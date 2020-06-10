今天，我们将修改Invoke Prejudice的Multiverse ID，并从牌图集（Gatherer）移除它的牌图，它最初印制于1994年。这张牌带有种族歧视倾向，而它的Multiverse ID——因为录入于多年之前的关系——更为糟糕。我们的游戏不容许种族歧视，其他地方也一样。

就这件事来说，这张牌不应该被印制出来，也不应该出现在Gatherer上。我们对此深感歉疚。

在过去几周发生的事件，以及关于如何更好地支持有色人种的议题让我们审视自己，我们的行为，以及我们可以采取行动的地方。我们在此向所有帮助我们认识到自身不足的人表示感谢。我们理应做得更好，我们能够做得更好，而我们将来也会做得更好。

为此，我们还将从我们的数据库中移除其他的牌图，包括

Cleanse

Stone-Throwing Devils

Pradesh Gypsies

Jihad

Imprison

Crusade

牌图将被以下声明所替代：

"We have removed this card image from our database due to its racist depiction, text, or combination thereof. Racism in any form is unacceptable and has no place in our games, nor anywhere else."（“我们已经从我们的数据库中移除了这张牌的牌图，因为它的图像、文字，或是图文带有种族歧视倾向。我们的游戏不容许种族歧视，其他地方也一样”）

除此之外，这些牌将在所有认证赛事中禁用。

要让我们的游戏、社群、以及公司更具包容性，还有很多工作要做。请您明白，我们每天都在努力让生活变得更美好，我们也在倾听您的声音。随着我们的游戏与组织的发展，期待未来与您分享更多计划。