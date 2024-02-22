万智牌是一款面向全球的游戏，我们努力让更多人可以接触到它。然而，即使万智牌连年高速发展，我们也必须面对成本上涨和全球供需变化等问题。

由此，我们不得不做出艰难决定，在摩登新篇3之后暂停葡萄牙语的产品，自Bloomburrow开始暂停简体中文的产品。葡萄牙语和简体中文的产品销量跟不上成本全面上涨。即使在以葡萄牙语为主要语言的国家和地区，也有大量牌手选择购买英语牌。我们明白这项变化会严重影响简体中文和葡萄牙语的热情玩家，一直以来他们让这个游戏风靡全球且极具包容性。本次改变绝对不是对他们热情的回应——我们会继续在这些地区支持本地游戏和区域游戏，在前述地区也能买到桌面版英语产品。此外，《万智牌：竞技场》会继续支持葡萄牙语。

由于我们近期对产品语言做出了各种调整，光雷驿镖客赠卡包将仅提供英语、德语、法语、简体中文和日语版。从Bloomburrow起，赠卡包将仅提供英语和日语版，但Wizards Play Network全球商店仍会继续提供赠卡包。

《万智牌：竞技场》也将在摩登新篇3之后停止支持俄语版。

摩登新篇3之后，桌面版万智牌的核心语言为英语、日语、法语、意大利语、德语和西班牙语。并非所有产品都会印制所有这些语言，不过我们的主要系列和其他辅助产品会集中于这六个语言上。《万智牌：竞技场》将继续支持英语、日语、法语、意大利语、德语、西班牙语、葡萄牙语和韩语。