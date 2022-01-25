公告日期：2022年1月25日

标准：

禁用艾朗德的顿悟。

禁用除数归零。

禁用无面者庇护地。

薪传：

禁用巧手窃猴勒格文。

史迹：

禁用记忆丧失（之前为限用）。

理时泰菲力经过重新平衡后解禁。

桌上版万智牌生效日：2022年1月25日。

万智牌线上版及MTG Arena生效日：2022年1月27日。

所有赛制的禁限牌列表请参考这裡。

标准

在2021年10月的禁限牌公告裡，由于依尼翠：腥红婚誓很快就要上市，我们宣布标准赛没有任何改变。在那之后，我们从社群的反馈得知赛场主流并没有太大的改变。即便有一些套牌在MTG Arena的天梯上获得了成功，且彼此之间都各有优势及劣势，在过去几个月最常被牌手所使用的原型几乎都还是一样的。

因此，我们针对表现最好的套牌做出了一系列改变，包含蓝红顿悟及其他蓝色的控制套牌、纯白快攻以及纯绿快攻。我们的目标是在这些最好的套牌裡掀起一些波澜，为那些可能可以对赛场主流带来影响的套牌提供额外的角度，并为神河：霓朝纪上市后带来的实验及创新提供空间。

艾朗德的顿悟在10月的公告中就曾经被点名对赛场主流的多样性可能会带来负面的影响。虽然有着强力后期咒语的蓝色作为中程套牌的天敌有时可以有不错的表现，但串连了额外回合的套牌尤其难以对付，且当它在赛场主流中佔据了太大部分时往往让人感到沮丧。艾朗德的顿悟的预示异能让它更加难以应对，因为一般情况下对付大型咒语的一个传统方式就是从手牌下手。

虽然它在MTG Arena的天梯上并非完全主宰（尤其是在一盘定胜负的比赛裡），艾朗德的顿悟套牌着实十分热门，也在高级别的竞争和比赛中获得了很好的成绩。为了帮更多中速及较慢的原型创造出更多空间，并解决额外回合串连起来所带来令人沮丧对局的问题， 艾朗德的顿悟在标准赛裡被禁用。

就算没有了艾朗德的顿悟，我们的资料仍显示其他能对付特定几种策略的蓝色控制套牌也有降低主流多样性的疑虑。特别是除数归零，它能提供这些套牌灵活且能在前期使用的应对方式，适合用来对付较慢但更为强力的咒语及永久物。除数归零的异能能应付各种角度的攻击，足以为这些套牌争取到足够的时间来反应，并为对局后期的软性锁死—通常使用翻涌神信徒列尔或碎船惊惧兽—加上保险。因此，我们选择禁用除数归零来让蓝色控制套牌在对到其他中速和较慢速套牌没有那麽高的效率，并强迫他们要更有计画性地决定要为哪些威胁作出准备。

MTG Arena天梯上胜率最高的套牌—也是最受欢迎的—是纯白快攻和纯绿快攻。虽然这两副套牌的成功有一部份要归功于对蓝红顿悟套牌的优势，它们在赛场中也有很高的胜率—尤其是在对上那些较不热门套牌的时候。无面者庇护地佔了这些单色套牌强度中很大的一部分，单独来看效率不低，同时还可以在对上生物扫场咒语和目标去除时有足够的抗性。为了降低这两个强攻原型的强度，但又不要在本质上改变它们的核心对局计画，我们决定禁用无面者庇护地。

薪传

去年夏天摩登新篇2的上市为薪传赛的牌池带来了几张具有影响力的牌，从那时开始，我们就一直在观察赛场主流的发展并倾听社群的意见。虽然牌手的意见并非记名提供，有许多牌手表达了他们对蓝红掘密师套牌的疑虑—特别是最近几个系列裡又多加了一些强力的生力军。

虽然最近的比赛（包括11月举办的永恆週末）还无法为蓝红掘密师整体的胜率做出定论，这副套牌确实在赛场主流中佔了很大一部分并多次出现在前面几名。万智牌线上版联盟赛的资料显示蓝红掘密师在碰到非镜像对局时有超过56%的胜率，过去几週获得的奖盃数也比第二名的原型多了超过一倍。

除了联盟赛的高胜率及大型赛事赛场主流的热门度以外，我们也看到许多讨论是关于对局日益倾向前期 巧手窃猴勒格文搭配目眩和意志之力这类保护咒语的雪球型态。由于薪传赛牌池的高强度及高效率，早期的法术力和牌张优势比起其他赛制裡更容易主宰比赛的胜利。为了降低蓝红掘密师套牌的强度，并鼓励更多在结局快速定调前你来我往的过招，巧手窃猴勒格文在薪传赛裡被禁用。

我们会持续观察薪传赛制接下来几週的变化，并在需要的时候快速地做出更多调整。然而我们认为这次的改变会带来一定程度的影响，因此在做出其他必要改变之前想先知道赛场主流会因应变成什麽样子。

史迹

史迹赛制中的蓝色套牌依然很强，所以记忆丧失正式在史迹被从限用改为禁用。

除此之外，随着重新平衡了理时泰菲力并相信这个版本在史迹赛中是安全的之后，我们也同时将他移出了禁用列表。这边可以看到重新平衡的过程及重新平衡后的理时泰菲力。