毅的撒姬亚（Anna Steinbauer 作画）
- 一组一次性的万智牌竞技场数字版牌套兑换码**
**[MTG Arena 兑换] 无法在以下区域进行：中国、香港、澳门、台湾，和越南。
International Women's Day 2020 仅有英文版本。
这些焕然一新的强力传奇看上去会像是这样：
当你购买International Women's Day产品时，你会收到一封邮件确认你的订单。在商品准备好准备寄出时，你会收到你的兑换码。
运送
和其他的Secret Lair产品类似，我们想要确保每个想要的人都可以获得产品。只要在指定的24小时内购买，你将能确保与这些强大的女性们结伴而行。
和上次一样，产品将会在准备好之后第一时间送出。越早订购，你就有机会越快收到它。我们预计所有订单将在6-10周内送到。
我们可以运送到下列国家/地区：
- 奥地利
- 澳大利亚
- 比利时
- 加拿大
- 中国*
- 克罗地亚
- 塞浦路斯
- 捷克共和国
- 丹麦
- 芬兰
- 法国
- 德国
- 希腊
- 香港*
- 匈牙利
- 爱尔兰
- 意大利
- 日本*
- 卢森堡
- 澳门*
- 马耳他
- 荷兰
- 新西兰*
- 挪威*
- 波兰
- 葡萄牙
- 斯洛伐克
- 斯洛文尼亚
- 韩国*
- 西班牙
- 瑞典
- 瑞士*
- 台湾*
- 英国
- 美国
- 越南*
*这些国家/地区的顾客可能需要在货物抵达时支付关税。
这是我们的第一个Secret Lair慈善产品，不过我们还计划了更多产品，它们有着惊艳的画面，好玩的主题，以及特别的惊喜。观看此空间，登录secretlair.wizards.com以获得最新消息，并追踪新的@MTGSecretLair获得下款Secret Lair Drop Series的最新消息。