玩家的健康与安全是我们放在第一位的。目前全世界都在努力应对COVID-19，我们也致力于尽自己的一份力量来阻止疫情扩散。

因此，出于对玩家健康和安全的高度关心与考虑，我们现对WPN店内活动的有关方针，以及依克黎：巨兽时空的售前赛作出调整。

威世智建议WPN店家密切关注事态发展，并遵循当地卫生部门关于举办活动的指导方针。对于依克黎的售前赛，WPN店家可以向玩家售卖售前组合以及指挥官套牌，玩家可以将产品带回家而不必参加店内举办的活动，店家也可以将玩家登记在“在家售前现开”中。详细信息请与您当地的店家确认。

如有必要，我们也将调整我们的指标和配额策略。以确保店家的WPN状态不会受到COVID-19影响。关于WPN店家调整的更多信息，请点击此处。

我们会密切关注当地与全球的健康建议，且每日对活动进行评估。包括检查近期举办万智节和精英巡回赛的可行性。对于精英巡回总决赛，我们将会提前决定是否需要采取措施。对于任何您计划参加，但尚未预订旅行的活动，我们建议您在制定计划时保留一定的灵活性，并购买旅行保险。

我们将密切关注COVID-19的事态发展，并尽可能提供最新消息。与此同时，我们感谢您一直以来的理解与支持。