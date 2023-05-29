能够成为威世智的员工，对于许多人来说已是梦寐以求的事，有幸参与创作魔戒：中洲传说™更是超出我们的想象。将最喜欢的文学作品之一制作成深受喜爱的万智牌游戏，是我们一直以来的梦想。

在过去的几年里，参与该系列的制作是一场美好且难忘的经历。Middle-earth Enterprises（MEE）的创作人员对这个传奇世界无比热爱，通过与他们的精诚合作，我们创作出了这款引以为傲的作品，再过几天，它就能与广大爱好者见面，实在太令人兴奋了。

该系列是以万智牌玩法和世界观为核心对魔戒系列进行二次创作的全新版本，我们非常高兴能将这个系列展示给大家。这个世界，其中的角色、武器、地点和剧情瞬间，我们在重现这些内容的样貌和感觉时还添加了创新元素，旨在吸引更广泛的群体。

部分角色在我们的精心设计下，会和之前的形象有所不同。魔戒这样的传世名作经过多样化的诠释，能够绽放出更璀璨的光芒。我们坚信本系列能为万智牌和托尔金作品爱好者带来欢乐。对本系列进行一定程度的更新是威世智和MEE的共同决定，并在设计制作过程中时刻遵循以下两点指导方针：

多样性：魔戒讲述了中洲背景下的不同种族团结一致对抗索隆并在多样性中获得力量的故事。作品中的故事情节、角色和场景深受各类爱好者群体喜爱长达数十年之久，我们希望制作出的系列能体现这种多样的包容性。

原创性：制作本系列的主要目的是想通过万智牌的形式诠释魔戒中的故事情节和设定。原著世界的塑造经由先前无数人的努力已颇为成熟，而我们的目标是从现代视角切入，为不断壮大的魔戒爱好者群体精心制作出耳目一新的产品。

我们希望越来越多人从该系列的角色中找到自己的影子，牌手和爱好者能通过游戏的形式诠释熟悉的故事，并沉浸乐趣之中。

我们怀着对魔戒原著的敬畏和热爱，经过深思熟虑做出了各项决策。负责此系列的相关人员，从设计师、开发者到艺术总监等，会在接下来的几周分享他们制作过程中的心得体会，言语不足以表达我们对魔戒的热爱，希望你能从此系列中感受到我们倾注的感情。

我们还要感谢参与该系列的所有画师和设计师，他们使得万智牌和MEE的共同愿景得以成真，这些制作人员按照我们提出的设计方向，设计出了一系列令人拍案叫绝的艺术作品。

魔戒：中洲传说是我们十分引以为豪的作品，在过去几年的制作过程中，这份情感丝毫不减。请于明日，5月30日，太平洋时间上午9点/美国东部时间中午，前往twitch.tv/magic或Youtube观看魔戒：中洲传说的首次亮相。我们迫不及待地想要和各位一起踏上这场期待已久的旅程。