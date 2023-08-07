公告日期：2023年8月7日

近代赛：

解禁 注定 。

薪传赛：

解禁 心之所欲 。

生效日期：

桌上版及 Magic Online ：2023年8月7日

所有赛制的禁限牌列表请参考这里。

在上一次的公告里，我们谈到了新的改变节奏，以及标准赛轮替从两年增加到三年。在那篇文章中，我们提到了大多数赛制的变动将会每年发生一次，在这个时间点上─就在（通常）伴随着轮替的秋季系列预览前。虽然我们的目标是每年只进行一次更动，以便为了提高对于标准赛的信心与稳定性，我们保留了每个主系列发布时的一个小窗口（下一个是10月16日）─我们打算很谨慎的使用这些窗口。在这个较小的窗口中，我们将会更针对非轮替赛制（而非标准赛）来做更动。由于之前的公告也包含了一些标准赛的更改，并且这赛制在这段时间里看起来相当健康并多样化，今天我们只专注于先驱赛、近代赛、薪传赛及特选赛。除非出现很大的问题，我们预计下一次标准赛的更动将会在明年的这一时段出现。

近代赛

由Michael Majors撰写

解禁 注定 。

自从我们上一次专业赛级别的赛事—刚好四年前—在巴塞罗那举行，近代赛中发生了许多变化。在那时候，各种不同的策略崛起及殒落，禁限牌的名单也做了许多更动，我们发行了摩登新篇2，近代赛也进化成更具互动性的赛制。

最近，我们第三个直接进入近代赛赛制的系列魔戒：中洲传说的上市为上週末进行的专业赛设置了舞台。最早的声势来自于 至尊戒 ，一件在许多不同的套牌中出现的强大无色神器，伴随着的是 奥克弓手 也逐渐流行起来。

当专业赛的赛场主流预览展示出来时，我们起初是感到很担忧的。虽然赛场主流的套牌佔比率处于正常范围内并且相对的多样化，但 至尊戒 与 奥克弓手 这两张全新卡牌佔据了第一与第二的使用率，我们很少会在在高级别的永恆赛事看到这发生。

随着比赛的进展，也在跟这次参与专业赛及来MagicCon：巴塞罗那参加近代赛的牌手们进行多次的交谈后，那逐渐平息了我们大部分的担忧。各种类型的套牌都有良好的表现，游戏与其中的互动都看起来相当的健康。在过去的週末里我们看到了一些精彩的比赛，它们具有层次，有趣及互动性。

虽然这两张卡牌确实在专业赛以及赛之中引起了巨大的轰动—尤其是 至尊戒 可以使用在各类似套牌以及一系列宏观的原型策略，在赛场中轻易地竞争的同时又不会掩盖目前近代赛中已拥有的一切。

连续好几个回合拥有 至尊戒 在场上通常决定了游戏的胜负，但在近代赛中要将四点法术力费用的卡牌定义爲过强的门槛是很高的。没有太多的游戏被单 至尊戒 或 奥克弓手 这一张牌迅速地带走比赛的胜利，从而让牌手们可以进行更持久互动且大量来回的对局。我应该亲眼目睹了十来次 克撒传 招募了 失控虫械 来处理掉 至尊戒 ，这引出了一个问题：谁才是故事中真正的英雄？

也就是说，虽然我们今天没有对魔戒：中洲传说中的任何卡牌採取行动，我们还是要明确表明这些卡牌仍在我们的观察范围内。儘管赛事中的成绩表现健康，在即将到来的区域冠军资格赛中似乎还有很充足的空间继续探索这个赛制，这些卡牌的使用率仍然很高。我们会持续观察 至尊戒 这样长期的游戏形式，特别是考虑到它能够循环及/或重置其进场的触发异能。同样地， 奥克弓手 在压制环境中一点防御力的生物做出了大量的贡献，以至于 巧手窃猴勒格文 在赛制中除了拉铎司呼魂以外并没有看到太多的使用。

那为何我们解禁 注定 ？虽然这不是我们常做的事情，我们对于能够找到减少近代赛禁限牌列表规模的机会很感兴趣，我们相信这将令这赛制更加地好玩并且提供牌手们更多的选择。正如我在上面提到的，这赛制在过去的四年里经历了许多的改变。比起2011年 注定 被禁用时，就相对更多了。

注定 与 沉思 最初被禁用是因为它们为强大的伊捷组合技套牌-风暴与分裂双身提供了相当的稳定性，此后两者也都经历了多次的禁用。我们的理念是让近代赛赛制变的稍微慢一些，牌手们不会经常在前四个回合中就死于对手的卡牌组合下。

平均来看，近代赛现在已更具互动性，这部分归功于摩登新篇。这些系列发布的目标是提供强大的选择来阻止对手的组合技，以便进行更长更具互动性的游戏。因此，我们相信 注定 能够为较公平的蓝色套牌发挥更多作用，而不仅是增加组合技策略的稳定性。

这也是目标的其中一部分，以便能够回补一些东西给蓝红黯潮，它在摩登新篇2及魔戒：中洲传说中间的时间里是近代赛赛场主流最流行的套牌之一，但后来因 奥克弓手 的出现而掉落了。

先驱赛

先驱赛，薪传赛及特选赛由Carmen Handy撰写

先驱赛的赛场主流持续地在许多不同的赛事中，拥有很广泛的游戏风格与原型代表。儘管目前已知的支柱如纯绿献力，拉铎司变型及以生物为主的快攻，它们的赛场主流佔比率都以健康的速度上升或下降。最近，一款新的莲花田野控制版本受到了一些较多的关注，但其胜率及赛场主流比率处于在我们预期任何一款合理套牌该处于的位置。在没有明确的领头者或无法破解的原型将其它套牌赶出竞争行列之前，我们选择不进行任何更动。

薪传赛

解禁 心之所欲 。

万智牌拥有丰富而传奇的历史，其中包括了游戏历史中最快被禁用的卡牌： 心之所欲 。在其被发行时，万智牌的威胁强度远远大于其拥有的答案，生物在薪传赛（或Type 1.5）里的佔比例要小得多。很多都已改变了。

距离 心之所欲 被禁用二十年之后，这段时间里生物已经变强得多，新的鹏洛客卡牌出现了，并且有多个免费咒语的循环，这些都让成为风暴机制的爱好者提高了难度。为了确保组合技牌手们也能够与其它原型一样从主打产品中伴随获得的相同水平的新内容与强度，我们决定在薪传赛中解禁 心之所欲 。

在这咒语的组合技存在以外，薪传赛赛场主流随着魔戒：中洲传说的发行仍然在不断的变化当中。迄今为止 奥克弓手 在赛场主流中引起了巨大的轰动，惩罚了赛制历史中无所不在的廉价抓牌咒语。到目前为止，许多 心之所欲 惩罚的套牌似乎都在进行调整，同时也额外留给了那些之前佔比率低的原型一些表现的空间。我们将会持续观察未来几个月的情况如何变化，但不认为目前有必要禁止任何卡牌的必要。

薪传赛

最后，薪传赛的牌手们最近获得了一个新工具 至尊戒 ，但我们认为目前没有必要对其採取任何行动。儘管它有着这赛制中许多强力神器拥有的包袱，我们相信牌手们仍在探索其在这赛制中的潜力，我们想看看它会定位在那里。 克撒传 也奠定了自己在这些套牌中作为动力源的地位。相对于套牌如末日，纯白先制，以及较公平的蓝色原型，我们对于其在赛场主流的佔比还是相当满意的。

随着各赛制的发展，我们将会密切地关注上述的卡牌，但没有任何这两张卡的套牌的成功，也意味着目前还没有採取行动的必要。