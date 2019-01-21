公告日期：2019年1月21日

近代赛：

禁用喀勒克族制铁厂。

生效日期：2019年1月25日

Magic Online 生效日期：2019年1月21日 (见下)

各赛制的禁限牌列表请见此。

下一次禁限牌公告：2019年3月11日

近代赛

自从上次近代赛更新禁牌表的近一年来，R&D一直监控着这个赛制的演化与健全程度。在这段时间里，喀勒克族制铁厂套牌于大奖赛等级赛事的表现突出，在近代大奖赛得到八强的次数多于其他套牌类型，即便它处于一个相对低调的位置。事实上，在制铁厂套牌得到八强的比赛中，只有白蓝控制这一个套牌类型得到的八强次数多于前者的一半而已。制铁厂套牌在大奖赛中的脚步没有放慢的迹象，于是我们决定要采取行动，也就是禁用喀勒克族制铁厂这张牌。

从很多方面来说，这都不是一次在短时间做出决定的讨论，在作出决定之前，R&D考虑了好一段期间的资料。想精通制铁厂套牌，需要对规则的详细知识以及仔细地练习，这导致了当职业选手与其他经验老到的用户在最高等级的赛事使用时可以取得高胜率。另一方面，制铁厂套牌在较低竞争性的赛事环境中则一直没有那么受欢迎，或拥有如此高的胜率。由于制铁厂套牌的互动复杂，在Magic Online较难执行，想要收集对应的数据也就变得更具挑战性。

考虑到这些挑战，我们花了更多的时间来观察赛场环境的演变。目前，我们已经收集到充分的资料，得出了制铁厂套牌对竞争级近代赛事的健全程度有着长期性的威胁。是该做出改变的时候了。即便从制铁厂套牌中禁用牌的主要理由是它的胜率以及大奖赛八强率，我们同时也考虑了它高度极化的首盘(备牌前)胜率、有时过长的回合时间，以及困难的规则互动。

有喀勒克族制铁厂的对局常常与利用法术力异能时段的艰涩规则互动相关，需要双方玩家的了解才能同意对局的状态。对与该套牌对战的玩家、以及因为其高胜率而觉得必须使用该套牌的人来说，这可能会创造进入近代赛的阻碍。我们对于社群提出关于极化的对局、复杂的互动，以及可能导致不快对局体验与观看体验的反馈是相当敏感的。

别误会了，R&D可以说是全心拥护战略深度、万智牌健全的规则系统，以及支持玩家磨练技术来精通它们。在许多例子中，一个套牌的使用难度对禁牌来说是种压力，也会压制套牌的短期使用人数与胜率。这也是R&D之前之所以没有需要对制铁厂采取动作的原因。随着时间过去，越来越多玩家精通了这副套牌，我们终究还是得基于此套牌在专家们手上的表现而做出决定。

之所以要强调这些原因，是因为我们并非根据最近一场奥克兰大奖赛的结果而做出禁牌的决定。而是制铁厂套牌在过去一年的长期表现导致我们采取行动。奥克兰大奖赛的结果，显示出随着赛场主流调整，这样的趋势并没有缓下来的现象。

我们考虑过三张可能的禁牌：唤醒古物、蛋白玛珂，以及喀勒克族制铁厂。考虑到除了制铁厂套牌在大奖赛等级的表现以外，近代赛看起来依然相当健康并具有多变性，我们决定针对只会影响到制铁厂套牌的牌：也就是喀勒克族制铁厂。

唤醒古物和蛋白玛珂代表了R&D小心关注的两种卡牌：卡牌选择以及快速法术力。我们考虑唤醒古物的其中一点是，与沉思、注定这类较泛用的卡牌选择咒语不同，它带来了套牌构组上的限制。当我们细查强力卡牌的效果，我们会考虑它们是否会增加或减少环境内的可用套牌数。在目前的赛场主流，围绕唤醒古物构组套牌的天性支持了那些看起来与单纯强牌组合成的套牌有所不同的类型，而少了它，这些套牌可能都不会存在，新版护符泰坦套牌的回归就是一个很好的例子 。蛋白玛珂也是一个类似的存在，除了出现在坚固鳞甲这种高知名度的套牌以外，我们也看到蛋白玛珂强化了许多神器套牌。作为一个类别，我们觉得这些套牌一般来说是很健康的，也拥有合理的胜率。我们近代赛的资料并未指出有任何冲击其它唤醒古物或蛋白玛珂套牌的必要性。

请注意，这是基于赛场主流的目前状态，而唤醒古物与蛋白玛珂也还没拿到永久通行证。虽然我们目前没有计划要对这两张牌采取行动，但依然会持续监控环境的健全度以及使用它们的套牌强度。如果赛场主流到达一个我们认为这些牌压制套牌类型的多变性多过强化它的时间点，我们肯定会再次进行讨论。目前来说，我们选择禁用喀勒克族制铁厂本身，避免对其它套牌类型的「连带伤害」。

(本篇仅翻译近代赛部分，若对Pauper赛制以及Magic Online有兴趣的玩家，请见英文版公告)