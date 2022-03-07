在一月的时候，我不只提到了禁牌有哪些，也解释了理由及我们对于环境健康的看法。文末我提到：「 如果短期内还有其他更多的改变，高机率会在三月发生，因为我们将会检视在这些禁牌后的环境变得如何，以及神河：霓朝纪上市之后是否有对赛制整体带来影响。」

也就是说：我们已经看到了禁牌所带来的影响，以及神河：霓朝纪所带来的巨大冲击。

首先我想説，全铁赛制委员会（PFP）裡的大家整体来说都对上一轮的禁牌感到满意。我们持续每週观察赛制，并对在万智牌线上版联盟赛和挑战赛，及现实生活中有限的比赛裡看到更多牌手及更多元的环境感到开心。有纯黑控制和纯绿猛袭及其他的套牌，这段时间的全铁赛牌手是幸福的。

然而随着神河：霓朝纪的上市，有一副新的套牌需要处理，且我们有足够的时间来看看这些东西带来了什麽改变。今天的禁牌列表更新就反映了我们所做出的这些决定。

让我一个一个来解释。

电流传继

风暴牌在全铁赛中作为祭品有着长远且充满故事性的历史。随着摩登新篇 2发售，大家的焦点都放在新的风暴牌上—絮聒风暴和电流传继没有花费很长时间就支配了整个赛制。

在絮聒风暴被禁用之后，电流传继依然很强但没有一个够强的套牌。然而随着神河：霓朝纪裡实验融合仪的出现（尤其是再加上致命争执），缺失的零件被补上后一切变得一发不可收拾。在很短的时间裡，黑红风暴就爬上了赛制的顶峰。

我想说 PFP 的成员们并不觉得风暴存在于这个赛制中绝对是一件坏事。以 Reaping the Graves 为主轴的循环风暴，或是使用了劫掠芜土僧的挺过风暴组合技套牌都获得了成功—Bryant Cook 几週前才用前者赢得了万智牌线上版挑战赛。这些套牌的强度较为合理，且有一些额外的互动方式—举例来说，坟场剋牌就可以对付循环风暴。

然而，问题在于这副套牌又快又强，且很难对付。新的黑红风暴套牌具备所有的特点，并在胜率上扶摇直上。检视了万智牌线上版联盟赛的数据后，它有着最高的胜率且和第二名相距甚远—扣掉了镜像对局后是可怕的60%。数字上听起来或许没什麽，但作为参考，万智牌历史上支配赛场的套牌往往胜率落在大 50% 左右的位置—60% 非常高，且远比上次的共鸣或家具组支配时来得高上许多。我们等了一段时间让赛场主流稳定下来，并看看是否有牌手可以找到解决对策，但这次的情况似乎不如我们所意。那显然是一个我们马上需要着手处理的问题。

即使已经很清楚电流传继是需要被禁用的牌，调查其他选项依然十分重要。

第一个是祭礼组合—Rite of Flame、黑暗祭礼、Cabal Ritual、Lotus Petal及其他—这些牌几乎永远都不是什麽好东西。你可以说把它们全禁了并让风暴彻底消失在赛制中本质上是可以拯救这个赛制的方式。 虽然这将会是个有趣的讨论，但很多牌手很享受这些牌在全铁赛所带来的「薪传感」，且如上面所讲的，我们认为能有一些较没有那麽强力的风暴套牌对赛场来説并无大碍且能吸引一些牌手。

其次，我们检视了让电流传继过强的牌：实验融合仪。这张牌在很短的时间内就出现在全铁赛的各个地方。

实验融合仪很强，但它同时也能提供一些看似健康且有趣的策略机会，像是搭配烁目鹰使用的红白快攻及寇族空渔人。虽然我们会密切关注，且在当它无处不在时会毫不犹豫地把它禁掉，但实际上它就只是让电流传继向前一步成了问题。禁用实验融合仪代表每次有一张能提供电流传继所需要效果的牌出现时，我们就得把那张牌砍掉。我们不认为这种打地鼠的处理方式是正确的。

最终，你可以说再等久一点来看看会发生什麽事，及赛场主流是否会发展到能应对这副套牌。然而在现在，所有的资讯都指出这副套牌已经支配了赛场。我们宁愿在全铁赛的赛场健康停滞不前前主动出击。因此，电流传继被禁用。

黯窖门徒

在禁用 Atog 之前，PFP 进行了很多关于我们是否该禁用 Atog 和黯窖门徒的讨论，或是只要禁用 Atog 就好。最后，只禁 Atog 的阵营赢了，但保留了我们需要等等来看看会发生什麽事及是否需要也把黯窖门徒禁了。实在很难预测共鸣会变成如何及结果是什麽。

在检视了赛场主流的变化后，很快我们就了解到共鸣在没有了 Atog 后距离消失还有很长的一段路。它依然是最多人使用的套牌，也是联盟赛及挑战赛中表现最好的那一个。事实上即便是现在，共鸣依然是联盟赛裡最受欢迎的套牌，大概是次受欢迎黑红风暴的接近两倍—虽然黑红风暴的胜率要高上许多。

共鸣在禁牌后及神河：霓朝纪上市前之间的这段时间裡依然很强，并在神河：霓朝纪上市后加入了实验融合仪和帮派交易。虽然两张牌对整个策略来説都不是关键，这依然是两张能帮套牌加分的牌，分别提供了额外的抓牌强度及—帮派交易提供了碰上快攻套牌时所需要的稳定度。

共鸣是一副我们希望它能存在的套牌。它很受欢迎，也在赛场主流进化中表现不错：由于它很容易被针对，共鸣的强势会造成每週自然的赛场主流变化—端看有多少牌手使用了克制共鸣的东西。然而，我们认为它对赛制来说最好的样貌就是使用能降低费用的生物进行攻击，并尽力拖长战线以利用它的牌张优势，而非能造成一整包大量的伤害。

在 Atog 离开后，牌手开始使用像是 Krark-Clan Shaman 这样的生物，更倾向和一些黯窖门徒搭配来在一瞬间除掉对手（你可以在第一个异能会杀掉 黯窖门徒前重複起动 Krark-Clan Shaman 的异能）。

我们检视了数据，发现除了上面所提它是最多人使用的套牌，且是其中一个表现最好的套牌之外，还有另外一个令人担忧的部分：它实际上在对上风暴套牌时是位居劣势的。

这副套牌依然有着很高胜率这点—除了对上第二受欢迎的套牌是劣势—有很重要的意义且令人担忧：在没有了那副套牌之后，它又少了一个不利对局。虽然套牌可以利用备牌的位置来对抗共鸣，在使用电流传继的风暴套牌离开之后，我们并不确定那是否足够。

因此身为 PFP 成员的我们重启了这个讨论。我们又一次讨论了结桥—我们并不担心禁用它们，但最后得到了和上次差不多的结论。多亏了涤地野火，它们能提供赛制中唯一一副有能见度控制套牌出场的机会，如果我们尝试用手术的方式摘掉一或两张结桥，也没人能保证能根本上解决这个问题。未横置的神器地也是类似的手术处理方式，加上这些牌实际上提供了一些使用像大猩猩祭师这类克制牌套牌的机会。

最重要的讨论发生在致命争执身上。这张牌在共鸣裡有极佳的表现，提供了额外的抓牌强度、移回神器，还能让你牺牲你的实验融合仪。这副套牌现在所拥有纯然的牌张优势令人印象深刻。

然而，我们对长期的牌张优势并不感冒。能持续找出生物并在较长的对局中保持稳定不是什麽问题—更大的问题在于你用了所有的抓牌咒语来找出能结束对局的 黯窖门徒。致命争执依然在我们要观察的雷达上，依据它的强度及出现在其他套牌裡的情况而定。

除此之外，借用一个从 Patrick Sullivan 那裡学来的用法，致命争执的替代价值较低—代表有很多的牌可以完成差不多的事。或许只要把整组换成实验融合仪和帮派交易就可以，那并无法真正达成我们想要的效果。

另一方面来说，黯窖门徒 有着较高的替代价值。你很难在其他一费牌上找到类似的效果，也没有很好的替换目标。为了要带来有意义的影响，对付黯窖门徒看起来要合理得多。

当我们宣布禁用 Atog 时，牌手预期这会让共鸣消失。然而实际上，这还远远不及—且几乎算是无痛復活，让其他许多牌也被拉进来下一个挑战。这一次随着黯窖门徒的离开，我并不意外看到同样的情形发生。这对这副套牌还说无疑是个重创，但共鸣有太多获得牌张优势的方式，并能使用许多其他像是觅械巨蛇这样能降低费用的生物、甲壳塑师，或是能使用额外的实验融合仪等等，那将能重建共鸣并仍保有竞争力—只是不像以前有那麽高的使用率。

说到大生物，还有一点要提的：我们也讨论到旅居者行侣，如果共鸣在未来看似需要帮助，解禁它也是个选项，因为它能很好地利用生物的策略（不过我们得要很小心，考虑到多张 融血喷泉情况—那对高费的共鸣咒语来说能提供很大的折扣）。然而，有很高的机率共鸣并不需要帮助。很长一段时间，全铁赛裡的共鸣并没有使用 黯窖门徒，而我们也很期待看到在没有这张牌后共鸣会变成什麽样子。

黯窖门徒被禁用。

探险地图

再来这个有点不一样：解禁！

上一次，我们禁用了 Bonder's Ornament 和预视棱镜，目的是瞄准了家具组套牌。整体来说，我们对结果十分满意。降低了家具组的强度确实为赛事打开了空间，因为过去那你需要快速获胜否则家具组就会用它的法术力和牌张优势压垮你的压力已不復存在。我们更喜欢家具组现在的强度而非之前的。

然而，我们也想看到稍微再多一点家具组出现在赛场上。如果家具组所带来的持续威胁待在赛场主流的顶端并非我们所乐见，但知道它存在且你可能会碰上这点我们觉得能让赛场变得更健康。我们并不打算涉及 Bonder's Ornament 或预视稜镜因为那可能有点过头，但认为探险地图应该可以被放出来。如果它能提供家具组一点加速，很好；如果它不会影响家具组在对局中出现的数量，我们也不预期会再更进一步。

当探险地图一开始被禁用时，它对家具组套牌所带来的影响后来发现并不大。这次的解禁在预视稜镜及 Bonder's Ornament 被禁用的世界裡变得稍微重要，因为家具组将可以搜寻需要的颜色来施放咒语—一个不大但对对局会有所帮助的细节。

我们也认为在有了能帮助牌手在前期凑满家具组的能力，却少了预视稜镜和 Bonder's Ornament 调色的情况下，这或许能为我们带来一些与过去不同的家具组套牌，像是双色或是三色的家具组套牌。

最后，因为家具组对 Moment's Peace 的依赖程度，共鸣能使用黯窖门徒这点在过去对家具组来说也是个问题。移除黯窖门徒也和这次的解禁一同能对家具组带来帮助。

时间轴与其他牌

在结束之前，我想提一下这些不是我们唯一有检视的套牌。我们全部都检视过了一遍，尤其是那些在神河：霓朝纪裡获得了新工具的套牌。

月路骇客是张我们一开始有点担心的牌。虽然他依然在我们的关注范围内，仙灵现在看起来不是个大问题。它是一副很不错的套牌，但现在没有行动的必要。同样的，有着君主的红白套牌依然很强，尤其是在加入了实验融合仪之后，但我们还没有足够的证据显示现在需要处理君主。

即便如此，这次的禁用和解禁将会改变赛制及这些策略的可见度，我们也将会在接下来的几週持续观察。除了紧急情况发生之外，下一次这个赛制有任何改动很可能会是在我们看到新卡佩纳：喧嚣黑街加入后的结果之后。

如果你有任何想法或问题，欢迎与我或任何 PFP 的成员联络。谢谢大家看完今天的文章，希望大家都喜欢全铁赛！我们将会关注这週末的挑战赛来看看赛制变得如何—我已经迫不及待了。

Gavin，仅代表全铁赛制委员会：

Alex Ullman – @nerdtothecore

Alexandre Weber – @Webermtg

Emma Partlow – @Emmmzyne

Gavin Verhey – @GavinVerhey

Mirco Ciavatta – @Heisen011

Paige Smith – @TheMaverickGal

Ryuji Saito – @Saito_o3