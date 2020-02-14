你是否看过来自最新Secret Lair: Theros Stargazing 的闪耀新星，它们将仅限于万智牌世界冠军赛的二月14日到16日之间提供。

尼兹之光闪耀了塞洛斯的夜空，每组星彩都讲述了一个故事，然而没有任何一个故事能够和神相提并论。所有真信者都必须拥有——来自塞洛斯你最喜欢的传奇神生物。

五款套装，仅限三天，尽在secretlair.wizards.com。千万别错过！

细节

Theros Stargazing 是一个五款套装的系列，五个神祇作为主角而侍从随侍左右。每个Theros Stargazing 的套装都有三张特殊的闪神，以及一组Magic: The Gathering Arena上特殊牌套的兑换码 。

**[MTG Arena 兑换] 无法在以下区域进行：中国、香港、澳门、台湾，和越南。

每款套装单售将会是 $39.99 美金，而五套一组将是 $149.99 美金。每个玩家每套将限购15套，而每组也将限购 15 组。（是的，如果你想的话你可以分别订购 15 套再加上 15 组。）

Vol. I—赫利欧德

和Jason A. Engle 所绘制的美丽异化星彩神祇们，一同对太阳、丰收及胜利展现你的忠诚。

1 张异画闪太阳神赫利欧德。

1 张异画闪胜利神伊洛安斯​。

1 张异画闪丰收神卡拉美特拉。

1 组一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. I 主题牌套的兑换码。**

Vol. II—塔萨

和Jason A. Engle 所绘制的美丽异化星彩神祇们，一同对海洋、城邦及天际展表达你的忠诚。

1 张异画闪海神塔萨。

1 张异画闪城邦神厄芳拉​。

1 张异画闪天际神克罗芬斯。

1 组一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. II主题牌套的兑换码**

Vol. III—厄睿柏斯

和Jason A. Engle 所绘制的美丽异化星彩神祇们，一同对死亡、欺瞒及亡灵证明你的忠诚。

1 张异画闪死神厄睿柏斯。

1 张异画闪渡亡神雅睿欧斯。

1 张异画闪欺瞒神斐纳克。

1 组一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. III主题牌套的兑换码**

Vol. IV—普罗烽斯

和Jason A. Engle 所绘制的美丽异化星彩神祇们，一同对熔锻、屠戮及风暴宣告你的忠诚。

1 张异画闪熔锻神普罗烽斯。

1 张异画闪屠戮神墨癸斯。

1 张异画闪风暴神刻拉诺斯。

1 组一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. IV主题牌套的兑换码**

Vol. V—倪勒娅

和Jason A. Engle 所绘制的美丽异化星彩神祇们，一同对狩猎、贪欢及折磨庆祝你的忠诚。

1 张异画闪猎神倪勒娅。

1 张异画闪贪欢神谢纳戈斯。

1 张异画闪折磨神芳瑞卡。

1 组一次性 MTG Arena Theros Stargazing Vol. V主题牌套的兑换码**

当你购买Theros Stargazing 套装时，将会收到一封确认信确认你的订单。在商品准备好准备寄出时你将会收到兑换码。

运送

和十二月的Secret Lair 套装相同，我们希望确保每个想要的人都可以获得套装。只要在世界冠军赛期间购买，你将确保能与神凝视。

我们已经预备了一定的数量，以便它们能尽快送到追随者的手上。订购的时间越早，你就越有机会进入首批的名单（也就是能更早收到）！如果你是需要印刷的那批（在首批售罄后进来的订单），你也可以在8–10 周内收到。但别担心，它们终归是你的。

我们将会运送到以下地区：

奥地利

澳洲

阿根廷*

比利时

加拿大*

中国*

克罗埃西雅

塞普洛斯

捷克共和国

丹麦

芬兰

法国

德国

希腊

香港*

匈牙利

爱尔兰

意大利

日本*

卢森堡

澳门*

马耳他

墨西哥*

荷兰

新西兰*

挪威*

波兰

葡萄牙

斯洛伐克

斯洛维尼雅

南韩*

西班牙

瑞典

瑞士*

台湾*

英联邦

美国

越南*

*这些地区的玩家可能需要在收到商品时支付相应的税金及费用

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