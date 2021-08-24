这次的珍品合集来自遥远的未来，也有可能是遥远的过去……它们来向我们提出警告！不过写有警告的便签贴不见了，掉在了时间漩涡里。那就别在意它了，还是看看这次珍品里有什么吧。

但时间仍然（基本上）是线性的。你要在太平洋时间8月24日上午9点到太平洋时间9月14日上午9点之间前往secretlair.wizards.com了解和预定这些珍品，不及时行动，它们就会又一次消失在乙太之中！

神河墨绘

神河墨绘有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 无边框无情碑出告u

1x 无边框新月神

1x 无边框致真者今田魅知子

1x 无边框神河通史历

1x 无边框梅泽俊郎

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*包含所在地区增值税

神河时空非常古老，有数个世纪的历史。欣赏这些出自画家张榕珊之手的墨绘，感受这个时空的悠久历史。传统日本墨绘配上经典万智牌 故事——可以充分提升你套牌或收藏的品味。我们保证史历的墨水没有混进这个包！

泰菲力的时间事故

泰菲力的时间事故只有不闪的版本。

内含：

1x 复古牌框戴克费登

1x 复古牌框万创卡恩

1x 复古牌框理时泰菲力

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

*包含所在地区增值税

我是泰菲力。我可能搞出了点小麻烦。坦白说，每个人都会遇到麻烦。比如说，在测试新的时间魔法时，不小心创造了不稳定的时间弯曲？不算过分吧？现在我、戴克和卡恩都困在了过去，还被关在了复古牌框里！另外，我们的规则叙述 …… 不太一样——是将近30年前的写法。至少担任我们插画的是经典万智牌画家亚当·莱克斯、格里格·斯台普斯和马克·祖格——真是不幸中的万幸。我们不会在这里留很久，如果你想永留这一时刻，就抓紧时间！

艺术家系列：约翰尼·沃斯

艺术家系列：约翰尼·沃斯有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 圣所教长

1x 花之毯

1x 安全球罩

1x 宿命导士

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*包含所在地区增值税

有关约翰尼·沃斯，我们有话要说：他真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的、真的才华横溢。他不止提供了插画——他还用一首亲笔写下的诗在这些牌上讲述了一个故事。说实话，一个人身上不该有这么多才华，但我们决定不出手干预，毕竟他实在太棒了。这些精彩的牌张必能为任何套牌或收藏增色。相信约翰尼，你绝不会吃亏！

艺术家系列：托马斯·巴克萨

艺术家系列：托马斯·巴克萨有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 火花重燃的欧尼希兹

1x 裂片妖巢穴领主

1x 疯狂君父

1x 蔑咒兽

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*包含所在地区增值税

托马斯·巴克萨想办法直接进入了我们的潜意识，画出了从我们的噩梦中记录下的那些恐怖怪兽。感觉就是，你噩梦做得好好的，巴克萨则一边发抖一边做笔记。“别管我，让外星虫子继续杀你，我只是想过会儿把它画下来！”我们也不知道他这种能力从何而来，但他确实用这能力成为了这个圈子里最好的画家之一。立即把这些醒转的惊惧兽加入你的套牌和收藏吧！

阻挡者算去吧

阻挡者算去吧有传统闪和不闪两个版本。

内含：

1x 厚颜借物灵

1x 怨仇巫妖

1x 曲行塔壳龟

1x 欧然霜牙蛇

1x 犄牙兽

定价：

不闪：$29.99/€34.99*/£29.99*/CN¥238.00

传统闪：$39.99/€44.99*/£39.99*/CN¥318.00

*包含所在地区增值税

你可能会以为这段产品描述了里会全是数学梗，但我们能想到的数学梗都在写这些牌的背景叙述时用光了。真的一个都不剩了。但谁又在意产品描述呢？不如瞧瞧这些出自亚历山大·束德亥之手的精彩插画！亚历山大从一些简单几何形状开始，拓展出了令人叹为观止的生物插画。把这些充满数学感的神奇牌张加入你的套牌和收藏！注意一下这些生物的力量和防御力，你可能会发现些什么 ……

世界上最不闪的套装

内含：

1x 艺术家系列：约翰尼·沃斯

1x 艺术家系列：托马斯·巴克萨

1x 神河墨绘

1x 阻挡者算去吧

1x 泰菲力的时间事故

定价：

$119.99/€139.99*/£119.99*/CN¥988.00

*包含所在地区增值税

我们秘室珍品团队准备的东西远比包含在“没时间了”珍品合集中所有不闪珍品的套装要厉害。我们还是世界上贮藏了最多秘密的机构——想想我们叫什么。我们知道的东西可多了，比如大脚怪用什么牌子的除臭剂和护发素。行吧，我们大多数的秘密和大脚怪的卫生状况相关，不过我们担保一部分秘密能让你觉得“夕死可矣”。比如，你知道大脚怪每天早上用多少时间刷牙吗？你准备好面对真相了吗？答案是：两分钟。和高级牙医协会的推荐时间一样 —— 这个协会里都是大脚怪。出人意料吧！

世界上最闪的套装

内含：

1x 闪艺术家系列：约翰尼·沃斯

1x 闪艺术家系列：托马斯·巴克萨

1x 闪神河墨绘

1x 闪阻挡者算去吧

定价：

$129.99/€144.99*/£129.99*/CN¥1,008.00

*包含所在地区增值税

和谦虚的喜鹊一样，你一定喜欢人生中多点发光的东西。不过说实话，你真的见过谦虚的喜鹊吗？它们永远在天上飞，偷走我们的上好瓷器，永远闹个不停，好像天上所有飞机都让它们不开心。我们只能听之任之，只因为它们还没有聪明到会报税？我们受够了。是时候改变了。我们决定将喜鹊重新命名为烦鹊，不接受反驳。你要是有异议，就每种闪珍品各来一份吧。

世界上最套装的套装

内含：

1x 世界上最闪的套装

1x 世界上最不闪的套装

定价：

$239.99/€269.99*/£239.99*/CN¥1,908.00

*包含所在地区增值税

经典寓言《套装困境》，相信大家都很熟悉。一个女人走在林间，不小心把秘室珍品套装掉到了附近的湖里。一个精怪拿着闪套装和不闪的套装从湖里出现。精怪问女人她掉的是哪个套装，最后结果是她拿到了金斧子之类的东西吧？不好意思，离我上一次听到这个故事过去很久了。不过你和故事里这个倒霉蛋不一样，你可以全都要。欢迎打开世界上最套装的套装，你能拿到所有套装！

时间在前进，在流逝，也可能在循环——目前情况有一点混乱——但有一点很确定：这次的珍品合集很快就会回到过去（也可能是未来——我们还没搞清楚它最初来自哪里）。

在太平洋时间8月24日上午9点到太平洋时间9月14日上午9点之间，前往secretlair.wizards.com，不要等到这些珍品被时间带走后再追悔莫及！