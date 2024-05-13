大家好！我是首席万智牌设计师Gavin Verhey，也是纯铁赛制委员会的成员，该小组负责监控纯铁及其禁牌清单。作为来自世界各地的六个人组成的小组，我们始终在讨论纯铁、分析数据，并决定是否需要在赛制中做出任何更动。

我将直接谈论今天的变更，然后解释我们为什么做出这一变更。闪光宝物将在纯铁中被禁用。此更改将于桌面版立即生效，并于今天稍晚在万智牌线上版上生效（如果还没生效的话）。

闪光宝物

为什么是这张卡？为什么只有这张卡？让我带您了解一切。

我们将从回顾上次公告开始。上次在12月份进行禁限牌公告时，我们禁用了寺院迅矛僧作为针对红色套牌的一击。在双星大师2022 中被调降稀有度的这张牌在一年间慢慢地持续增强，最终让一副红色套牌成为不一定过度太强大但远远太过极端。带着希望稍微拉回一些平衡的期盼，我们禁用了迅矛僧。当时，我们对闪光宝物提出了这样的看法：

「共鸣已经在纯铁中维持一定强度很长一段时间。它对像禁用Atog这样的手段有很强的韧性，且能一路上不断地加入新玩具。最近，闪光宝物为这个套牌带来了全新的白蓝版本，可以将其贴在扑翼机或姜饼怪人上横空出世造成巨大的伤害。」

「除此之外，在对付神器或甚至只是除去贴有闪光宝物的生物也有很多的备牌选择。如果红色被削弱了一些，那么应该会有一些备牌的位置被开放来对付共鸣。即使只是四张额外的生物去除咒语，也能在对抗这个原型上起到很大的作用。」

「最终，我们决定暂时保留共鸣，看看这个变化会对纯红带来什么影响，并在未来的更新中视结果再来考虑它。」

好了，欢迎来到这次的未来的更新。

在上次禁牌以来的这段时间里，闪光宝物已经不再仅出现在白蓝色共鸣中，还出现在其他原型里，例如蓝红白共鸣...甚至跳出共鸣，出现在红白融合套牌中。事实证明，贴一张在烁目鹰上突然之间对对手造成8点伤害就已经够好了，而当游戏进行到后期时，两张闪光宝物就能在一回合里回合突然杀死对手。在生手巡检员加入后，套牌里的8张巡检官很轻易地就能帮你在前期累积一定数量的神器。

闪光宝物这张牌让你永远不会想要把法术力全部倒光。如果早期没有答案，你很容易就会死掉，但到了后期也不能掉以轻心。这种对局模式并不是很令人愉快：它不仅加速了纯铁的游戏进程—这是我们一直试图遏制的，而且也造成了极端化的游戏。

使用了这张牌的套牌表现如何？嗯，它们取得了很多成功。除了在挑战赛中取得许多排名靠前的成绩和在联盟中无所不在外，胜率也很高：拥有闪光宝物的红白融合套牌在与纯红、惊惧兽和共鸣等三个赛制中最重要的套牌的对战中都拥有正面的胜率。它确实在与拥有大量去除法术并且可以随着时间积累更多优势的黑绿花园套牌等对战中稍微遇到了困难，但极端性和能突然杀死对手的能力仍然存在。

这张牌也属于那种即使在不在对局中，也能对赛制产生很大影响的卡牌。各种可行的套牌都必须衡量是否能够击败像闪光宝物这样极端化卡牌，而这种影响会大大地减少赛制中的选择。

我们确实考虑过其他选择，另一个被多次提出的主要选择是神器地。许多卡牌都因为我们为了保留神器地而被列入禁牌清单。在过去几年里，像Atog、Disciple of the Vault和旅居者行侣这样的卡牌都为此付出了代价。

因此，我们再次看了看摩登新篇2 的结桥。然而随着我们开始列出列表并尝试它们时，我们发现它的影响并没有你想象的那么大。问题性的白蓝共鸣套牌主要依赖于使用最初可以未横置进场的秘罗地神器地，而虽然三色共鸣套牌使用了一些结桥，但它们仍有额外的空间可以放进更多但实际上计算的神器地时数量不会减少太多。红白融合套牌确实使用了锈谷结桥，但通常每人仍会放进三到四张远古狮穴和大熔炉，所以虽然这些套牌会稍微受到影响，但是用这么大的禁牌规模来消除结桥，并不会有如你预期那么好的结果。这些套牌的法术力基底会变差了一点，并且让长年怀恨这样的神器去除变得更强大来减少它们的抗性，但这些套牌的神器地密度依然会很高。

当然，我们也讨论过改为移除秘罗地的神器地，或着跟结桥一起，但每当我们谈论到这些地牌时，我们都认为它们是纯铁牌手作为这个赛制的基石所喜欢的东西：如果它们消失了，就会有很多东西跟着消失。关于这点，我们很希望能从大家那里收到任何关于这方面的想法，所以你有任何想法请告诉我们。

在考虑了种种路径后，禁用闪光宝物变得直观。从那里开始，我们开始考虑是否应该禁用或解禁其他任何卡牌。

另一个主要考虑禁用卡牌的地方是纯红。尽管胜率很高（但不至于过分）并且带来了一些极端化，纯红仍然是这个赛制的一个重要基石。虽然在没有迅矛僧后已经变得较弱，且大多数不会再使用各四张鲁莽冲动和芮恩的决心，但纯红在依夏兰迷窟中获得了古墓奇鬼，和光雷驿镖客中获得了鲁莽跟班，确实给了它一些强大的替代工具。

如果要选一张的话你会在红色里选什么？库度沙再生和开路鬼怪在这套牌中组成了一个能从手牌中迅速杀死对手的组合，将三点法术力在一回合中转换为8点攻击力。

如果你想要一些更直接的东西，还有电流冲击波。如果你选择它，将会对许多套牌产生影响：融合、纯红和一些共鸣。

赛制的极端发展使得对红色有利的卡牌通常对闪光宝物套牌不利，反之亦然，尽管它们都是强攻型的套牌。点对点去除有助于防止死于闪光宝物，但对抗一队红色大军时，你就会更希望有像 电流恶戏这样的扫场咒语。我们希望禁止闪光宝物会在这里有所帮助。

除了红色和拥有闪光宝物的套牌外，没有任何一种原型有带来我们认为必要采取行动的东西。其他一些套牌，如Familiars、Caw-Gate、黑绿花园等套牌都存在、强大并且表现良好。尽管陶拉里亚惧兽套牌很受欢迎并且有人要求禁用它们，但是这副套牌并没有正面的胜率，所以在这个时候对他出手是没有意义的。

我们也讨论了很多关于解禁牌张的事情。

在讨论解禁牌张时，主要讨论的是预视棱镜。自从它最初被禁用以来，纯铁已经发生了很多变化，我们对于是否应该解禁预视棱镜一直在犹豫不定。当时，Tron是顶尖的套牌之一—跟现在完全不同的世界。自那时以来，Tron已经增加了能量折射镜且表现得很好。

然而，在这里我们没有这样做有两个主要原因。首先，这张卡牌在传统上也在共鸣和红白套牌中见过，而这正是我们这次禁牌希望削弱的两个套牌，虽然我们不知道它是否会被使用，但似乎是一个不必要的风险。其次，透过禁用闪光宝物，确实会使地减慢赛制进行的速度，可能会为Tron等套牌重新出现带来机会，我们想在给它另一个工具前先看看是否会发生这种情况。我们现在先对此保留，但它有很大的可能性不久就会再次出现。

说到这里，我想谈谈我们下一次检查的时间以及它与今天的禁牌之间的关系。摩登新篇3在一个月之内就会上市，传统上来说，这些系列会给纯铁添加很多卡牌，我想这次也不例外。

我们想确保先解决闪光宝物，因为无论你如何看待它，它都会使赛制极端化并比理想情况更快地推进事物。红色仍然是的热门讨论话题，解禁棱晶也是，但与其在摩登新篇3之前改变更多赛制中的内容，且纯铁会碰到比之前更大地震的同时，我们想先对付我们知道我们必须对付的那个，然后在上市后不久再进行检查。

我要坦白地告诉你们一件有点不寻常的事情，这是Gavin个人作为一个能够提前查看摩登新篇3普通牌的人所说的话。（其他的纯铁赛制委员会成员不能提前看系列。）有一张摩登新篇3 的普通牌，我认为有很大可能性需要在纯铁中被禁用，因为它和过去禁用的一张卡十分相似。这并不是什么问题，和往常一样，万智牌的系列不应该以纯铁赛制为中心—它们应该做每个系列设计负责人认为是正确选择的事情，而纯铁赛制将相应地做出反应。

但这个所带来的结果，是我们预期在摩登新篇3上市之后很快就进行检查，以进行任何需要的赛制调整。花一些时间看到东西在现实中被实现是值得的，但我希望期望对任何可能造成问题的东西用比较严格的标准—我们不希望一个有问题的赛制持续数周之久，像上次絮聒风暴发布时那样。这是一个你可以期待可能会对上述提到的一些问题采取其他潜在行动的时间点，但摩登新篇套牌长期以来对纯铁都有产生了巨大的影响—所以我们要等到那时再做进一步的变化。

最后，最后一个话题。正如你可能已经听到的，贴纸和景点卡牌将不再出现在竞争级别的比赛中。出于相同的原因，我们也将这一点应用于纯铁赛制。在纯铁中，________ Goblin是唯一有影响的卡片。考虑到纯铁的大部分游戏都是在万智牌线上版上进行的，而那里唯一的贴纸卡片是________ Goblin，而且没有足够的普通景点牌可以在纯铁套牌中使用，对于大多数牌手来说，这意味着________ Goblin将离开赛制。

当对局设计小组问我对这一变化的看法时，我投了非常强烈的赞成票。虽然我赞扬万智牌线上版还会有一些仅限于实体的套牌将会受到影响，比如Sticker Stompy。虽然这些套牌的支持者可能会不开心，我认为这将消除实体和数字比赛间的差距，并对纯铁赛制的健康是有益的。

好的，今天就到这里。我预计在摩登新篇3 发布后的几周内再次与大家聊聊，要嘛进行一些调整，或着如果情况看起来确实不错，就更新你们我们的想法。同时，请让我们在纯铁赛制委员会知道你的想法—特别是关于那些神器地的问题，那是一个最常被讨论的话题，我们希望收到你的意见。

代表整个纯铁赛制委员会，这是Gavin，今天就到这儿。

Alex Ullman – @nerdtothecore

Alexandre Weber – @Webermtg

Emma Partlow – @Emmadpartlow

Gavin Verhey – @GavinVerhey

Mirco Ciavatta – @Heisen011

Paige Smith – @TheMaverickGal

Ryuji Saito – @Saito_o3