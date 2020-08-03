公告日期：2020年8月3日Announcement Date: August 3, 2020

标准赛

复归荒野 禁用

成长涡旋 禁用

理时泰菲力 禁用

鼎镬佣兽 禁用

先驱赛

逆真恶体 禁用

幕宾柯希斯 禁用

自行弩炮 禁用

冥界裂隙 禁用

Historic

复归荒野 暂缓使用

理时泰菲力 暂缓使用

争锋赛

理时泰菲力 禁用

生效日期：2020年8月3日

各赛制的完整禁限牌表，请见此

Historic 以及争锋赛部分由Jay Parker撰写

标准赛

在上一次禁限牌表更新时，我们选择不对标准赛进行任何变动。在那个时间点，精英巡回赛第3场和第4场的套牌环境刚刚出炉，行侣的规则也才变动不久，与此同时，2021核心系列也刚进入环境。但我们观察到，虽然环境中出现了新的套牌，但结果旧有的顶尖套牌适应了环境变化，且其赛场环境中的地位并没有发生改变。在观察了环境变化数周之后，并回顾了精英巡回总决赛的牌表之后，我们决定采取行动以改变现有的赛场环境。

本次变动与我们以往的标准赛禁牌理念有所不同，我们将其看做是实验性的做法。除去最顶尖的竞争级赛事，在检视了包括MTG Arena传统标准赛排位赛的数据之后，我们看到现有环境中套牌种类与胜率有着良好分布。不过，根据我们最顶尖水平的竞技赛事，以及Arena上Mythic赛段的排位赛数据，我们观察到少部分套牌有着较高的胜率与使用量，且其在赛场环境中的顶尖地位已经持续了相当长的一段时间。

按照我们通常的做法，随着赞迪卡再起的发售，我们会允许标准赛环境轮替来提供一个较为自然且可以预见的变动。但在社交距离疏远的时代，标准赛在数字平台上的游戏比例有了大幅度的增长。鉴于玩家们在数字版游戏上进行标准排位赛的比例要高于桌上版，我们认为以更快的速度来对赛场环境进行调整会是正确的做法。

因此，我们打算通过禁限牌表来削弱那些在高级竞争级赛事中已经持续强大且热门了很长一段时间的套牌，以及那些在大多数标准赛社群眼中早就应该离开的组合技。

精英巡回总决赛第一天，使用了成长涡旋的加速套牌占比高达68%，该套牌在Arena排位赛的Mythic赛段的占比也大约占到25-30%。其中，许多竞争级社群都认为复归荒野套牌形态是最强的套牌类型，大约在精英巡回总决赛中达到54%的占比，而其在Arena秘稀赛段的套牌占比也高达15%。为了减少复归荒野套牌的用量，并降低环境中加速套牌的占比，禁用复归荒野与成长涡旋。

另一套在很长一段时间内胜率维持在较高水准的套牌是红黑（或勇得）牺牲，主要使用鼎镬佣兽和巫婆炉灶的组合技。除了其胜率较高以外，这套牌对于快攻以及中速生物套牌也造成了相当大的压力。此外，这套牌会引发大量的触发式异能，这在数字游戏中对双方玩家都有较大的影响，为了削弱牺牲的策略，让赛场环境能够更为多元化，并创造一个更为有趣的游玩环境，禁用鼎镬佣兽。

最后，我们还将从环境中移除理时泰菲力。我们已经听到了太多类似的反馈：理时泰菲力带来了重复的游玩模式并降低了互动的空间，进一步地带来了压抑和限制性的对局。我们曾一度考虑过禁用理时泰菲力，但我们没有如此做的原因是，理时泰菲力能很好地抑制住复归荒野套牌。但既然复归荒野已经离开了环境，我们感觉是时候从标准赛中移除理时泰菲力了。

我们知道，随着赞迪卡再起于今秋上市，成长涡旋，复归荒野，以及理时泰菲力都会被轮替出环境。考虑到这一点，我们将本次的变动视为这些牌提前得到轮替，以让今年夏天余下的赛场环境焕发新机。对于鼎镬佣兽，我们将利用这次机会，不仅在短期内改善赛场环境，并消除一种可能在下一年产生平衡问题，且不受欢迎的游戏模式。

我们想要再说明一下，这些变动在很大程度上是时代造就的产物，并基于目前游玩主要发生在数字平台的缘故。我们期待聆听社群的反馈，并将继续关注赛场环境的发展。

先驱赛

在上一次禁限牌表更新时，我们选择在先驱赛中解禁妮莎的誓约。我们的本意并不是对赛制进行重大更新，也并非是某种变动的替代性方案，而是我们认为在当前的游戏环境下，数据显示这会是一个相对安全的解禁。在此更新之后，社群的大量讨论促使我们进一步研究先驱赛中进行变革的必要性。

尽管我们继续看到许多不同的套牌在先驱赛中的表现都很不错，而且目前套牌的胜率也没有太大问题。但我们确实看到，组合技套牌在赛场环境中占据了相当大的部分。我们也已经听到了反馈：玩家遭遇组合技套牌的频率很高，这限制了玩家在套牌构组时的选择，而且对局体验也不好。虽然胜率数据方面显示目前不需要作出变动。但另一项更为重要的数据显示我们应该要作出调整：玩家参与度。

尽管出于社交距离的需要，桌上版赛事的数量有所减少。但我们还观察到Magic Online上先驱赛的玩家参与度也降低了不少。很明显，许多曾经、或是可能对先驱赛感兴趣的玩家想要看到变化。归根结底，玩家在游戏中的获得游玩乐趣是禁限牌背后最重要的驱动力。因此我们选择禁用四张牌来改变环境，并让竞争级别的环境能够离开组合技套牌。

这些禁牌主要针对：逆真恶体组合技套牌，冥界裂隙组合技套牌，日冠赫利欧德加自行弩炮组合技，以及幕宾柯希斯组合技套派。虽然柯希斯套牌是最近才出现的，但我们看到某些迹象表明这套牌存在问题，并会在其他套牌被削弱后造成新的问题。柯希斯目前已经是Magic Online先驱联盟赛5-0套牌，虽然其数量还不多。

因此，我们选择在先驱赛中禁用逆真恶体，冥界裂隙，自行弩炮，以及幕宾柯希斯。我们的目标是大幅降低玩家在游戏前中期用尽法术力时，被组合技套牌击败的情况。这应该能够让更多的传统中速套牌，以及控制套牌打开局面，并降低快攻套牌在手牌干扰和反击咒语之外所受的压力。

我们的确考虑过针对这些套牌的其他禁牌方案。塔萨的先知就是其中一张，我们曾经讨论过是否可以通过禁用它来少许削弱逆真恶体和冥界裂隙套牌。不过，逆真恶体还是可以通过博奥杰斯来取胜，而且，禁用塔萨的先知也不见得能让逆真恶体套牌就此离开竞争级赛事环境。其次，虽然冥界裂隙套牌经常通过塔萨的先知来获胜。然而套牌核心组合技引擎一旦成功运作，它可以通过多种方式来获胜。某些最新版本的冥界裂隙甚至已经完全放弃了塔萨的先知。我们非常有信心本次选择的这些牌张能够对赛场环境造成重大影响。

我们理解这次的变动对于先驱赛环境来说是一个非常重大的变动，坦白说，这就是我们想做的。在先驱赛问世的第一年，虽然我们已经过了那段每周更新的日子，但我们仍然处于需要频繁调整来增进游戏体验的阶段。对于那些寻求一个易于入门、非轮替赛制、且强度接近于标准，并能够提供多种套牌选择的玩家们，我们想要确保先驱赛能够给他们带来愉快的游玩体验。我们将致力于积极支持先驱赛，并会继续参考数据表现与社群反馈。

Historic

Historic的赛场环境变化非常快。Jumpstart带来的大量新牌造成了非常多的影响，而即将推出的阿芒凯重制版也会影响环境。我们正在密切关注许多新兴套牌，不过我们非常希望现在能够多给一些时间，让环境自然演化。我们想要看看这些套牌中，哪些能够历久不衰而非昙花一现。基于这一理念，我们觉得有足够的信息表明我们应该对两张牌采取行动：复归荒野与理时泰菲力。

我们在上一次的禁限牌公告中提及了复归荒野，虽然它很强大，但我们只见到它在龙命连结点套牌中才有问题。从那之后，我们看到使用了迸增//迸裂、亡者旷野的铁木尔复归荒野套牌在Historic赛事中稳定成长。套牌的使用量有了大量增长，并在三盘两胜对局的套牌中超过了10%的占比，其胜率也保持稳定。关于这张牌以及相关的套牌，我们已经花了很长的时间来讨论、分析、观察，所以我们感觉已经有了足够的信息来支持我们的行动。为了环境的健康以及多样性，复归荒野在Historic赛制中暂缓使用。

对于理时泰菲力，我们收到的反馈和标准赛的基本相同。在Historic中，我们发现他阻止互动的能力带来了强大的保护效果，并进一步地降低了玩家之间的互动。在三盘两胜套牌中，大约有20%使用了理时泰菲力，理时泰菲力在其他游玩模式中也有着极高的用量。基于这些原因，我们在Historic中暂缓使用泰菲力。我们将密切关注这对环境带来的影响。

争锋赛

理时泰菲力现在是争锋赛中最常用的指挥官，理时泰菲力套牌的对局占比超过10%，而且是胜率最高的套牌之一。对于它在争锋赛中的表现，我们收到的反馈和它在其他赛制中的很接近。基于这些理由，理时泰菲力在争锋赛中禁用。

关于禁限牌公告时间以及生效日期

过去，我们会提前一周时间通知禁限牌公告。由于在这段期间内，人们越来越关注数字游戏环境，我们选择不作事前通知并尽快落实这些变动。这并不代表我们以后宣布和落实变动的方式，我们将继续研究如何在给玩家预先通知和持续对游戏环境迅速做出变动之间找到平衡。