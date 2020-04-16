由于一个不幸的内部失误，三张依克黎：巨兽时空的日文版限定哥斯拉怪兽牌将只能从日文轮抽补充包、聚珍补充包、以及日文补充包盒顶赠卡中开出。它们不会出现在英文或法文的聚珍补充包中。

英文与法文聚珍补充包的特殊性并非我们有意为之，作为结果，我们此前关于依克黎：巨兽时空发售的沟通中所包含的错误信息现已得到更正。于印制时，英文或法文的聚珍补充包将不会含有收集编号为385,386,387的卡牌，请见此：

我们知道，在聚珍补充包中开出那些特别的卡牌是让人非常兴奋的一件事，我们对此次的失误深感歉疚。

由于这个失误最近才得以发现，我们已经无法再重印产品。不过，我们将在近期印制这些卡牌，并将这些卡牌分发给店家以弥补失误。

如果您从本地的游戏店购买了聚珍补充包，店家应该能够额外向您提供部分卡牌，且完全免费。如果您已经预订了产品，或是正准备购买聚珍补充包，请您与当地游戏店提前确认。

如果因为某些原因导致这件事未能达成，请联系Wizards of the Coast customer support来获取更多资讯。

威世智致力于让我们的产品能够保持高质量与一致性，我们很遗憾这次没能达到这些标准。