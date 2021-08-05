一阵寒风吹过，在树丛枝叶间发出簌簌的声响。当你在摸索着点亮火炬的同时，余烬的微光忽隐忽现，四处喷溅的火花吱吱作响又快速熄灭。

嚓、嚓、嚓、嘎。

树林里某处传来枯枝与落叶的声音让让你的手不停地颤抖。

嚓、嚓、嚓、啪。

有一个瞬间，风声停了下来。树枝被撞击的声音或许只是季节转换的现象—但你不会想在这上面赌一把。

嚓、嚓、嚓、火星总算留在了火炬上，瞬间变成熟悉的橘色光亮。在其他东西找到你之前，是时候赶紧找到回家的路了。

欢迎回到依尼翠。

Andreas Rocha 作画

第一次造访依尼翠时，我们见识到了夜晚的恐惧。黑暗的力量利用黑影笼罩把人类推到极限，保护人类的斗士在艾维欣重临里从狱窖归来。

接着，世界开始改变。一些暗夜的恶魔带着新的神秘恐惧，在依尼翠黯影里腐化了守卫艾维欣。命运的扭曲把更多外来者带到了依尼翠，而随着歪曲力量在异月传奇里消逝，夜晚的生物又重新支配了暗夜。

少了艾维欣保护依尼翠，生物间的平衡开始转移，从黄昏到黎明之间的时段再次充斥了各种渴望人类的生物们。

我们第一次在依尼翠所见到的生物依然存在—而现在他们想要更多。

依尼翠：黯夜猎踪和依尼翠：腥红婚誓里有着各式让依尼翠变得充满凶兆和不悦的新生命—以及非生命。这两个系列将会是发生在依尼翠上的庆典，我们很兴奋能再次回来。

依尼翠：黯夜猎踪从绕着依尼翠民众担忧的新故事开始：夜晚或许永远都不会结束。随着太阳每天都更晚升起且更早落下，他们把希望放在收成节上，希望巫士所主持的祭礼能维持平衡。

除了一些狼人和夜晚的居民以外，还有人类能倚赖的力量和希望聚集在凯锡革乡间树林的深处。但故事并未因为那里一群人所生起的营火就此结束。

那些在黯影里追踪的家伙不只是没头脑的灵俑或是发狂的狼人，还有着善于算计和有着伟大设计的永恒不死者。你所能想到的所有吸血鬼究竟是为什么会集结在一起，参加一场所有人都想参加格外独特的婚礼呢？ 在依尼翠：腥红婚誓 里你将会找到答案—而且还不只这样。

Justyna Gil 作画

依尼翠：黯夜猎踪和依尼翠：腥红婚誓一起再访了我们从第一次依尼翠里所学到的东西，再一次向我们展示了为什么那里最聪明的人类从未停止对夜晚来临的恐惧。

还想知道更多资讯吗？快去收听今天 Weekly MTG 的广播，以及透过依尼翠：黯夜猎踪牌图集来了解它们。

接下来的内容也不会让你等太久。

Magic Showcase 2021—我们的广播直播将会在 8 月 24 日向大家公布更多明年万智牌的内容—并会有更多关于依尼翠中两个系列旅程的相关资讯。

指挥官欢庆会

在有那么多东西可以期待的情况下，如果只在故事里庆祝就太不公平了！参加你附近 WPN 顶级资格店家的比赛，指挥官欢庆会将会提供一种新的比赛来庆祝我们回到依尼翠—你将会加入一个色组，并透过指挥官的游戏方式享受一段故事体验。

等到指挥官欢庆会活动的时间（10 月 30-31 日）更加接近时，我们将会向大家公开参加的赠卡以及更多关于指挥官欢庆会的活动资讯。

依尼翠：黯夜猎踪相关资讯

标签: #MTGMidnight 和 #MTGInnistrad

网站: InnistradMidnightHunt.com

万智牌线上版发售：9 月 16 日

售前现开赛周：9 月 17–23 日

上市日：9 月 24 日

指挥官欢庆会活动： 10 月 30–31 日

产品线：:

轮抓、系列、聚珍和主题补充包

售前现开赛组合

套装

两副指挥官套牌：亡者出击 和 鸠集示物

从依尼翠：黯夜猎踪开始，套装将会包含八包系列补充包！每包系列补充包都保证会有一张稀有或秘稀牌，还有—一张闪卡、美丽的插画卡、配合主题的普通牌和非普通牌， 再加上有机会获得一张来自精选列表的牌—让打开补充包充满乐趣，且能丰富任何万智牌玩家的收藏。

依尼翠：黯夜猎踪套装也会包含传统闪卡和非闪卡的基本地、一个会在黑暗中发光的计血骰子，以及传统闪卡赠卡版本的十三痴迷客。

依尼翠：腥红婚誓相关资讯

标签：#MTGCrimson and #MTGInnistrad

网站：InnistradCrimsonVow.com

万智牌线上版发售：11 月 11 日

售前现开赛周：11 月 12-18 日

上市日：11 月 11 日

产品线：