公告日期：2019年8月26日

标准赛：

莽闯暴猛龙 解禁

近代赛：

醒转古陵寝霍佳葛 禁用

丧信掠夺 禁用

锻石秘教徒 解禁

特选赛：

万创卡恩 限用

神秘熔炉 限用

心灵失足 限用

葛加理墓地巨魔 限用

Fastbond 解限

生效日期：2019年8月30日

Magic Online生效日期：2019年8月26日中午12点 (太平洋时区)

万智牌竞技场生效日期：2019年9月4日

各赛制的完整禁限牌列表，请见此。

下一次禁限牌公告：2019年10月7日

标准赛

我们会定期检查禁限牌列表，看看有没有牌可以从上面移掉，并对赛制产生正面影响的。在依夏兰那年的标准赛，我们禁用了莽闯暴猛龙好削弱红快攻套牌，并透过用生物阻挡及加血来提供更多反制方法。从那之后，红快攻套牌在赛场趋势里变得弱化，而更多样化的策略得以加入。

在2020核心系列发售之后，变境与欧佐夫吸血鬼这两副新套牌加入标准赛且大受欢迎。这两副套牌的胜利方式都是把大量小生物放到战场上，而欧佐夫吸血鬼套牌有许多加血手段。莽闯暴猛龙应该能够给予红快攻或像勇得恐龙这类套牌额外的选项，来对抗变境和欧佐夫吸血鬼。即便我们对目前标准赛的健全程度感到满意，在艾卓王权发售的轮替之前，莽闯暴猛龙应该能更进一步地强化赛场趋势的整体平衡与自行校正的能力。

请注意，在万智牌竞技场上，莽闯暴猛龙会在传统的三战两胜标准赛中解禁，但在单场决胜负的对局中依然是禁用的。这是因为在两种对局模式里的赛场趋势差异，红快攻在单场决胜负的模式里已经表现很好了。

近代赛

从摩登新篇发售以来，运用醒转古陵寝霍佳葛的坟场套牌大大地冲击到了近代的赛场趋势。在发现了赛场趋势无法自行校正的早期征兆，如玩家在正编配置大量坟场克制牌及霍佳葛套牌的高胜率之后，我们禁用了阴界渡桥来削弱此套牌。

从那之后，包括巴塞罗那的传奇锦标赛 IV、几场大奖赛，以及其他的比赛中，霍佳葛依然展现出很高的胜率以及对赛场趋势的压迫性。在检视了这副套牌的演变，以及构组套牌时的几种成功方式后，很明显，醒转古陵寝霍佳葛正是问题的核心。所以，醒转古陵寝霍佳葛将被禁用。

在这段不健全的近代赛场趋势之后，我们想要避免采用治标不治本的方式，并让赛场再次陷入无法自行校正的状况之中。在过去一年，坟场策略已占据了近代赛场的很大部分，也让套牌构组的多样性遭到压迫。这样的状况反映在像手术摘除、虚空地脉，与得享安息这类坟场克制牌在正编的出现。我们想要让对局稍微远离坟墓场，回到手牌和战场一些。

启动许多坟场主题套牌的关键牌正是丧信掠夺。来自 Magic Online 和桌上版赛事的资料指出，无论在什么时间点，在近代赛赢的最多的套牌通常都有丧信掠夺。例如空壳石椁、伊捷凤凰，和发掘与藤蔓渡桥类的套牌 (在霍佳葛发售前后都是)。即便应对坟场、弃牌，和施放低费咒语的新牌不断加入，丧信掠夺在操作坟场与手牌的能力依然高居不下。即便不考虑霍佳葛最近造成的冲击，丧信掠夺依然可能会在未来被禁用。为了确保赛场趋势不会再次被丧信掠夺的坟场套牌统治，我们相信现在是做出这个改变的正确时机。也因此，我们选择不在此时解禁 阴界渡桥。

在了解这些改变将会对赛场趋势造成冲击后，我们认为目前是时候来检视禁限表上的卡牌。就和去年解禁 心灵塑师杰斯与 血辫妖精 一样，我们认为随着总卡牌种类的增加，近代赛的强度会自然成长。曾因为强度过高而被禁用的卡牌，也许更适合现在更加强力的赛场趋势。我们相信根据目前近代赛的赛场趋势与强度，锻石秘教徒 是很适合加入的。

之所以 锻石秘教徒 一直到现在才解禁，以及让它回归的风险，在于它对那些在战场上直来直往的套牌来说实在很强。即便我们认为可能性不高，但要是 锻石秘教徒 压迫到这类策略的生存，我们还是会重新评估它的可行性的 (就和 葛加理墓地巨魔 之前一样)。我们希望对局更少聚焦于坟墓场，锻石秘教徒 会让套牌更关注战场、生物战斗，以及卡牌优势。

特选赛

火花之战、摩登新篇，以及2020核心系列是近年来对特选赛最具冲击性的系列。随着赛场趋势开始稳定，我们在过去几个月不断关注并倾听特选赛的革新。现在伦敦式再调度正式启用，我们也有了一些时间来回顾数据与比赛结果，我们决定对某些有问题的对局模式采取行动。

客观上来说，我们的数据显示特选赛的平衡状况良好，前十强套牌的胜率大概在 47–53% 之间，并听到社群对于一回/二回稳定胜利与较少的对局互动感到忧虑。我们将让赛制往社群偏好的地方去，如果必要，甚至可能采取不只一次的动作来达成。

最近万创卡恩与神秘熔炉大大加强了车间套牌，提供这类套牌更多早期死锁的可能性 (透过卡恩的静态异能)、能够被找出来的胜利手段 (透过卡恩的 -2 忠诚异能找出 Time Vault 和电压钥匙或多相钥匙)，以及在拖长的对局里得到卡牌优势 (特别是透过神秘熔炉)。和卡恩的静态能力有关，在万智牌中，特选赛是一个玩家喜欢使用强大神器爆法术力的赛制，例如 Mox、Sol Ring，和 Black Lotus。我们想要减少卡恩过早出现，使得对手无法施放咒语的对局数量。

因此，为了让车间套牌在前期有更多互动，也让它能在拖长的对局被攻击，我们限用了万创卡恩与神秘熔炉。我们考虑过禁用阻力球，但最后决定先采取这次的方案，并根据资料和社群回馈来做进一步的评估。

受益于伦敦式再调度和像活旺之力这类可以对抗坟场克制的新牌加入，以 Bazaar of Baghdad 为中心构组的发掘套牌变得更加强大。为了让这些套牌放缓脚步，提供更多互动的机会，我们限用了 葛加理墓地巨魔。

在过去几年的特选赛社群中，心灵失足一直是张具争议性的卡牌。虽然它确实提供了更多互动的机会，但它同时也是对抗那些最具互动性套牌的最佳利器。除此之外，放心灵失足的一大目的就是为了对抗对手的心灵失足。这造成了许多套牌被迫像「被收税」一样，贡献出自己套牌的位置好对抗彼此，并同时削弱了自己在对上车间套牌的强度。另外，发掘套牌常常会利用心灵失足来保护自己的坟场引擎或干扰对手。我们相信限用心灵失足将会开展套牌构组的多样性、强化互动型套牌对上车间套牌的胜率，并且削弱发掘套牌。

基于特选赛应该让各种万智牌的对局类型都加入这项理念，我们将定期回顾限牌表，并寻找能够创造新套牌和对局模式的卡牌，即便这样的牌带有风险亦然。近来许多玩家表达利用四张 Fastbond 来构组套牌非常有趣。由于大部分特选赛的套牌都大量倚赖神器法术力且使用较少的地牌，以 Fastbond 为主的套牌有机会呈现相当不同的风貌。我们也讨论过未来将横财与死冥权能解禁的可能性。

我们很想知道特选赛社群对于这些改变，以及还有哪些事情应该做的建议。在北美 Eternal Weekend 之前还有一次更动禁限牌列表的机会，我们也愿意这么做，因此请持续表达各位的建议吧。