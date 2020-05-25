啊哈，北半球终于迎来了夏天。太阳在闪耀，鸟儿在歌唱，我们未来的机器人霸主正在为他们最终的统治奠定基础，等等，什么？

没错，是时候来揭晓Secret Lair: Summer Superdrop了！

您可能想知道，究竟什么是“Superdrop”。如果您在2019年12月时就已经加入了我们，相信您一定还记得我们首发的那批Secret Lair。它们在很短的期间内，一个紧接一个地发售。那就是Superdrop！Secret Lair Drop Series是24小时的快闪销售，而Superdrop则代表了我们的狂欢时刻——我们把不同的产品集合在一起推出，好彰显Secret Lair的真正特色，及其选材范围之广。

从6月1日开始，我们将会连续推出5款不同的Secret Lair，它们眨眼即逝，限时销售24小时，且只在secretlair.wizards.com线上销售。您也能够以套装的方式购买它们并获得特别奖励！所有产品均为预售，这表示一旦我们将产品准备好，就会马上寄出。

所以，究竟有哪些产品？往下看！

FULL SLEEVES: THE TATTOO PACK

预售时间：太平洋时间6月1日上午9点-6月2日上午9点

内含:

1张异画墨蛾连结点

1张异画穿髓金针

1张异画不朽见证人

1张异画鲜血画家

1张异画 点破咒语

1组 MTG Arena** 兑换码，用于兑换 Secret Lair 穿髓金针的数码版牌套。

兑换码，用于兑换 穿髓金针的数码版牌套。 1组Magic Online兑换码，用于兑换Full Sleeve: The Tattoo Pack中的每一张牌，共（1）套，为不闪版本。

价格: $29.99/€34.99*/£29.99*

*含地方增值税

我们在椅子上放了一些经典的牌，而它们用上了一些新的墨水。在你决定购买之前，你的妈妈想要我们提醒你，购买这些牌会是一个永久的决定，而你得想清楚它们在你的套牌或是收藏里看上去会有多棒。纹身大师Josh Howard用他的纹身针创作了这些超酷的传统设计——这也让万智牌看上去焕然一新。

CAN YOU FEEL WITH A HEART OF STEEL?

预售时间: 太平洋时间6月2日上午9点–6月3日上午9点

内含:

1张闪的异画全图自行弩炮

1张闪的异画全图能缰吞噬兽

1张闪的异画全图玄铁巨像

1组 MTG Arena** 兑换码，用于兑换 Secret Lair 能缰吞噬兽的数码版牌套。

兑换码，用于兑换 能缰吞噬兽的数码版牌套。 1组Magic Online兑换码，用于兑换Can You Feel with a Heart of Steel?中的每一张牌，共（1）套，为不闪版本。

价格: $39.99/€44.99*/£39.99*

*含地方增值税

敬告血肉凡胎：

机器人崛起之时已至，我们已经夺取了SECRETLAIR.EXE 的控制权。从此刻起，所有产品都将庆祝机械的荣耀与力量。此外，我们将加入第六——

*哔咿——*

我们 . . . 我们及时拔掉了插头。但我们无法阻止他们制作这款超酷的机器人主题产品，这些超酷的全图闪卡插画由画家Bad Flip Productions, Inc.; Danny Miller; 以及Hector Ortiz 绘制。插播一条无关新闻，机械哔宝精计划从此刻起中止。

THE PATH NOT TRAVELED

预售时间: 太平洋时间6月3日上午9点–6月4日上午9点

内含:

1张闪异画 坚定的阿耶尼

1张闪异画 多密雷德

1张闪异画 勘验学者多美代

1张闪异画 葛加理女王瓦丝卡

1组 MTG Arena** 兑换码，用于兑换 Secret Lair 坚定的阿耶尼的数码版牌套。

兑换码，用于兑换 坚定的阿耶尼的数码版牌套。 1组Magic Online兑换码，用于兑换The Path Not Traveled 中的每一张牌，共（1）套，为不闪版本。

价格: $39.99/€44.99*/£39.99*

*含地方增值税

成为一名鹏洛客需要承担重大的职责。但假如我们的鹏洛客决定收拾行囊，另谋他就，或是他们从未点燃火花呢？这款产品尝试探索了阿耶尼，多密，多美代和瓦丝卡的不同命运。我们将他们的命运托付给了Yeong-Hao Han, Chris Rallis, David Rapoza, 以及Mike Uziel。也许在另一个宇宙之中，这些鹏洛客们正在收集有关你的卡牌！

MOUNTAIN, GO

预售时间: 太平洋时间6月4日上午9点–6月5日上午9点

内含:

4张不同的闪异画全图闪电击牌

1组 MTG Arena** 兑换码，用于兑换 Secret Lair 闪电击的数码版牌套，由Noah Bradley作画。

兑换码，用于兑换 闪电击的数码版牌套，由Noah Bradley作画。 1组Magic Online兑换码，用于兑换Mountain, Go 中的每一张牌，共（1）套，为不闪版本。

价格: $29.99/€34.99*/£29.99*

*含地方增值税

这款产品凸显了红色咒语的菁华：谦虚又高效的闪电击。无论是用来消灭对手1回合的法术力加速人或是直接烧脸。只要是3点直伤能搞定的，闪电击都能圆满完成任务。每一幅作品都展示了一种不同的生物被大自然残酷无情的力量彻底摧毁（出于对Ornithological Studies 的尊重，鸟儿们不在此列）。这些电光闪闪的全图闪卡由Noah Bradley, Brigitte Roka, Robbie Trevino, 以及Alexis Ziritt 带来全新插画。

ORNITHOLOGICAL STUDIES

预售时间: 太平洋时间6月5日上午9点–6月6日上午9点

内含:

1张异画 恶邪枭

1张异画 天堂鸟

1张异画 化鸽咒帘

1张异画 金鹅

1张异画 天鹅绝唱

1组 MTG Arena** 兑换码，用于兑换 Secret Lair 天堂鸟的数码版牌套。

兑换码，用于兑换 天堂鸟的数码版牌套。 1组Magic Online兑换码，用于兑换Ornithological Studies 中的每一张牌，共（1）套，为不闪版本。

价格: $29.99/€34.99*/£29.99*

*含地方增值税

在万智牌所有的幻想生物中，鸟是最受欢迎的。由Richard Garfield最早于1987年所发明，强大的天堂鸟最终将鸟带进了Limited Edition (Alpha)。我们觉得畅想这些鸟儿在真实世界中的样貌会很酷，所以我们请Ovidio Cartagena和Allen Douglas 创作了这些风格写实的古典插画。

SUMMER SUPERDROP BUNDLE

只用一个包裹就将全部五款产品送到你手上，还有什么事情能比这更酷？购买全部5款产品将获得特别奖励——一张不闪的对色找地地！是的，我们让Summer Superdrop 变得更棒了。（谢谢，谢谢，我们会一直在这里 . . . 直到6月15日。）

套装将于6月1日-15日在线上销售，如果您错过了其中某一款产品，或是无法在24小时内打定主意，您仍然可以选择购买套装。但不要等得太久了！一旦套装下线，您就无法再购买Summer Superdrop 了。

预售时间: 太平洋时间6月1日上午9点–6月15日上午9点

内含:

Secret Lair Summer Superdrop 中的每一款产品.

Full Sleeves: The Tattoo Pack

Can You Feel with a Heart of Steel?

The Path Not Traveled

Mountain, Go

Ornithological Studies

加上！（1）张对色找地地

价格: $169.95/€194.95*/£169.95*

*含地方增值税

**MTG Arena兑换无法在以下区域进行：中国，香港，澳门，新加坡，台湾，以及越南。

运送

与其他Secret Lair产品类似，我们想要确保每个人都能获得产品。只要在限定的24小时内购买，你将能确保用Summer Superdrop 来令你的套牌升温。

Summer Superdrop中的产品只接受预订，意味着产品将在预售结束之后才进行印制。产品会在准备好之后第一时间送出，我们预计产品将于8月15日左右从美国寄出，而欧洲的订单将在8月30日左右寄出。不过最终的时间将取决于我们的生产伙伴于何时能够恢复生产。

和我们在4月份时公布的一样，我们已经扩大了我们在欧洲的运送范围，来更好地服务欧洲和英国地区的粉丝，并提升全球粉丝的总体体验。两个全新的Secretlair.wizards 子商店现已上线，并将根据客户所在的地区进行跳转。SecretLair.wizards.com/US 将为北美、南美、以及亚太地区（未来有进一步的扩展计划）的玩家服务。SecretLair.wizards.com/UK以及SecretLair.wizards.com/EU 将处理欧洲地区的事务，好让欧洲地区的顾客免去因国际运费和进口产生的额外费用。

美国站将能够运送到下列国家/地区（新增国家/地区以加粗显示）：

美国（国内运送）

阿根廷

澳大利亚

加拿大

中国大陆

香港

日本

澳门

墨西哥

新西兰

新加坡

韩国

台湾

越南

对于从美国站运输的国际订单，您当地的邮局或海关可能需要在货物抵达您所在的地区时加收额外费用。

欧洲站可运送至以下国家/地区：

奥地利

比利时

波黑

保加利亚

克罗地亚

塞浦路斯

捷克共和国

丹麦

爱沙尼亚

芬兰

法国

德国

希腊

匈牙利

冰岛

爱尔兰

意大利

拉脱维亚

列支敦士登

立陶宛

卢森堡

马耳他

荷兰

北马其顿

挪威

波兰

葡萄牙

罗马尼亚

塞尔维亚

斯洛伐克

斯洛文尼亚

西班牙

瑞典

瑞士

英国

从欧洲和英国网站购买产品时，税前金额达到99欧元或89英镑，即可享受免除运费。

没有看到您所在的国家/地区？对于全球其他地区的玩家，我们正在积极努力将我们的业务向全球拓展，并遵守当地的法规，以保持积极的顾客体验。

Summer Superdrop将会在不知不觉中消失，取而代之的是渐冷的空气和树叶的碎裂声，所以赶紧行动，将这些超棒的卡牌加入你的收藏吧。密切关注secretlair.wizards.com 以及@MTGSecretLair 来获得下一款Secret Lair Drop Series 的最新消息！