「点亮」

随着风扇开始转动，远处传来的滴答及轰鸣声。微弱的嗡嗡声逐渐变为低沉的震动，电流通过的瞬间发出了啪滋啪滋的声响。沙尘的窸窣声与休眠的设备因突然的能量射出了一道光。

在绚烂灯光的残影消逝后，你可以看到它起了作用：

Billy Christian作画

欢迎回到神河。和上次造访时比起来，许多东西都已经改变。p>

帝居永岩城 | ゾウノセ/ZOUNOSE 作画

曆祚母圣树 | えすてぃお/ESUTHIO 作画

在一切来临之前，我们还有一些准备的时间。

深呼吸一口气然后往前看，关于这个时空的导览即将开始。走吧。

神河：霓朝纪的重要日程

神河：霓朝纪 系列标誌（左）和神河：霓朝纪 指挥官系列标誌（右）

: 神河：霓朝纪的世界架构 ：1月11日

：1月11日 神河的历史及传奇系列文章 ：1月11-21日

：1月11-21日 神河：霓朝纪 的故事 ：1月24-27日

：1月24-27日 影片首次亮相及预览开始 ：1月27日

：1月27日 牌图集完整公开 ：2月4日

：2月4日 指挥官预览 ：2月7日

：2月7日 指挥官牌图集完整公开 ：2月8日

：2月8日 MTG Arena 和万智牌线上版上市 ：2月10日

：2月10日 店内售前现开赛及产品贩售开始 ：2月11日

：2月11日 全球上市 ：2月18日

：2月18日 店内轮抓週末：2月19-20日

预览前的故事

神河有着丰富的历史，不管是时空背景或是万智牌裡的内容。 我们将透过一系列回顾历史的文章及神河上的传说，来作为预览季正式向大家介绍神河：霓朝纪 主线故事前的开胃菜。不管你是重返这裡或第一次探索这个时空，神河：霓朝纪都将带给你无尽的乐趣。

世界建构—神河：霓朝纪

你是否好奇一个万智牌系列是如何製作的？想知道是什麽让一个万智牌上的时空得以实现？在1月11日，我们将会向大家展示建构神河：霓朝纪背后的秘辛。一起来听听威世智的创意团队成员，以及一位外部帮我们建构环境、美感及角色的文化专家他们的想法。

在预览开始之前，先让我们来看看过去的经验和未来的愿景是如何打造了今天的神河。别忘了1月11日在官方万智牌的YouTube频道上准时观赏神河：霓朝纪的世界建构。

神河：霓朝纪的基本内容及预览

只想确定神河：霓朝纪已经公开的资讯有哪些吗？没问题。

Blake Rasmussen、Grace Fong 和Mark Rosewater在Weekly MTG所分享的神河：霓朝纪内容，其中也包括最新向大家展示的牌。

首先，是新加入面孔的鹏洛客漆月魁渡，他会以两种方式出现在神河：霓朝纪的补充包裡（还有一种今天稍晚你会在日本万智牌的官方推特帐号上看到），也包括独特的忍者牌框：

魁渡的故事要从他16岁时开始说起，受命尾随一位攻击神河帝王身着金属盔甲的神秘男子。一起来了解他所学到的教训，并跟着他轻巧的脚步一起来看看有关他的历程在万智牌原创故事中的上下集，现已公开—明年在神河：霓朝纪的故事裡将会有更多可以探索的内容。p>

补充包中能找到的不只是万智牌的鹏洛客而已，还有来自真实世界的启发—美丽的浮世绘基本地正等着你：

这些全图地来自传统的日式板画，在神河：霓朝纪的轮抓、系列和聚珍补充包裡都能开到传统闪卡和不闪的版本。三分之一的神河：霓朝纪轮抓和系列补充包会包含一张浮世绘基本地，而每包聚珍补充包裡则都会有一张闪的浮世绘基本地。

神河：霓朝纪同时描绘了神河在万智牌裡的过去，并带回那些熟悉地方所幻想的未来。神河群英录裡的传奇龙循环是游戏裡的一个经典循环，而在未来，我们找到了另一个新的龙循环。一起来看炽穹轧赐：

虽然神河一部分的过去不需要更动，也不用被搬到满是霓虹的未来。如果你记得食人魔无情碑出告及碑出告第二仪式，那你或许知道他崇拜最强的邪鬼—神河的恶魔—并在最后自己成功成为恶魔。

他名字裡有「无情」自然不是因为悲天悯人，即便是面对他所崇拜的邪鬼也一样。

第三种处理方式称为柔光牌框，就同碑出告本身：结合了过去及未来，以及一些比单独来看更多的东西。

然后再往前一步。

和柔光的处理方式不同，你将会发现一系列的牌。霓虹墨绘的处理方式专属这四个版本的噬生浑魔碑出告—分别展示一种万智牌全新的闪卡处理手法来让牌感觉真正地感觉到柔光。这将会是牌手和收藏者的寻宝游戏，其中的三种颜色只能在神河：霓朝纪的聚珍补充包裡开到：只有少于1%的补充包会包含霓虹墨绘的牌。绿色出现的频率大概是蓝色的一半，而红色出现的频率则是绿色的四分之一。

而第四种—黄色的霓虹墨绘处理方式—则会以赠卡的方式透过WPN顶级店家发放。

神河：霓朝纪接下来有什麽？

持续关注日本万智牌官方推特帐号，今天稍晚将会向大家展示能在神河：霓朝纪补充包裡开到的第三个版本，也是最后一个版本的漆月魁渡。你们也将很快可以在Beadle and Grimm's一窥特殊的神河：霓朝纪 Platinum Edition 套装。

在1月11日世界建构：神河：霓朝纪的四年时光之前，接下来几週还有另一个惊喜等着大家。神河：霓朝纪的故事将会在1月24日开始，然后官方预览及正式开始的影片将会于1月27日接力登场。

点亮一切。有着神河：霓朝纪的万智牌未来是光明的。

除此之外 . . .

随着神河：霓朝纪上市，自然是最好的游玩时机，大家最喜欢的赛事也将回归：经过了四年之后，Game Day回来啦，3月5-6日快到附近的本地WPN店家共襄盛举！

一起享受标准或限制—神河：霓朝纪的现开或轮抓—并在对局及获胜的过程中搜集很酷的赠卡。参赛赠卡（发完为止）将会是详加考虑，而前八强的牌手会获得传统闪卡版本的命定空棺，优胜者更会获得传统闪卡版本的炽穹轧赐赠卡。

快联络你附近的本地WPN店家，来看看在Game Day那天店裡有什麽吧！