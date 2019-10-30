这段时间对指挥官玩家来说真是段美好的时光！

随着指挥官（2019 年版）成为我们所发行过指挥官套牌中最成功的系列，万智节里的指挥官区、即将亮相的指挥官节，以及你们为这个赛制所带来的众多文章，指挥官的热门程度来到了史上的新高。

这个赛制走到今日也经历了好长一段时间。

一开始只是 Sheldon Menery 和朋友所创建一个小团体中的赛制，接着我们从 2011 年开始尝试制作产品，到今天成为了你们大多数人体验万智牌的主要方式。

指挥官是一个大平台。过去它只是餐桌边上万智牌的小活动，但现在已成了许多人玩游戏的预设方式。不仅只是玩的方法，我们也持续在尝试新的东西，但在讲到万智牌里休闲且可作为入门的比赛时，指挥官是很多人的第一选择。

作为专注于指挥官上的产品设计师，我一直很留意赛制的变化、社群的反馈，以及我们要怎做得比过去更好。在世界各个国家旅行之际，我也往往尽我所能地去和所有人谈论这个赛制（一副指挥官套牌早已成为我行李箱里的必备物品）。我在网络上做过很多研究，也阅读了你们发给我的每一条推特。不只是我—整个威世智的人都随时留意着社群的动向。

很快地，你就会开始看到这份用心将以产品的样貌出现。

2020 将会是指挥官历史上最重要的一年，其他年将无法望其项背！首先让我们来告诉你们几个我们专注的重点：

1. 指挥官的胃口很大

我们第一个指挥官产品出现于 2011 年。从那时开始，赛制成长到了前所未有的高度，它成了万智牌最受欢迎的一个赛制！

但产品的脚步并未真正跟上：我们一年依然只会发行一系列的套牌。确实有时候我们会制作 Commander Arsenal、Anthology，或是像火线齐心这样带有一些指挥官牌的系列，不过也就仅此而已。

让我们有所改变吧！显然我们有更多可以为指挥官玩家所做的事、更多不同的产品，以及可以适合所有指挥官玩家的东西。

最近发行的争锋套牌就是一个很好的例子。不管玩家们用它进行了多少场争锋的比赛（时间会证明一切），指挥官玩家依然想要新的牌。

那也不仅止于新牌的程度。指挥官玩家喜欢让自己的套牌更加华丽，所以无庸置疑地在那个部分上我们也有更多可以做的事情。

再加上碰到旧牌的时候 . . .

2. 玩家需要重印牌

就是这么简单。

赛制正在成长—且速度飞快。考虑到成长的速度，我们需要提供你的指挥官套牌所需要的重印牌！不只是那些我们从未重印过的旧牌，还有那些最近重印的东西。

在那之外，如果你刚加入指挥官的世界，套牌将会需要一些组件。对新玩家来说，所拥有的牌池里肯定不会有绿色所有的加速咒语。

更多专注于指挥官的产品也代表了让我们有更多机会来重印这些牌。它们得要出现在正确的地方，所以我们也为它们创造了一些很棒的去处。

我知道重印是个棘手的话题，而在过去我也谈论过不少关于重印的东西。我没办法重印所有我想印的东西，但我认为你们很多人将会对 2020 年间重印的东西感到开心。（我很期待在一年后看到有人在 Reddit 上引用我的这段话。）

3. 人们透过指挥官来学习

这是一个在多年前我不预期会发生的情况，但事实正是如此：我们所看到的一切都显示了很多玩家是透过指挥官来认识万智牌这个游戏的（或至少说在很早期就接触到了指挥官。）

有很长的一段时间，我们把这个赛制视为对新玩家的诅咒。有太多复杂的互动、机制和许多要持续追踪的牌，玩家甚至可能可以施放一张具有结合异能的的牌—我们想要把玩家指引到其他地方去。

然而实际上结果显示，这并非万智牌运作的方式。你开始这个游戏是为了想要跟朋友对战，所以你当然会选择他们在进行游戏的方式。告诉他人「想跟我一起玩吗？太棒了—先去其他地方学习三个月，等你知道什么是跃离之后再回来吧。」在现实生活中并不太实际。

所幸，指挥官除了复杂程度较高之外，由于其多人及完全休闲的特性，倒是一个很好教导玩家很多面向的地方。玩家彼此可以在对局中互相帮助并给予建议，你也不需要了解所有场上发生的事才能参与其中。

我们决定不再设法避免让玩家从指挥官开始—因为那将与他们加入万智牌的原因互相违背。我们采取了几个步骤来向其靠拢，并让指挥官成为玩家很棒的敲门砖（继续看下去了解更多细节！）

2020 将会是指挥官历史上最重要的一年—而我们的产品线将在其中扮演很重要的角色。

你或许已经看过我跟 Jimmy Wong 和 Josh Lee Kwai 在 Game Knights 讨论这些改变的影片了。如果你还没看过，看看吧！

如果你更想看到文字，那让我们一步一步来看。

首先：你所熟知的东西有了一些新的微调。

依克黎指挥官

每年我们都会有一系列指挥官的预组套牌，它们依然会在—事实上，明年你将会更早看到它们！

另外我们将会制作五副套牌而非之前的四副，其中也包含了比过去更多的 71 张全新的牌！

还有什么特别的呢？从指挥官（2020 年版）开始，我们将会尝试一些新的东西：我们将会把指挥官套牌和依克黎：巨兽时空整合。它们将会和依克黎一起在四月 24 日上市，而你甚至可以在4/17-4/19 的依克黎售前现开赛中使用它们（当然是在休闲赛制中）！

所有套牌里面的新牌都设定在依克黎世界上（重印牌将会来自各个地方）。这将能帮助我们更深入这个充满野兽的世界！你依然可以预期有着跟过去几年相同的强度，而这些牌将只能在薪传、特选和—当然—指挥官这些永恒赛制中使用。它们将不适用于标准赛中，且也会有着属于自己的系列符号以便区分。

为了消除大家的疑虑：这 71 张牌将不会出现在轮抽补充包内；它们不属于剩下依克黎系列的任何一部份，仅将为这些套牌而存在！

在依克黎的这些套牌里，有些牌会出现在「重印」的位置上，但数量并不多。这些牌主要是为了帮助一些主题得以运作而存在。（举例来说，想象一下如果我们今天是在卡拉德许环境中做这件事：如果有一副能量指挥官的套牌，你绝对会想要里面有一些主系列中的能量牌。）

这些套牌使用起来很棒，精神上也符合过去几年的指挥官套牌。它们将会取代依克黎的指挥官套牌（即使两者一点也不像！）。如果你想简称这些套牌的话，它们的系列代码将会是 C20。

但你明年会在店里看到的全部指挥官预组套牌可不仅只有这些！让我继续讲下去 . . .

赞迪卡再起指挥官套牌

到目前为止，我们所做的一直都是我称为「传统」指挥官套牌的东西。大盒子、大卡，以及全部四五副套牌可以互相对战的「生态系统」。

随着赞迪卡再起的上市，我们将要介绍一种新的指挥官套牌。

这对指挥官玩家来说是再好不过了—也代表每年的这个时候都让指挥官玩家引颈期盼。如果你想在传统的预组套牌上市后六个月加入指挥官，也应该有些可以让你入门的新东西。

我们将会在 赞迪卡再起 时发行两副套牌。它们将被设计为加入指挥官的完美途径，包含了一些新牌（每副套牌三张）而剩下将是重印牌，全部都是你开始体验指挥官所需要的东西。就像 依克黎指挥官 一样，新牌将会符合世界的主题，而重印牌则会来自各个地方。

不管你是刚加入指挥官想找一些必要组件，或是老手在找一些重印或是很酷的新东西，这些套牌都可以满足你的需求。它们的系列代码将会是 ZNC，也将取代赞迪卡再起的鹏洛客套牌。它们会放在一个看起来有点像争锋套牌的盒子里，并和赞迪卡再起一起上市。

为什么会用它们取代这些系列中的鹏洛客套牌？如我之前所提到的，指挥官已成为很多玩家的切入点—而这正是最适合放在店里供玩家入门的产品。

鹏洛客套牌很适合学习，我们也会持续在2021核心系列时发行鹏洛客套牌。如果有人想要透过鹏洛客套牌来认识万智牌，他也可以在店里找到产品。但在大多数时候，玩家想要和他们的朋友玩一样的东西—而休闲且多人对战的指挥官是一个很好的起点。买一副指挥官套牌就能让你加入社群：最棒的指挥官社群！

好，所以除了这些预组套牌外，你还有什么新东西？

让我带你们来看看我们的全新产品！

Commander Collection: Green

在 2020 年后半，你将可以在 WPN 店里（只有 WPN 店有）找到一些适合指挥官玩家的东西：Commander Collection！

产品一盒里有八张相同主题色的重印牌，而第一个我们选择了绿色—充满着加速、大生物和各式你会想要指挥官里使用东西的颜色！

那些牌全部都会是新的插图，其中一个我最喜欢的部份就是许多牌都会引用热门的传奇。像是这张插画：

在这张咒语上（你得要猜猜看这张咒语是什么），施放咒语的人是云游诗人伊散。你得以再次看到这些热门的角色 . . . ，而在和传奇角色一起使用时更是格外有趣。

或着再来看看这个：

这是一只神河的生物（暗示：这只生物一开始并不是来自神河的）。如果你仔细看看他的形状，你会发现它微妙地致敬了Azusa, Lost but Seeking的头饰。

如果你是一名绿色的玩家，你将会想要这盒里面的东西。

所以你可以在哪里找到它？它将会有两个版本：特殊版和一般版。

所有的 WPN 店家都会得到一般版，里面包含了所有八张牌不闪的版本。WPN优质店则会得到全闪的 特殊版本，里面包含了全部八张牌的闪卡版本！

所以不管你想要不闪的牌或闪卡，我们都有适合你的产品！你将要仔细考虑两个不同版本的插画。谨慎评估吧！系列代码将是 CC1 （显然这暗示了未来巨大的可能性，不是吗？）

我知道一次给了你们太多内容，但我们还没完呢！

事实上，我将要向你们宣布一个史上最令人兴奋的指挥官产品。距离它上市还有一段时间， 将会在明年的第四季度登场。而在它登场之际，那距离我第一次有这个产品的想法已经过了六年了。它对我来说就像是 Unstable 之于 Mark Rosewater的孩子一样，而我想你们会喜爱它的。

我很兴奋终于可以告诉你们 . . . Commander Legends 这个系列。

Commander Legends

这是一个提供给指挥官玩家的完整系列，还有 70 张全新的传奇能让你构筑套牌。当轮抽遇上指挥官会发生什么事？

那实在是太棒了

我一直想要轮抽指挥官，但在操作上一直有些难度。所幸在经过了很多的努力之后，我们成功地制作出了 Commander Legends。能坐下来轮抽并构筑出一副指挥官套牌实在是太棒了！再加上到最后，你也能就下一副指挥官套牌该长什么模样得到一系列的启发！

Commander Legends 有 20 张牌的补充包，其中每包都有一张闪卡和两张传奇生物！随着时间接近，我将会跟你们分享更多轮抽细节，但别担心操作上的问题，你绝对会感觉自己轮抽了一副指挥官套牌的。

这些牌可能来自多重宇宙中的任何时间和空间，且能在像是薪传、特选和指挥官这类永恒赛制中使用。这个系列将比一般的系列更大，包含一些玩家经常要求的指挥官重印牌及类似的新牌。你会看到许多大家喜爱的时空和角色—当然也会有新的！

一般来说我们不会展示一年后系列的任何东西，但既然有着 70 张新传奇 . . . 我想我可以让你们感觉一下。看看这张：

老玩家或许可以猜到这是什么东西，或着你可以听听看我是否会在指挥官区的播客中说漏嘴什么。快去看看他是谁吧！

下一个或许有些微妙，但他是一个你曾经见过的角色：

我将让沃尔们去发现这到底是什么，我很期待在看 Reddit 上看到大家的回复。（顺带一提，系列代码将是 CMR。）

距离你真正可以买到 Commander Legends 还需要一点时间，但我希望你们和我一样兴奋。在过去几年每当有人问我是否有考虑过结合轮抽和指挥官时，我都只能微笑带过。而现在它终于要来了！

这是我所参与过最令人兴奋的系列之一。

伴随着还有更多一点东西。

Commander Legends Commander Decks

终于，Commander Legends 将会有两副属于自己的指挥官套牌！

在逻辑上它们和我们在赞迪卡再起时发行的套牌类似—不过套牌本身将有很大的不同。它们将聚焦在三张不会出现在轮抽补充包中的新牌，而剩下的将会是重印牌。系列代码将是 CMC。

如此一来，如果你是从 Commander Legends 入门而没有一副套牌，马上就可以选择一副加入！

这段时间对指挥官玩家来说实在是一段很美好的时光

当我这么说时，我是真心这么认为的。

我们已经为指挥官玩家设计了许许多多的东西—而在 2020 年终于到了展示的时候。2020 年我们有许多包括了产品、比赛和各式各样指挥官的机会 . . . 我已经等不及要让你们知道这一切了。

以结果论来说，大家的反馈也比以前更加重要。你对这些产品有什么看法？有哪些我们没做的东西是你想看到的？请让我知道！你的意见将更能帮助我们打造属于这个赛制的未来。

你永远都可以在推特上找到我、在 Tumblr 上问我问题、发 Instagram 的讯息，或是老派地写 email 到 Beyondbasicsmagic@gmail.com。

这将加速指挥官历史上最棒的一年！

—Gavin

Email: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey