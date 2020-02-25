威世智为庆祝国际妇女节而感到自豪——这是一个纪念女性社会、经济、文化，以及政治成就的全球性节日！

为了实现这一目的，我们精心挑选了万智牌史上最强大且最有影响力的女性角色，由我们最优秀的插画家们：Mila Pesic, Livia Prima, Cynthia Sheppard, Anna Steinbauer, and Magali Villeneuve为她们带来全新的无边框插画。事实上，所有为此产品灌注心血的人——从画家，创意总监，出品人，包装设计——全部是女性。

每售出一份产品，威世智便将向International Women's Day's所选的慈善机构World Association of Girl Guides and Girl Scouts捐赠25美金。

与之前的Secret Lair产品相似，International Women's Day将限时销售24小时，且仅在secretlair.wizards.com线上销售。产品将于三月8日（国际妇女节）上午9点（太平洋时间）开售，每套售价$49.99美金，每位顾客限购15套。

什么是国际妇女节？

国际妇女节（3月8日）是庆祝女性社会、经济、文化、以及政治成就的全球性节日。这一天还呼吁采取行动，加速实现妇女平等。

了解更多信息，请访问InternationalWomensDay.com

想要了解更多关于WAGGS的信息，请访问InternationalWomensDay.com/WAGGGS

每套Secret Lair Drop Series: International Women's Day 2020将包含：

西塞船长（Magali Villeneuve作画）

奈拓族的莫伦（Cynthia Sheppard作画）

仙儿女王欧娜（Mila Pesic 作画）

悟道大师娜尔施（Livia Prima作画）

刚毅的撒姬亚（Anna Steinbauer 作画）

一组一次性的万智牌竞技场数字版牌套兑换码**

**[MTG Arena 兑换] 无法在以下区域进行：中国、香港、澳门、台湾，和越南。

International Women's Day 2020 仅有英文版本。

这些焕然一新的强力传奇看上去会像是这样：

当你购买International Women's Day产品时，你会收到一封邮件确认你的订单。在商品准备好准备寄出时，你会收到你的兑换码。

运送

和其他的Secret Lair产品类似，我们想要确保每个想要的人都可以获得产品。只要在指定的24小时内购买，你将能确保与这些强大的女性们结伴而行。

和上次一样，产品将会在准备好之后第一时间送出。越早订购，你就有机会越快收到它。我们预计所有订单将在6-10周内送到。

我们可以运送到下列国家/地区：

奥地利

澳大利亚

比利时

加拿大

中国*

克罗地亚

塞浦路斯

捷克共和国

丹麦

芬兰

法国

德国

希腊

香港*

匈牙利

爱尔兰

意大利

日本*

卢森堡

澳门*

马耳他

荷兰

新西兰*

挪威*

波兰

葡萄牙

斯洛伐克

斯洛文尼亚

韩国*

西班牙

瑞典

瑞士*

台湾*

英国

美国

越南*

*这些国家/地区的顾客可能需要在货物抵达时支付关税。

这是我们的第一个Secret Lair慈善产品，不过我们还计划了更多产品，它们有着惊艳的画面，好玩的主题，以及特别的惊喜。观看此空间，登录secretlair.wizards.com以获得最新消息，并追踪新的@MTGSecretLair获得下款Secret Lair Drop Series的最新消息。