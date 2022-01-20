公告日期：2022年1月20日

纯普赛:

禁用阿托格。

禁用Bonder's Ornament。

禁用预视稜镜。

生效日期（万智牌线上版和桌上版万智牌）：2022年 1月21日。万智牌线上版 将于 10 a.m. PT 左右上线。

所有赛制的禁限牌列表请参考各赛制的禁限牌列表。

下面由Gavin Verhey为大家解释禁用这些牌的原因。

上週，我们向大家介绍了纯普赛制委员会—简称为PFP。这是一个由对纯普赛制有诸多了解的成员所组成的委员会，他们将会提供赛制上的建议以促成所需进行的改变。

我很骄傲能告诉大家这个委员会进行了很多很棒的讨论，从不久之前成立以来就包含了各式的观点及不同的分析。上週我们得出了结论，且在经过了一些检查后，我们现在有信心去执行这些内容。委员会裡的七个人都以记名的方式全数通过了本轮的禁牌。

如果你想看我在影片中为大家一一解释，你可以在这裡找到影片：

接着，就让我来问大家解释理由。

阿托格

最一开始也最明确的就是共鸣裡的某个东西必须要离开。有两个主要的原因：

我们知道阿托格这张牌受到大家的喜爱，也知道有些人从它第一次在古文明之战出现时就很喜欢它。很高机率喜欢纯普赛的牌手都会使用这张牌，所以我们确实也检视了其他的选择。

我们首先讨论的是黯窖门徒，因为很多强力的开局都是由阿托格和多张门徒所带出来的。然而，阿托格依然才是真正的问题，它提供了一个免费且能重複使用的牺牲引擎并能造成大量的伤害。如果没有了门徒，我们认为大家会改用更多投掷或婚礼请柬。一些版本的套牌裡甚至没有使用门徒。

我们也讨论了禁用摩登新篇2裡的结桥，那将会让套牌回到摩登新篇2上市前的版本，不过也面临到了一些挑战。

其一，结桥能强化这个赛制裡其他一些很酷的东西。像我们就看到了它和涤地野火之间的协同，而现在来看那是个强力但仍有趣且正常的互动。也有一些较外圈的套牌—像是拉铎司金技—会使用结桥来产生效果，如果禁用结桥，或许反而会看到共鸣更加猖狂。我们也可以尝试只禁一或两张结桥，但将会是十分针对的处理方式，且以现在共鸣使用的颜色来看也无法保证一定能解决问题。除此之外，我们认为如果使用结桥而非阿托格带来的快速胜利，应该会有一些有趣的共鸣版本出现—最大的问题还是阿托格所带来的快速获胜。

我们也检视了致命争执。去年的这张新牌给了套牌额外能抽两张并附带了调色的抓咒语。然而，这张牌也能帮助你在较长的游戏中能有抵抗力且反击的机会，且和现在的版本相比，在我们希望让这副套牌的对局进行更长情况下是健康的。

我们也试着去找到不禁用阿托格的原因，但最终看似是正确且明确的决定。在检视了一圈其他选择后，我们决定要回到阿托格身上。

我们希望共鸣能回到之前使用甲壳塑师那样的版本，以大生物强攻套牌的形式，而非现在的阿托格快速杀组合技。我们知道阿托格也会出现在那些套牌裡，且没有显而易见的替代品，而还有很多在意神器的强力牌我们相信会在未来有更多出场的机会。黯窖门徒和代用军火的搭配依然能让套牌有能使用的手段，不过将会需要法术力来使用。

最终，我很确定有些人会好奇—在阿托格被禁用后，我们认为有一定机率可以在未来的禁限牌公告裡把旅居者行侣带回来。然而，我们现在还不想做这个决定，我们打算先等等看共鸣在这次的禁限牌过后会有什麽变化。

我想很多人都预期共鸣会有禁牌，接下来这个可能需要多一些篇幅来解释为什麽，就让我们开始吧

BONDER'S ORNAMENT和预视稜镜

在决定了禁用阿托格之后，我们继续检视有其他哪些套牌可能会出现并带来新的问题。大家一致认同我们需要对克撒家具组套牌做些什麽，原因有很多：

资料显示家具组套牌十分强力。它在万智牌线上版联盟赛的胜率是最高的（甚至比共鸣还高，不过针对家具组套牌的剋牌也较少），而在换过备牌之后，基本上在对到每一副套牌时都是胜大于败。

共鸣对上家具组在第一盘时佔有优势，但在第二盘换完备牌—加入很多的牌—之后，家具组的赢面则较大。随着共鸣大幅度地被弱化，家具组将能清出一些备牌空间并成为赛制的新霸主。

在摩登新篇2之前，牌手最后一次可能会说纯普赛是稳定的时候，当时家具组就是最强的套牌。

家具组会压缩很多中程及控制套牌的空间，因为那些套牌很难在法术力和牌张优势上与家具组竞争。

我们去年禁用探险地图以试着带来一些影响，但最后效果并不好。

我们检视了几个可能的禁牌选项，以对套牌做一些调整但不要完全移除。虽然必要时我们可以直接禁掉整组克撒家具组的地牌来彻底禁用这整副套牌，但在使用如此极端手段之前我们希望能先找到方式来降低它的强度。我会先跟大家介绍那些我们没有禁用的牌，接着是为什麽我们选择禁用这两张。

Moment's Peace是其中一张我们检视过的牌，因为这副套牌会利用它来在面对强攻套牌还没准备好时达到Time Walk的效果（共鸣对上家具组的优势就在于它可以利用门徒和投掷来以战斗外的方式获胜）。它与神祕教谕间的协同也是个问题：一张教谕代表能跳过四次战斗步骤，很高机率你就能争取到所需要的时间。

然而，Moment's Peace有许多能替代的东西：Tangle虽然没有那么强，但和Moment's Peace的效果却相差不多。除此之外， 缓兵也是一张能考虑的牌。伴随着共鸣的离开，有更高的机率家具组套牌将能使用更多张石角显贵。另外，即便如此这也只消弱了家具组在对上强攻套牌时的强度而已。

另一张我们检视的就是神祕教谕。这张工具箱引擎能带来很大的优势，在较长的对局中找到所有需要的东西。「有返照的导师」这点就已经绝对符合被禁的条件，但用更多的像是强制探寻或鍊金禁术这类的抓来替代—后者能帮你找到解答—将只会稍微降低一点灵活性却依然有很不错的强度。最后，神祕教谕过去曾在蓝黑控制套牌中被使用—这副套牌已经因为其他套牌的压迫几乎从主流中消失，但或许有机会回归带回控制套牌。

我们也检视了轮耕法，你可以用教谕找出这张牌来确保能稳定获得家具组。一般来说会使用两张，但那也只会稍微影响套牌的稳定性。

最后，我们转向那些可能会对这副套牌能产生的迴圈有所影响的牌，像是记忆牆和鬼影闪烁或流光烁影。这些「闪烁」牌也可能最后变成未来赛制中的问题。然而，这些元件都有许多类似的版本（鬼影闪烁、流光烁影和移形换位），并只在套牌的计画中扮演的一个小角色且只要一或两张就能透过神祕教谕找出来。它们确实能帮助套牌获胜，并在较长的对局中逐渐提升胜率，但需要大量的时间来准备且最终能被转换成其他多种不同的胜利条件。

在我们检视可行选项的过程中，我们赫然发现在上述种种之外家具组套牌会能如此的强力的主要原因，在于能有大量的法术力以及能使用每个颜色中最好的牌。这副套牌能「免费」使用所有五个颜色很大程度是受惠于Bonder's Ornament和预视稜镜。这副套牌变得如此强力的原因是类似神祕教谕这类能找到任何颜色裡最佳解的东西，且在换过备牌后可说是应有尽有。这副套牌的主轴是十二张无色的地牌，且时常需要所有五色的法术力。事实上，在许多家具组的套牌裡，这些是少数唯一会使用满编四张的牌（其他通常像是漂念精和冲动。）

Bonder's Ornament是这两张牌中问题比较大的。它从未真正为了竞争级别构筑赛设计—毕竟在我们为指挥官套牌所做的稀有度分类裡只是一张普通牌，但它让家具组永远都不会耗尽资源，也能轻鬆维持君主套牌及其他控制套牌的步调。这是一个很大的问题。在之前，一些这种套牌能有机会与家具组抗衡，但在有了Ornament的帮助下，持久战也有了保障—还是一张已经能帮助你产生法术力的牌。在检视这副套牌的对局过程中，波洛斯君主能在保持君主上有很大的优势并每回合额外抽一张牌，而家具组则是毫不在意地每回合用它的加速神器来抽一张牌。

我们确实讨论了是不是只要禁用Ornament就好，但最后我们认为这并不够—五色家具组套牌在Ornament出现前就已经获得了成功。预视稜镜一直以来都是套牌的必要元件来帮助你尽可能使用越多颜色，其中又以家具组为首。它能以很低的费用帮助家具组套牌且还能补充牌张。如果牌手改为使用会让你少一张牌的版本，像是虹彩透镜或是五彩星这类不会一直留在战场上的东西，那将会是一个很大的改变。

除此之外，稜镜无所不在的另一个原因是它也帮助到另一个强力的引擎—闪烁效果。鬼影闪烁永远可以以战场上的稜镜为目标，而禁掉它也能稍微降低鬼影闪烁在这裡和其他套牌裡的强度。

稜镜虽然之前也在其他套牌裡被使用—像是波洛斯君主，还有很多像是备用物资这类其他两费的小把戏神器可以选用。很多不需要大量调色的套牌已经不再把稜镜放进套牌裡。

从赛制整体的规模来看，我们认为那些可以让你轻易「免费」（使用后能补充牌张）使用五个颜色的牌对赛制来说并不健康—稜镜已经这麽做一段时间了。我想特别提的是魔力巨石和法术力钵并不是问题，我们没打算走上「直到魔力巨石感觉太强前把所有其他东西都禁掉」这条路上。顾虑的点在于有能施放法术力的同时还能补充你的牌。禁牌背后的逻辑和禁用阿肯的星盘并没有太大的差别，星盘也在许多赛制裡因为强度和太容易免费使用有色法术力而被禁用。虽然这需要一点额外的法术力，在家具组套牌裡则不是什麽大问题。

让我们继续来看五色的问题，稜镜同时也在共鸣套牌裡使用（数量大概是没那麽关键的两张或三张），也能为五色套牌提供燃料—考虑到有几个不同的颜色能让你不需支付费用即可使用的情况下 这最终也会成为一个问题。共鸣裡的稜镜能混入伤害是个可接受也很可能的加分。

在调色被禁用后，我们预期能看到更多铁木尔中心的家具组套牌着重在加速叫出大生物—现在万智牌线上版正有一位名为Horobi的牌手使用了一个名为倾曳家具组的版本，使用了像是涡心巨像、登舰小队和恼怒硕伟龙这类生物并有着很高的强度，但也比现在的五色控制版本有更多应对的方式。在过去有副铁木尔套牌名为方壬家具组，体型较小但也普遍认为是对赛制来说更为健康的家具组套牌。

最终，像是共鸣裡的旅居者行侣一样，我们也有可能在未来的禁限牌更新裡带回探险地图，不过同样会在了解家具组的改变对赛场主流造成什麽影响后再决定。

时间线

我们讨论了很多关于这会对赛制带来怎麽样的影响，且预期会有不小的变化。要很确定未来会变成什麽样子并不容易。

像是仙灵、君主和以闪烁为主轴之前很强的套牌都没有受到这次禁牌的影响。这些套牌或许还会有好表现，或许继任者的其中之一（或是一些其他的套牌）能成为赛制裡新的领先者。与其预先考虑太多这些改变几步后的未来，我们更希望能透过这些来看赛制会变成什麽样以及哪些套牌能脱颖而出。接着，我们将会在神河：霓朝纪预览季和上市后密切观察赛场的变化。如果有任何短期内需要作出的改变，很可能会在三月发生—在我们了解了这些禁牌后的赛场主流变化，以及神河：霓朝纪对赛制所带来的影响之后。

如果你有任何想法或问题，欢迎与任何委员会中的人联络。我们希望你喜欢纯普赛新的样貌，也期待这些挑战（也包括这个週末的比赛）会带来什麽样的结果。

Gavin仅此代表整个纯普赛制委员会：

Alex Ullman – @nerdtothecore

Alexandre Weber – @Webermtg

Emma Partlow – @Emmmzyne

Gavin Verhey – @GavinVerhey

Micro Ciavatta – @Heisen011

Paige Smith – @TheMaverickGal

Ryuji Saito – @Saito_o3