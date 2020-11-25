你知道吗？距离秘室珍品发售已经过去了整整一年。我们带来了猫猫，神明，以及流浆们。我们欢庆了国际妇女节以及Extra Life 2020。怪兽之王和狗狗们也有了自己的珍品。整整一年，我们见到了各色各样的珍品！现在，我们即将以最秘室珍品的方式来庆祝这值得纪念的周年庆——那就是更多的珍品，你一定会好奇，“我们做了什么？！”

11月30日至12月14日，和我们一起为秘室珍品周年庆的珍品合集欢庆吧！

我们今年尝试了很多新东西，不过为了庆祝我们的首个周年庆，我们还是尽一切努力做了一些我们认为你会喜欢的新玩意！

从11月30日上午9点开始，我们将发行五款秘室珍品，以及三种套装，且仅在secretlair.wizards.com线上销售。它们仍然会以预售的方式来销售，这也意味着一旦产品备妥，我们就会第一时间将它们送出。不过，对于套装中的各款珍品，与以往的24小时限时销售有所不同，秘室珍品珍品合集中的各款珍品都将在两周内开放供应。没错！你可以将你的最爱任意打包，或是通过预定套装来购买全部产品（甚至是购买包含所有套装的套装）！不过动作要快！秘室珍品周年庆珍品合集会在12月14日上午9点就此消失。

现在，让我们来看看这些全新的珍品吧！

A Box of Rocks

同时有闪卡与非闪卡版本

内含：

1张 异画 秘法印记

1张 异画 玄铁锭

1张 异画 五彩宫灯

1张 异画 指挥官法球

1张 异画 金箔莲花

1个兑换码：用于在Magic Online**中兑换A Box of Rocks的卡牌各1张。（非闪卡版本珍品的兑换码将兑换非闪卡，闪卡版本珍品的兑换码将兑换闪卡）

售价：

闪卡版本：$39.99/€44.99*/£39.99*/CNY 318.00*

非闪卡版本：$29.99/€34.99*/£29.99*/CNY 238.00*

*含本地增值税

法术力石是大多数万智牌对局的基石（看到我们的成果了吗？），不过我们从未见过它们在真实世界中被人使用的样子。这款珍品展示了多重宇宙中奇异神秘的法术师们会如何使用这些我们已熟知的法术力石，并搭配了罕见的波普艺术画风插画。这款珍品的画家是：Caramelaw，Mab Graves， Dani Pendergast，Theodoru，以及Yosuke Ueno。愿你修正法术力的手段强大而丰富！

Artist Series: Seb McKinnon

同时有闪卡与非闪卡版本

内含：

1张 异画 破灭

1张 异画 迷醉傍晚

1张 异画 传惑师

1张 全图 沼泽

1个兑换码：用于在MTG Arena**兑换Artist Series: Seb McKinnon的迷醉傍晚数字牌套1份。

1个兑换码：用于在Magic Online兑换Artist Series: Seb McKinnon的卡牌各1张。（非闪卡版本珍品的兑换码将兑换非闪卡，闪卡版本珍品的兑换码将兑换闪卡）

售价：

闪卡版本： $39.99/€44.99*/£39.99*/CNY 318.00*

非闪卡版本：$29.99/€34.99*/£29.99*/CNY 238.00*

*含本地增值税

准备迎接首款（希望我们未来会推出更多！）秘室珍品画家珍品系列，这是一款我们让那些万智牌的杰出画家能够尽情发挥的系列。这一次，我们请Seb McKinnon 挑选了4张牌并以他喜欢的方式来自由绘制插画。销声匿迹差不多一个月之后，Seb 从威世智总部旁的树林中现身——衣衫褴褛，发丝不苟——交给我们四幅超棒的插画。这些插画述说了关于一位骑士偶然遇到仙灵的故事，并附有Seb兄长Liam McKinnon 的一首诗。别在意我们，我们现在只想再多凝视破灭的插画几秒……

Happy Little Gathering

同时有闪卡与非闪卡版本

内含：

2张 不同的平原牌，由Bob Ross绘制插画

2张 不同的海岛牌，由Bob Ross绘制插画

2张 不同的沼泽牌，由Bob Ross绘制插画

2张 不同的山脉牌，由Bob Ross绘制插画

2张 不同的树林牌，由Bob Ross绘制插画

1个兑换码：用于在MTG Arena兑换五（5）张平原，海岛，沼泽，山脉，以及树林（ 秘室珍品 卡牌编号为100，103，104，107，以及109）。

卡牌编号为100，103，104，107，以及109）。 1个兑换码：用于在Magic Online兑换Happy Little Gathering的卡牌各1张。（非闪卡版本珍品的兑换码将兑换非闪卡，闪卡版本珍品的兑换码将兑换闪卡）

售价：

闪卡版本： $39.99/€44.99*/£39.99*/CNY 318.00*

非闪卡版本：$29.99/€34.99*/£29.99*/CNY 238.00*

*含本地增值税

这是真正的本日精选。这款珍品内含10张不同的基本地：两张平原，两张海岛，两张沼泽，两张山脉，以及两张树林——每张插画都来自Bob Ross的作品。这十张各不相同的作品由这位富有耐心，教诲谆谆的传奇本人亲自绘制。不论是将它们加入套牌用于游玩，或是用来展示，我们都觉得这些快乐的小小卡牌非常适合加入你的收藏。

“那其他五张Bob Ross的地牌呢？”你可能会问，“要怎样才能在MTG Arena上获得它们？！”不必担心。我们会通过限时可用的通用兑换码让每个人都有机会得到它！密切关注@MTGSecretLair，我们很快会带来更多消息！

Party Hard, Shred Harder

仅有非闪卡版本

内含：

1张 手绘的 哀恸归虚

1张 手绘的 杀手留念

1张 手绘的 摧残

1张 手绘的 恐惧钻心

1张 手绘的 塞西蒙得

1个兑换码：用于在Magic Online兑换Party Hard, Shred Harder的非闪卡各1张。

售价： $29.99/€34.99*/£29.99*/CNY 238.00*

*含本地增值税

这里是：有史以来最重量级，最狂野，最冷酷的秘室珍品。我们精选了五张牌名极具金属风格的卡牌，并将它们交由手绘画家绘制。这些卡牌的插画是如此的酷炫，以至于我们一想到塞西蒙得，双脚就不由自主开始颤抖。感谢这些超棒的画家们，如果没有他们，这款产品就不会诞生：Scott Buoncristiano，Illustranesia，Vance Kelly，Robbie Trevino，以及Rafal Wechterowicz (Too Many Skulls)。

We Hope You Like Squirrels

仅有闪卡版本

内含：

1张 闪 异画 松鼠的絮聒

1张 闪 异画 克洛萨蛰兽

1张 闪 异画 松鼠暴群

1张 闪 异画 Squirrel Wrangler

1张 闪 异画 暴群墓场

1张 闪 松鼠衍生物卡

1个兑换码 ：用于在MTG Arena兑换We Hope You Like Squirrels的松鼠暴群数字牌套一份。

1个兑换码：用于在Magic Online兑换We Hope You Like Squirrels的闪卡卡牌各1张。

售价： $39.99/€44.99*/£39.99*/CNY 318.00*

*含本地增值税

有人说我们疯了。有人说我们胡言乱语。传播恐惧，歇斯底里，多疑偏执！不过你看，这些松鼠绝对在密谋些什么。你不相信？好好看看这些牌！你以为它们不过是些软萌的，毛茸茸的，友善的生物？的确，它们看起来似乎很可爱，但这不过是让我们放下戒心的伎俩而已。(偷偷告诉你，我们觉得画家Puffygator，Joy Ang，Carl Critchlow，Ivan Shavrin，Rudy Siswanto，以及Ron Spencer很可能和松鼠是一帮的，你看看这些插画有多棒！这群人绝对是双重间谍！）如果下次你在对面的桌上看到其中某张牌，为你自己好，千万不要低估它。我们现在只希望一切还不是太迟……

套装集结！

对于此次盛典，一种套装绝对不够。所以我们准备了三种。是的，对于秘室珍品周年庆的珍品合集，我们准备了三种套装。各种规格都有！这些套装集结了“闪闪发光”“我爱不闪”，以及“我全都要！”。而重要的是，相较于你单独购买每一款产品，每一款套装都能给你带来可观的折扣，优惠满满！

对于我们的非闪卡粉丝，我们有No Foils, No Nonsense套装。内含所有的非闪卡版本珍品。（也就是除We Hope You Like Squirrels之外的所有珍品。）

No Foils, No Nonsense Bundle

内含：

1份 非闪卡版本A Box of Rocks

1份 非闪卡版本Artist Series: Seb McKinnon

1份 非闪卡版本Happy Little Gathering

1份 非闪卡版本 Party Hard, Shred Harder

售价：$99.99/€119.99*/£99.99*/CNY 788.00*

*含本地增值税

为您省下：$19.97!

如果你更爱闪卡，那么Foils Forever Bundle就再适合你不过。内含全部闪卡版本的珍品。（也就是除Party Hard, Shred Harder之外的所有珍品。）

Foils Forever Bundle

内含：

1张 闪卡版本A Box of Rocks

1张 闪卡版本 Artist Series: Seb McKinnon

1张 闪卡版本 Happy Little Gathering

1张 闪卡版本We Hope You Like Squirrels

售价： $139.99/€159.99*/£139.99*/CNY 1,108.00*

*含本地增值税

为您省下：$19.97!

最后，如果你完全不想错过任何秘室珍品周年庆的任何珍品。我们还有Bundle Bundle。就如同名称中所提示的，Bundle Bundle囊括了Foils Forever Bundle与No Foils, No Nonsense Bundle套装中的所有精品——也就是每一件珍品。你会得到所有的珍品！

Bundle Bundle

内含：

1份 No Foils, No Nonsense Bundle 1份 非闪卡版本A Box of Rocks 1份 非闪卡版本 Artist Series: Seb McKinnon 1份 非闪卡版本Happy Little Gathering 1份 非闪卡版本Party Hard, Shred Harder

1份 Foils Forever Bundle 1份 闪卡版本A Box of Rocks 1份 闪卡版本 Artist Series: Seb McKinnon 1份 闪卡版本 Happy Little Gathering 1份 闪卡版本 We Hope You Like Squirrels



售价：$229.99/€259.99*/£229.99*/CNY 1,808.00*

*含本地增值税

为您省下：$49.93!!

**MTG Online与MTG Arena兑换在下述地区不可用：中国，香港，澳门，新加坡，台湾，以及越南。

还不止这些

没错，秘室珍品周年庆并不只有卡牌！我们与我们的伙伴Ultra PRO，以及Design By Humans合作，将这些珍品的插画带到线下，并延展至桌上版万智牌之外的部分。不过记得动作要快，这些精美的产品将只在秘室珍品周年庆珍品合集开售期间有售（11月30日至12月14日！）。

Ultra PRO 牌垫

Ultra PRO精心准备了四款牌垫，分别以Caramelaw的五彩宫灯，Seb McKinnon的破灭，Rudy Siswanto的松鼠暴群，以及Robbie Trevino的塞西蒙得为主题。赶快前往shop.ultraPRO.com，趁还能下单时赶紧抢购吧！

Design By Humans服饰

Design By Humans带来了这些新衣服，并以秘室珍品周年庆珍品的5张插画为主题，它们分别是：Caramelaw的五彩宫灯，Seb McKinnon的破灭，Mab Graves的金箔莲花，Rudy Siswanto的松鼠暴群，以及Robbie Trevino的塞西蒙得。来这里看看它们吧——还有更多其他设计——就在designbyhumans.com！

拓展全球业务

现在，如果你同意我们换个话题，我们想要谈一下从秘室珍品周年庆珍品合集开始的，一些非常重要的变化。

我们计划的首要重点就是完善全球体验！以及为我们的全球粉丝创造更为高效的购物体验。

今年早些时候，我们为欧洲市场提供了专门的秘室珍品购物服务。身处欧盟和英国的顾客现在可以用他们偏好的货币来购买产品，而且这些产品会从欧盟境内发出，以限制额外的海关费用。这是我们将秘室珍品业务全球化拓展的步骤之一。现在，我们即将启用全新的秘室珍品微信商店，为中国大陆的顾客提供购买秘室珍品周年庆珍品合集的全新方式。2021年，我们会继续寻找能让拉丁美洲及其他地区顾客更方便进行购买的方式。

关于预购流程

秘室珍品一直以来都富有创新精神，在最初说明秘室珍品的订货流程时，我们决定在产品生产时就出具账单并收取费用。不过基于我们第一年的经验，我们现在已经准备好做出一些改变。

如果您在我们的秘室珍品微信商店购买产品，您可能需要先行支付定金，并在之后支付尾款。

秘室珍品周年庆快乐！

如果你看到了这里，你一定是秘室珍品的真爱粉，正是由于你的支持我们才能让秘室珍品的第一年如此地激动人心，成功满满。虽然我们即将走完第一个年头，但一想到秘室珍品周年庆珍品合集，与2021年（及之后）即将推出的珍品们，我们就感到无比兴奋！

这就是有关秘室珍品的一切了，这些珍品很快就会消失，所以赶快行动起来，将这些杰作加入你的收藏。请密切留意secretlair.wizards.com并记得关注@MTGSecretLair收看最新消息！