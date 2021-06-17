在这样的好日子里，我们坐看天边云朵飘过，同时带来最新Superdrop的精彩信息。

你感受了到温暖的微风吗？闻到了夏日茉莉的香气吗？打开你最爱的清凉饮料，放轻松，看看下面这些珍品。接下来，在太平洋时间6月21日上午9点到7月23日上午9点期间访问j.youzan.com预购精彩珍品！

SATURDAY MORNING D&D

Saturday Morning D&D有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 无边框Commander's Sphere

1x 无边框Hero's Downfall

1x 无边框Impact Tremors

1x 无边框Primal Vigor

1x 无边框Unbreakable Formation

1x 无边框Whir of Invention

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*包含所在地区增值税

时值1983年。周六早上。你倒上一碗甜味谷物，浇上牛奶，跑到电视机前。（你努力不洒出牛奶，但还是溅出来一点。别人会收拾的。）你拧好旋钮，收看了首集Dungeons & Dragons电视动画片。卡通科学家兼经验丰富的插画家Tyler Walpole将那种感觉成功地凝聚在了Magic中。看看这些：简直太还原了！无论你是D&D爱好者、Magic爱好者还是单纯喜欢有趣的东西，这个珍品都适合你。

艺术家系列：Mark Poole

艺术家系列：Mark Poole有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 新插画Balance

1x Birds of Paradise

1x 新插画Brainstorm

1x Counterspell

1x Howling Mine

1x 新插画Wasteland

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*包含所在地区增值税

Mark Poole是最伟大的画家之一。从有这个游戏起，他就一直在为它绘制插画，让它一直如此精彩。我们非常希望能通过这个珍品向他对本游戏的长久贡献致敬。因此，本珍品首先精选了一些经典插画，让它们首次出现在新牌框上；同时也为一些广受欢迎的牌张带来精彩的新插画。毋庸置疑，Mark的作品一如既往地精彩。

SPECIAL GUEST: FIONA STAPLES

Special Guest: Fiona Staples有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 无边框Dryad of the Ilysian Grove

1x 无边框Metallic Mimc

1x 无边框Sakura-Tribe Elder

1x 无边框Soul-Scar Mage

1x 无边框Spell Queller

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*包含所在地区增值税

我们问Fiona Staples能不能帮我们画一份Secret Lair Drop时，她的回答令我们难以置信。她说：“好啊。”行吧，考虑到你已经读到这张产品页面了，接受这件事情对你来说应该没什么难度，但我们依旧为此感到飘飘然。她的诸多获奖作品因表情丰富的绘画风格和令人着迷的角色而广为人知。现在她走进了Magic竞技场！（不是你想的那个竞技场。）她充分发挥才华，绘制了五张超棒的牌——你现在就能获得它们。

SPECIAL GUEST: JEN BARTEL

Special Guest: Jen Bartel 有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 无边框Archaeomancer

1x 无边框Bloom Tender

1x 无边框Mesa Enchantress

1x 无边框Meteor Golem

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*包含所在地区增值税

Jen Bartel来了，她是动真格的。她曾在漫画业界的各大公司摸爬滚打，砥砺技艺，而现在，她冲着Magic来了。她一脚踹开Wizards HQ的大门，直接冲进了我们的插画办公室。她一鼓作气地撂倒了六名员工，终于表达了自己的诉求：绘制一套Secret Larid Drop。我们立即默许——部分出于恐惧，但主要还是出于对她可怕才华的景仰。她立刻带着使她获奖的才能投入了工作。几个星期后，一支火焰箭射穿了我们老板办公室的窗户，还点着了一棵他精心照料的蕨类植物。

PHYREXIAN PRAETORS: COMPLEAT EDITION

Phyrexian Praetors: Compleat Edition 有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x Phyrexian Elesh Norn, Grand Cenobite

1x Phyrexian Jin-Gitaxias, Core Augur

1x Phyrexian Sheoldred, Whispering One

1x Phyrexian Urabrask the Hidden

1x Phyrexian Vorinclex, Voice of Hunger

1x 兑换码，可在《万智牌：竞技场》中兑换五（5）种基于Phyrexian Praetors: Compleat Edition的牌张样式。**

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*包含所在地区增值税

荣光归于Phyrexia！用这五张超棒重印牌，庆祝Praetors终将在多重宇宙所有时空中取得的胜利。这些都是原版Praetor牌，精心恢复到了最初的非瑞文。当初在R&D那个闹鬼小冰箱里出现了一滩粘稠黑油，我们在里面发现这些牌时，上面用的就是这种文字。我们还采用了Kaldheim首次登场的新传奇Praetor牌框。尽早认识未来的怪物领主，总不是件坏事。

**《万智牌：竞技场》兑换于以下地区不可用：中国大陆、香港、澳门、新加坡、台湾和越南。

MOTHER'S DAY 2021

Mother's Day 2021 有传统闪和不闪两个版本。

内含：

4x 不同的无边框Mother of Runes

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*包含所在地区增值税

我们庆祝母亲节的方式是向Magic最伟大的母亲致敬：我们邀请了四位插画师，在牌面上展示他们对母性的理解。你可以从Ejiwa "Edge" Ebenebe和Livia Prima的精彩插画中感受到母亲的眷恋和关爱。身为人母的Rebecca Guay和Eliette Mitchell则分别从不同角度展现母子关系，绘制出了切入要害的画作。（你没看错，我们把Rebecca Guay请回来了！）

DAN FRAZIER IS BACK: THE ALLIED SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Allied Signets有蚀刻闪和不闪两个版本。

内含：

1x 复古牌框Azorius Signet

1x 复古牌框Dimir Signet

1x 复古牌框Gruul Signet

1x 复古牌框Rakdos Signet

1x 复古牌框Selesnya Signet

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*包含所在地区增值税

抛开Dan Frazier，“经典Magic插画”就根本无从谈起。行吧，我们开玩笑的。别这么认真嘛。这是夸张修辞，体现他在万智牌插画史中的重要地位。这位大师是古典插画的集大成者。他的作品遍布古典万智牌系列，连最早的玛珂插画也出自他手。我们决定在Modern Horizons 2中加入复古牌框牌时，一下就想起了他。Dan更进一步，直接绘制了一组临色印记，展现了如果我们在三十年前设计这些公会，它们会是什么样子。有些部分看起来和原版颇为接近，也有一些不是。只有一点可以确定：Dan Frazier气势汹汹地回来了。

DAN FRAZIER IS BACK: THE ENEMY SIGNETS

Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets有蚀刻闪和不闪两个版本。

内含：

1x 复古牌框Boros Signet

1x 复古牌框Golgari Signet

1x 复古牌框Izzet Signet

1x 复古牌框Orzhov Signet

1x 复古牌框Simic Signet

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥204.00

蚀刻闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥272.00

*包含所在地区增值税

抛开Dan Frazier，“经典Magic插画”就根本无从谈起。行吧，我们开玩笑的。别这么认真嘛。这是夸张修辞，体现他在万智牌插画史中的重要地位。这位大师是古典插画的集大成者。他的作品遍布古典万智牌系列，连最早的玛珂插画也出自他手。我们决定在Modern Horizons 2中加入复古牌框牌时，一下就想起了他。Dan更进一步，直接绘制了一组对色印记，展现了如果我们在三十年前设计这些公会，它们会是什么样子。有些部分看起来和原版颇为接近，也有一些不是。只有一点可以确定：Dan Frazier气势汹汹地回来了。

ALL-NATURAL FOIL BUNDLE

内含：

1x 艺术家系列：Mark Poole闪牌版

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets闪牌版

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets闪牌版

1x Mother's Day 2021闪牌版

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition闪牌版

1x Saturday Morning D&D闪牌版

1x Special Guest: Fiona Staples闪牌版

1x Special Guest: Jen Bartel闪牌版

定价：

$269.99/€299.99*/£269.99*/CN¥1,833.23

*包含所在地区增值税

一次性购入All-Natural, Totally Refreshing Superdrop的所有闪牌版珍品。所有珍品均为闪牌版，你什么都不会错过。用这些闪闪发光的珍品清凉一夏！

TOTALLY REFRESHING NON-FOIL BUNDLE

内含：

1x Saturday Morning D&D

1x 艺术家系列：Mark Poole

1x Special Guest: Fiona Staples

1x Special Guest: Jen Bartel

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1x Mother's Day 2021

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

定价：

$199.99/€229.99*/£199.99*/CN¥1,357.93

*包含所在地区增值税

一次性购入All-Natural, Totally Refreshing Superdrop的所有不闪版珍品。所有珍品均为不闪版，你什么都不会错过。用这些精彩绝伦的珍品清凉一夏！

ALL 4 U BUNDLE

内含：

1x Saturday Morning D&D

1x Saturday Morning D&D闪牌版

1x 艺术家系列：Mark Poole

1x 艺术家系列：Mark Poole闪牌版

1x Special Guest: Fiona Staples

1x Special Guest: Fiona Staples闪牌版

1x Special Guest: Jen Bartel

1x Special Guest: Jen Bartel闪牌版

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition

1x Phyrexian Praetors: Compleat Edition闪牌版

1x Mother's Day 2021

1x Mother's Day 2021闪牌版

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets

1x Dan Frazier Is Back: The Allied Signets闪牌版

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets

1x Dan Frazier Is Back: The Enemy Signets闪牌版

定价：

$444.44/€499.99*/£444.44*/CN¥3,017.75

*包含所在地区增值税

有人想来上16盒一整套吗？闪的，不闪的，All-Natural, Totally Refreshing Superdrop里的每份珍品都来上一份。本套装专为想省上一笔的Secret Lair超级爱好者准备。啊，真是令人心旷神怡！

Secret Lair精彩不变，包装更精简！

你们中最敏锐的人想必已经发现All-Natural, Totally Refreshing Superdrop这些精彩珍品的图片中有些令人惊奇的地方——它们的小黑盒比以前更小了！

我们会为所有Secret Lair珍品使用新包装，首批就是本次superdrop。新包装的体积比原来的一半还小，使用了可回收纸（牌张包裹仍为塑料，我们在将来会改为使用其他材料），总的来说，使用的塑料量少了91%。

我们的目标是从2021年开始在Magic所有产品中使用更可回收的材料以及减少塑料的使用。这次包装更新也是实现这一目标的一小步。一如既往，我们很高兴能和你分享这一过程。如果你有反馈，希望我们以后能在包装方面做出何种改进，欢迎告诉我们。

享受All-Natural, Totally Refreshing Superdrop带来的欢欣，可别错失良机。在太平洋时间6月21日上午9点到7月23日上午9点期间，访问j.youzan.com预购这些令人心旷神怡的全新收藏品！