公告日期：2017年4月24日

标准赛：

无变动

近代赛：

无变动

薪传赛：

师范占卜陀螺禁用。

特选赛：

吉塔厦探刺限用。

Gush限用。

生效日：2017年4月24日

万智牌线上版生效日：2017年4月24日

依赛制，所有禁限牌列表请见此。

下一次禁限牌公告：2017年6月14日（该公告的生效日在6月19日，拉斯维加斯大奖赛之后）

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随着阿芒凯专业赛即将来临，研发团队在本月稍早时碰面讨论数个赛制，其中也包括标准赛。首先，让我们聊聊改变。

在薪传赛里，奇迹－一个利用抵销和师范占卜陀螺的组合来控制对手能否（通常是否）结算的套牌－成为整个赛制中最强的套牌已经有一阵子了。我们曾希望这状况会随着时间改变，但并未成真。光是这点原本并不足以将牌从这副套牌里禁掉，但师范占卜陀螺有着自己的问题，主要是和在比赛设定中及时完成对局有关。重复启动陀螺的必要性拖慢了对局的进行，也导致了比赛的延迟。这点加上奇迹套牌的强大，成为足以让我们对陀螺采取行动的理由。因此师范占卜陀螺在薪传赛中遭到禁用。

在特选赛，随着寺院明师套牌压倒了其大敌Workshop套牌，赛场趋势也随之略为静止不动。主要的问题似乎围绕在明师套牌里极为普遍的免费抓牌咒语，这些咒语让这副套牌既能派出很多衍生生物，又能抽滤自己的牌库。我们相信透过移除这些免费的抽牌咒语－以及吉塔厦探刺带来的完美资讯－我们将显著地削弱以寺院明师为主体的策略。期待将「免费」咒语从明师套牌移出，能减少workshop套牌里众多Sphere of Resistance效应的冲击，让赛场趋势更为开放。

薪传赛目前是我们唯一尚未对吉塔厦探刺采取行动的赛制。目前来说，资料尚未支持在薪传这么做，而我们会对不同赛制个别加以评估。

在近代赛，死亡阴影持续成为最强的套牌，但像判罪这样的科技正在出现，此刻看来，这个赛制正在安全范围内。即便套牌的多变性很好，我们依然会注意颜色上的平衡。如果有任何能够在未来开放更多套牌的禁牌选项的话，我们将会在其他赛制没有太多需求时进行评估。

在标准赛，如同我们在上次禁限牌公告时所说，我们依然在密切关注着这个赛制－特别是护卫晶角兽和莎希莉莱伊的互动，以及以基岚之心为首的玛尔都套牌的强大。我们还在这个赛制看到原本希望在赛季后半大奖赛中看到的变动，但我们依然相信还需要收集更多的资料－特别是关注阿芒凯在专业赛中的效应。 阿芒凯有些令人兴奋而强大的牌，有被动型的也有主动型的，还有太多可能在系列发售后可能改变的事情。我们不想禁掉某些最后可能不会成为问题的牌，或什至因为缺乏资讯，而让禁牌创造了更糟糕的问题。我们需要让玩家在这个赛制里自由发想，并且期待事情会顺利进展－而这是个我们相信有可能达成的结果。不过，如果事情不尽如人意，我们将会在专业赛后几周再次评估状况。

－Aaron Forsythe

资深设计总监，万智牌研发部