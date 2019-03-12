十年前推出Wizards Play Network时，其中包括了约2,000个游戏店。

其中有些店的主业甚至不是游戏，很感谢他们。

我们知道零售店是需求的驱动者。不只是购物的地方，更是玩的地方。竞争游戏的空间、社群中心——万智牌需要一个社交的基础。WPN建构了这样的基础。

WPN这个组织负责你当地的游戏店得到特卡、像Signature Spellbook: Jace等产品的相关工作。如果你曾到访周五认证赛或者售前赛，那么你肯定去过WPN会员店。每个会员都会落在四种「等级」之一，根据他们所在的等级，他们也会得到相应的好处。

WPN成功了。今天，有接近6,000家WPN会员店正在服务万智牌史上最多的玩家们。去年六月，多明纳里亚破了史上单一赛季中最多人参加的纪录，而烽会拉尼卡在九月把纪录再次推高，确实有效。

随着店内赛事广度的成长，提供赛事的店家广度也增加了。有店家举办100人的周五认证赛，也有店家在只能说是苔原的地方举办周五认证赛。我们目前的等级配置——只有四种等级——要如何适当的服务这两者呢？

于此同时，质量也成长了。

更多的店家带来更多的竞争，随着时间过去，这样的竞争重新定义了店内体验。有间位在西雅图的店，在游戏房里有一座吊灯。一间在加拿大农村的店家离最近的WPN会员店有200英里之远。我们目前的数据要如何评估他们提供给粉丝们的价值？

没办法。但即将有所改变。

介绍新Wizards Play Network

从十年前WPN出现以来，店内万智牌增加了四倍，而我们希望在未来十年，也能有同样的成长。

为了达成这个目标，我们要推出新的WPN——适切地服务每一家当地游戏店，质量与数量并重。

欢迎来到新的Wizards Play Network。

离开：等级–加入：依比例支持、WPN优质会员

如果WPN已经成长到超越四个等级的系统，那么又会花多久让它成长到超越五个等级的程度呢？我们需要的是可以进行比例缩放的范式。我们将用两种方式进行。

首先，不再有等级。从2020核心系列开始，我们将以更为精确的系统取代现有的等级系统，辅助各位的本地游戏店。

记得那场100位玩家的周五认证赛吗？他们将得到足以服务该规模玩家基础的特卡。总的来说，奖品支持的分配将与店家社群的健全程度更加相关。后面我们会讲到更多。

第二，我们很荣幸地介绍WPN优质会员。

随着店内万智牌在过去十年成长到了新的高度，一种新阶的游戏店也应运而生–它提高了基准，设定了水平，支撑着标准。那就是WPN优质会员。

WPN优质会员是对于世界上最佳店家的一种公开认可，也是让威世智得以依它们对万智牌社群的贡献提供相对支持的方式。 我们已经选出了第一波的WPN优质会员。

优质会员将与所有的WPN会员得到相同的福利，加上专属赛事活动、在店家与赛事搜寻器上的优先推荐、更高等级的特殊资源，以及更多。

我们相信优质地位对任何WPN场地都是可能的，但门坎很高–目前来说，只有低于百分之五的店家符合要求。如果你觉得自己的当地游戏店所提供的体验名列前茅，请鼓励他们进行申请。

离开：只评估数量–加入：质量并重

我们想要玩家们在自己的当地游戏店里找到世界级的体验，我们指得是整体的体验。

不只是玩万智牌而已，还有购买、学习怎么玩、首次听到万智牌的名字；从买下第一盒补充包到比较绿色的鹏洛客套牌与黑色的有何不同–最好的店家会让这一切充满乐趣，而玩家们也会以忠诚度予以回报。

WPN优质会员是一种评估体验并据以奖励WPN会员的方式。新的WPN也将会推出另一种方式：新的评估标准。

目前，您的当地游戏店是根据他们回报给我们的一些资料而得到特卡–他们的总玩家数、最大规模的赛事活动、还有一些其他的数字。但那些标准随着时间渐渐失去了相关性，而常常奖励了那些对玩家、店家、还有威世智都没有好处的行为。

而那些都将不复存在。从六月份开始，WPN会员将只有两个目标：人次和参与玩家。第一个目标是为了评估数量，第二个目标则是为了评估质量。来看看吧。

人次代表单一店家所有活动的总人次。不管任何赛制，指挥官、近代、排名赛、休闲赛–所有都算。它会把同一名玩家计入多次。你参加一场午夜售前赛，那算一人次。星期六回来打下午五点的售前赛，会再算一个人次。

参与玩家则是一家店提供体验质量的最佳体现。这是我们对于每年参与六场比赛(无论是标准、轮抽、或现开)玩家的称呼–也就是说，每两个月参加一场。

随着新标准的制定(以及旧标准的结束)，提供最佳体验的店家会得到最好的奖赏。

那么奖赏又是什么样的呢？

离开：单一特卡–加入：特卡在内含四张牌的包里

在此澄清：我们还是会做特卡，但它们会在内含四张牌的卡包里面，好给玩家更多牌、更多变化、以及更好的组合–而不需要牺牲玩家们从周五认证赛与体验日特卡上期待的独特性。而你的当地游戏店所收到的每四包卡包里，有一包的内容会全部都是闪卡。

以下是2020核心系列的首波内容：

第一个位置是一张有特殊印记的稀有牌或秘稀牌，来自最新系列。可能是任何稀有牌或秘稀牌。

第二个位置是一张有特殊印记的稀有牌或秘稀牌，来自一份短而设计过的列表。这些牌将来自标准赛可用的系列，且由万智牌的设计工作室亲自选出。(这些列表将会公开)你将会在各处看到惊喜–其中一个将会和2020核心系列一起登场，我们将会在预览开始时秀给你看，你会喜欢的。

第三个位置是一张有特殊印记的异画基本地。

第四个位置是特卡位。和每个标准赛可用的系列一起，将会有数张特殊、赛季专属的卡牌，就像周五认证赛的特卡一样(不过第一赛季会有五张牌，而不是之前的三张)。在大部分时间里，你可以期待见到特殊牌框的牌。但是，到处都会有惊喜。

有些特卡依然会是独立的。例如「买一盒」将会继续和…嗯…买一盒一起。

离开：复杂–加入：简单

从店家的观点，这些卡包简化了一切–不论是收到卡包或送出卡包都是。

他们将如何得到卡包？这取决于他们社群的健全程度，透过人次与参与玩家数而定。

而送出去呢？这将前所未见的简单，店家可以自行决定，(店家：「我们要怎么送出去？」威世智：「用最能服务玩家们的方式。」) 而且是跨活动的。(店家：「这些卡包是给哪些比赛的？」威世智：「只要对你的社群最好的比赛都可以。」) 这样你应该了解了吧。

这只是我们在新WPN里简化事情的方法之一。这一切都指向一个单纯的目标：为店家提供更好的体验，也为玩家提供更好的体验。

我们从草创初期一路走来，WPN在十年里让桌上版万智牌成长了四倍，我们想要在未来的十年里维持这样的成长。

期待和你一起。