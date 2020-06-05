大家好！

我是万智牌包装文案作者Ari Zirulnik。我有幸参与了几乎所有产品的制作，因此根据自己不愿撰写这篇文章的产品工程师之言，我“是写一篇介绍所有2021核心系列产品详情的文章无可争议的最佳人选”。我还准备了一个额外的小理由鼓励各位读完这篇M21文章：我会在介绍每个产品之后都添上一个从未公开过的顶级机密且非常正统的泰菲力轶事。

编者注：Ari不属于世界构建团队，这些泰菲力的“轶事”也不正统，虽然他狂热地坚持相反的观点。

轮抽补充包

这是经典的万智牌补充包。你很清楚从中能获得什么：10张普通牌，3张非普通牌，1张稀有或秘稀牌，一张地以及一张衍生物/广告卡。有大约三分之一的概率，其中一张普通牌会换成一张任意稀有度的闪牌。也可能会获得一张特色牌框的牌，这是普通M21牌的新版本，令人兴奋。

此外，M21的轮抽补充包偶尔还会有无边框的牌。

轮抽补充包可以单独购买，也可以一整个展示盒36包一起买。

机密的泰菲力轶事1：

在陶拉里亚大学院，泰菲力曾经勇敢地去舔一只哔宝精。

「买一盒」赠卡

如果你在WPN店里购买一整个2021核心系列展示盒，你就能免费获得一张「买一盒」赠卡（送完为止）。这一次，它非常珍贵：

一只猫。一条狗。它们是挚友。没错，挚友。我不确定这张牌背后是不是有真实的故事，但我们最好假装有。

机密的泰菲力轶事2：

泰菲力使用时间魔法在多明纳里亚跳棋对局中作弊。尤依拉再也不跟他下棋了。

聚珍补充包

聚珍补充包里放满了特别好东西。既然本文要深入介绍，那我来点详实的东西。我甚至还想放一张图片。只不过我不知道怎么制作那种图片，但我发现如果写上“将它做成图片”，那么负责将文档变成网页的人就会为你做一张图片。

聚珍补充包内容（将它做成图片，谢了。）

每包聚珍补充包中都有4-5张稀有或秘稀牌，7-9张特殊处理的牌，还有11张闪卡！牌手如果希望开到最令人兴奋的内容，那么这种补充包最适合他们了。

你可以在此看看Mike Turian讲解的聚珍补充包的详情以及哪里能开到特殊版本的牌。

机密的泰菲力轶事3：

泰菲力信不过书签，他总是用折页角来标记自己的阅读进度。

迎新补充包

隆重推出迎新补充包！

这些补充包用来填补之前欢迎套牌的位置。每个M21迎新补充包都一样，含有一部分让万智牌令人惊叹的东西。其中有传奇、鹏洛客、特色牌框牌等等。还有双面提示卡，告诉牌手如何开始游戏，如何寻找店家，还有如何了解更多有关该游戏的内容。

在各处的WPN店里，新牌手都能免费领取迎新补充包，送完即止。

机密的泰菲力轶事4：

泰菲力拥有一种能与蛇毒中的蛋白质相结合的糖蛋白，以中和毒性。啊，不好意思，这个轶事说的是猫鼬。

鹏洛客套牌

我们来见见巴席利柯特。

巴席利和泰菲力、莉莲娜、茜卓以及贾路一起当选为2021核心系列鹏洛客套牌的封面。这些套牌最适合刚开始探索万智牌的人（依据文章顺序，它也最适合作为迎新补充包的后续产品）。我来简单概括一下这些套牌都是做什么的：

虔圣武士巴席利

召唤一群生物，然后在上面放置多到足以淹没它们的+1/+1指示物。

历时旅客泰菲力

多抓一堆牌，每次这么做还能触发异能。

死亡法师莉莲娜

你的生物死了就能获得好处，让他们复活就能再死一次了。

兴焰热火茜卓

在对手身上点火，同时坐等你的生物变大。

蛮力具现贾路

召唤大生物。完成之后就召唤更大的生物。

这些套牌各个简单有趣。

机密的泰菲力轶事5：

泰菲力回到过去并且在最初就阻止了这则轶事成文。

售前组合

售前组合是一个系列不可分割的一部分。2021核心系列的组合跟你以往见到的很类似——6包补充包，1张印有日期的闪牌，1份简介。简介上有泰菲力生平的时间线，从他在大学院的童年开始，一直到火花之战。

如何获得售前组合？在本地游戏店报名参加售前赛就行了！这是炒热新系列的好方法，还能尽快测试实体牌张。不知道最近的WPN店在哪里？来试试这里的店家搜寻器。

机密的泰菲力轶事6：

泰菲力在所有用到智力的掷骰子检定中都有+6的调整。

机密的泰菲力轶事7：

泰菲力是拥有天籁之音的男高音歌手。老天十分渴望把这声音收回去。

套装

还剩最后一个产品：套装！在发明套装之前，人们一次只能携带两样东西。想携带第三件东西吗？伙计，那你就得有三只手。有了威世智的套装技术的专利，你能携带的东西就可以超过两件了。具体来说，每个套装都含有：

10包2021核心系列轮抽补充包

20张基本地

20张闪基本地

1张新插画的犬群领袖

1个大型20面骰子

这是52件东西，显著多于两件。

机密的泰菲力轶事8：

泰菲力姓贝瑞。

结尾

哇哦！我们已经了解了各式各样的产品。我们也知晓了有关泰菲力的许多真实且正统的轶事。（编者注：并不正统。）感谢你和我一起经历这次2021核心系列的产品之旅。

我们下次再见！